Choáng váng với giá cả đắt đỏ ở Cuba giữa cấm vận kinh tế

Trong phiên họp Quốc hội cuối năm 2024, Chủ tịch kiêm Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Miguel Diaz-Canel nhấn mạnh cần “cải thiện đời sống người nghỉ hưu – những người đã cống hiến cả đời cho Cách mạng.”Theo thống kê, sức mua của người nhận lương bằng đồng peso đã giảm tới 90% chỉ trong 4 năm qua. Sự khó khăn này khiến dư luận trong và ngoài Cuba bức xúc, khi nhiều ý kiến chỉ trích chính phủ để mặc người hưu trí chịu cảnh thiếu thốn.

Giá cả hàng hóa tăng cao tại Cuba

Từ tháng 9, mức lương hưu được điều chỉnh tăng tối đa thêm 1.528 peso, lên trần 4.000 peso. Với tỷ giá chính thức 24 peso đổi 1 USD, khoản này tưởng chừng đáng kể. Nhưng thực tế, giá cả ở thị trường “chợ đen” – nơi 1 USD đổi tới 400 peso – đã khiến giá trị thực tế sụt giảm nghiêm trọng.Ông Panfilo Valdivia, 77 tuổi, cho biết lương hưu của ông gần gấp đôi, đạt 3.156 peso (tương đương 131 USD theo tỷ giá chính thức), nhưng ngoài đời chỉ có giá trị chưa tới 8 USD. Trong khi đó, lương bình quân công chức ở Cuba hiện khoảng 6.000 peso. “Có thêm tiền, nhưng hầu như mọi thứ đều quá đắt đỏ,” ông nói.

Trong tuần qua, tại thủ đô Havana, một vỉ 30 quả trứng được bán với giá 2.800 peso (hơn 3 triệu đồng), đùi gà từ 350–400 peso một pound. Với mức giá này, nhiều người nghỉ hưu thừa nhận khoản tăng lương hưu “chỉ đủ mua một phần nhỏ thực phẩm.”Chính phủ Cuba cho rằng các biện pháp cấm vận của Mỹ – đặc biệt nhắm vào nguồn thu ngoại tệ – đã khiến nền kinh tế suy giảm 11% kể từ 2019 và đồng peso mất giá kỷ lục. Trong khi đó, các nhà phê bình đổ lỗi cho cải cách kinh tế chậm chạp, thiếu quyết liệt. Bà Aida Diego, một giáo viên về hưu, nói thẳng: “Khoản tăng này đáng mừng, nhưng không đủ mua nổi một gói thịt gà.”