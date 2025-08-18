Người hùng giúp Arsenal giành trọn 3 điểm trước Man United đang kiếm tiền thế nào?

Arsenal hạ gục Man United ngay tại Old Trafford

Man United là một trong những đội bóng hoạt động tích cực trong kỳ chuyển nhượng hè 2025 khi đưa về sân Old Trafford 4 bản hợp đồng mới gồm Benjamin Sesko, Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Diego Leon. Dù được đặt nhiều kỳ vọng, tuy nhiên đoàn quân HLV Ruben Amorim không có khởi đầu tốt trong trận tiếp đón Arsenal trên sân nhà Old Trafford ở lượt trận mở màn Premier League mùa giải 2025/26 tối ngày 17/8.

Tình huống Riccardo Calafiori ghi bàn thắng duy nhất cho Arsenal ở trận đấu tại Old Trafford

Theo đó, ở tình huống đá phạt góc bên cánh trái của Declan Rice ở phút 13, William Saliba tác động hợp lệ khiến thủ môn Altay Bayindir của Man United đấm bóng hụt. Riccardo Calafiori chớp cơ hội băng vào đánh đầu cận thành ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu cho các pháo thủ thành London.

Thống kê cho thấy, cả bảy chiến thắng gần nhất của các Pháo Thủ thành London trên sân của Man United đều có tỷ số 1-0, ở các mùa giải 1985-1986, 1990-1991, 1997-1998, 2001-2002, 2006-2007, 2023-2024 và 2025-2026.

Trong khi đó, trận thua trước Arsenal trận mở màn Premier League khiến HLV Ruben Amorim chạm cột mốc 15 trận thua chỉ sau 28 lần cầm quân. Amorim trở thành HLV thua 15 trận nhanh nhất Premier League với một đội bóng không phải tân binh, kể từ trường hợp của Paul Hart ở Portsmouth năm 2009.

Từ khi thay thế Erik ten Hag hồi tháng 11, HLV Amorim chưa thể xoay chuyển tình thế. Man United kết thúc mùa trước trước ở vị trí thứ 15 cùng trận thua Tottenham 0-1 trong chung kết Europa League tại Bilbao.

Riccardo Calafiori đang kiếm tiền thế nào tại Arsenal?

Với trung vệ Riccardo Calafiori, bàn thắng vào lưới của Man United trên sân Old Trafford tối ngày 17/8 tiếp tục giúp trung vệ 23 tuổi người Italia tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong đội hình của Arsenal.

Riccardo Calafiori ăn mừng bàn thắng vào lưới Man United

Trước đó, sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB Bologna ở mùa giải 2023/24, Riccardo Calafiori đã lọt tầm ngắm của ban huấn luyện Arsenal và hoàn tất hợp đồng có thời hạn 5 năm với Arsenal trong hè 2024 cùng mức phí chuyển nhượng trị giá 45 triệu euro (tương đương 39 triệu bảng).

Theo Capology, cùng với bản hợp đồng dài hạn với Arsenal, mức lương của trung vệ người Italia cũng tăng vọt từ hơn 12.000 bảng/tuần lên 120.000 bảng/tuần. Nếu hoàn tất bản hợp đồng 5 năm với Arsenal, trung vệ người Italia sẽ bỏ túi số tiền lên tới 31,2 triệu bảng.

Mức lương cao tại Arsenal đóng góp lớn vào tổng thu nhập Riccardo Calafiori kiếm được trong sự nghiệp của mình.

Theo Pulsesports, trước khi hoàn tất bản hợp đồng gia nhập Arsenal, trung vệ người Italia sở hữu khối tài sản ròng chỉ khoảng 3 triệu USD (khoảng 2,7 triệu euro).

Tuy nhiên, chỉ sau mùa giải đầu tiên với các pháo thủ thành London, Riccardo Calafiori đã kiếm được số tiền lên tới 6,24 triệu bảng, nâng tổng thu nhập từ tiền lương của mình trong màu áo các CLB từ mùa giải 2020/21 đến 2024/25 lên mức gần 10 triệu bảng.

Arsenal một lần nữa khiến Man United gục ngã trên sân Old Trafford

Ngoài mức thu nhập cao tại Arsenal, Riccardo Calafiori còn có hợp đồng quảng cáo, tài trợ với một số nhãn hàng thể thao. Theo đó, các công ty như Nike và Adidas đều đã có những bản hợp đồng tài trợ với trung vệ người Italia.

Trong khi đó, theo Transfermarkt, giá trị thị trường hiện tại của Riccardo Calafiori là 35 triệu euro (30,2 triệu bảng). Giá trị chuyển nhượng ước tính của anh nằm trong khoảng từ 45,4 triệu euro (39,2 triệu bảng) đến 55,4 triệu euro (khoảng 49 triệu bảng).

Mới 23 tuổi, Calafiori vẫn còn nhiều năm tháng thành công phía trước, trở thành một trong những hậu vệ trẻ triển vọng nhất châu Âu. Cùng với đó, những con số trên cũng cho thấy phong độ đỉnh cao và tiềm năng của Riccardo Calafiori sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.