PSG kiếm được bao nhiêu tiền thưởng sau khi đoạt cú ăn 5 lịch sử?

Rạng sáng 14/8, dù để Tottenham vươn lên dẫn trước 2-0 trong suốt hơn 80 phút đầu trận, nhưng PSG đã có cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước đại diện Premier League ở trận tranh Siêu cúp châu Âu.

Theo đó, pha lập công của Lee Kang-in ở phút 84 đã mở ra cuộc lội ngược dòng của nhà vô địch nước Pháp. Đến phút bù giờ thứ 4 của hiệp 2, Goncalo Ramos ghi bàn cân bằng tỷ số 2-2 cho PSG, buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu quyết định thắng bại.

PSG hoàn tất cú ăn 5 lịch sử trong mùa giải

Ngay lượt đầu tiên, Vitinha đã sút hỏng. Dù vậy, Tottenham lại tự tay ném đi danh hiệu cấp châu lục bằng hai pha hỏng ăn liên tiếp của Van de Ven và Mathys Tel.

Chung cuộc, PSG thắng 4-3 ở loạt luân lưu, chiến thắng này giúp PSG bỏ túi 5 triệu euro tiền thưởng. Con số này bao gồm 4 triệu euro khi góp mặt ở trận đấu và 1 triệu euro cho đội chiến thắng.

Cùng với lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch Siêu cúp châu Âu, PSG cũng hoàn tất cú ăn 5 lịch sử trong một mùa giải gồm Ligue 1, Champions League, Siêu cúp Pháp, Siêu cúp châu Âu, Cúp quốc gia Pháp. Bên cạnh đó, ở mùa giải này, đoàn quân HLV Enrique còn đoạt vị trí Á quân tại FIFA Club World Cup 2025.

Với việc giành một loạt danh hiệu ở mùa giải vừa qua, PSG cũng kiếm được số tiền thưởng khổng lồ.

Cụ thể, sau khi đánh bại Inter Milan với tỷ số 5-0 ở trận chung kết Champions League, Football Meets Data ước tính PSG kiếm được tổng cộng 148,42 triệu euro tiền thưởng. Theo Marca, đây là số tiền thưởng kỷ lục từ trước tới nay của một đội tham dự Champions League.

Dù chỉ giành vị trí á quân tại FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ, SI ước tính đội bóng của nước Pháp cũng kiếm được 106,9 triệu USD, tương đương 91,3 triệu euro tiền thưởng từ giải đấu này.

Trước đó, với chức vô địch Ligue 1, Goaltheball cho biết số tiền thưởng đoàn quân HLV Enrique giành được cũng lên tới 60 triệu euro.

Trong khi đó, theo Esportsearnings, chức vô địch Cúp quốc gia Pháp mang về cho đội chủ sân Công viên các hoàng tử số tiền thưởng 46,56 triệu USD, tương đương 39,8 triệu euro.

HLV Enrique cùng các học trò ở PSG ghi dấu ấn lớn trong lịch sử

Thống kê cho thấy, với việc PSG ẵm loạt danh hiệu lớn trong mùa giải như Trophee des Champions (Siêu cúp Pháp), Ligue 1 (Vô địch quốc gia Pháp), Coupe de France (cúp Quốc gia Pháp), UEFA Champions League và Siêu cúp châu Âu cùng vị trí Á quân tại FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ, giới chuyên môn ước tính số tiền thưởng đoàn quân HLV Enrique giành được lên tới gần 350 triệu euro.

Khoản tiền thưởng kỷ lục này giúp PSG có nguồn vốn lớn để tiếp tục tăng cường đội hình nhằm chuẩn bị cho các giải đấu ở mùa giải 2025/26.

Trong đó, PSG sẽ tiếp tục có cơ hội kiếm thêm số tiền lớn ở mùa 2025/26 nhờ góp mặt tại vòng phân hạng Champions League. Mỗi đội chắc chắn kiếm được gần 20 triệu euro nhờ có tên ở vòng đấu này. Từng chiến thắng tại vòng phân hạng sẽ giúp PSG bỏ túi 2,5 triệu euro.

UEFA sẽ phân phối tổng giải thưởng trị giá hơn 2,7 tỷ euro cho các CLB tham dự Champions League mùa giải 2025/26. Con số này tăng 21% so với mùa trước.