Niềm vui mới của người mua vàng

Giá vàng thế giới hôm nay (21-8) chạm mức 3.341 USD/ounce, tương đương 107,3 triệu đồng/lượng.

Trong báo cáo mới phát hành, Ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) đã nâng mục tiêu giá vàng trong quý I-2026 lên mức 3.600 USD/ounce, tương đương 116 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng này cũng nhận định, năm 2025 vẫn sẽ chứng kiến nhu cầu vàng miếng mạnh nhất kể từ năm 2011.

"Chúng tôi nhận thấy các rủi ro liên quan đến kinh tế vĩ mô của Mỹ, những nghi vấn về sự độc lập của Fed, lo ngại về tính bền vững của tài chính và tình hình địa chính trị đang củng cố xu hướng phi USD hóa và việc các ngân hàng trung ương mua vào nhiều hơn. Theo quan điểm của chúng tôi, những yếu tố này sẽ đẩy giá vàng lên cao hơn nữa" - các chuyên gia phân tích UBS cho biết.

Ngoài ra, các nhà phân tích UBS cũng cho rằng, lạm phát dai dẳng ở Mỹ, tăng trưởng kinh tế dưới mức xu hướng và sự suy yếu liên tục của đồng USD là những yếu tố hỗ trợ bổ sung cho giá vàng tăng cao.

Hội đồng vàng thế giới (WGC) cũng đánh giá, nhu cầu mạnh mẽ từ các quỹ ETF vàng cũng khiến giá vàng tăng cao. Nhu cầu vàng từ các quỹ ETF vàng có thể đạt từ 450-600 tấn trong năm nay.

Lượng mua vào của ngân hàng trung ương sẽ duy trì mạnh mẽ, mặc dù có thể thấp hơn một chút so với mức mua gần kỷ lục của năm ngoái. Do đó, nhu cầu vàng toàn cầu được dự báo sẽ tăng 3% lên 4.760 tấn trong năm 2025, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 2011.

Theo Gold Price, người mua vàng sẽ sớm thấy danh mục đầu tư vàng gia tăng mạnh mẽ. Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi đến 370 USD/ounce, tương đương 11,8 triệu đồng/lượng.