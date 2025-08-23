Hai ái nữ dự chi hơn 1.400 tỷ đồng mua cổ phiếu, nhà đại gia Bùi Hải Quân giàu thế nào?

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) mới đây đã phát đi thông báo cho biết bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân, hai con gái ông Bùi Hải Quân, Phó chủ tịch VPBank, sẽ đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu mỗi người.

Cả hai giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/8 đến ngày 23/9, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Trước giao dịch, cả bà Thi và bà Ngân đều chưa sở hữu cổ phiếu VPB nào. Nếu giao dịch thành công, mỗi người sẽ nắm 0,25% vốn nhà băng này.

Hai con gái ông Quân thực hiện giao dịch trên trong bối cảnh cổ phiếu VPB đã tăng mạnh từ đầu năm khi kết phiên giao dịch ngày 20/8 với mức giá 36.500đ/cổ phiếu.

Ông Bùi Hải Quân và vợ đang là những cổ đông nắm giữ hơn 1% cổ phần của VPB

Tính theo giá thị trường, để thực hiện thành công giao dịch của mình, hai ái nữ nhà đại gia Bùi Hải Quân sẽ chi ra tổng số tiền lên tới hơn 1.460 tỷ đồng.

Đà tăng của cổ phiếu đã đẩy giá trị vốn hóa thị trường của VPBank lên 290.000 tỷ đồng (tương đương gần 11 tỷ USD) tính đến hết ngày 20/8. Con số này chính thức đưa VPBank vượt qua vốn hóa của Techcombank (286.000 tỷ đồng) và BIDV (285.000 tỷ đồng), hiện chỉ xếp sau Vietcombank trong nhóm ngành ngân hàng.

VPBank cũng đang là ngân hàng có tổng tài sản lớn thứ 6 tại Việt Nam, đạt 1,1 triệu tỷ đồng. Lũy kế nửa đầu năm, nhà băng báo lãi trước thuế 11.229 tỷ đồng, tăng 29,5% so với thực hiện nửa đầu năm ngoái. Với kết quả này, VPBank đang tiến gần đến mục tiêu lợi nhuận cả năm là 24.000 - 25.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Trong khi đó, trước khi hai ái nữ là bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân đăng ký mua tổng cộng 40 triệu cổ phiếu VPB, ông Bùi Hải Quân và vợ cũng đang là cổ đông nắm giữ lượng cổ phần lớn của nhà băng này.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của VPB cho biết ông Bùi Hải Quân đang trực tiếp nắm giữ hơn 156 triệu cổ phiếu VPB, tương đương tỷ lệ sở hữu chiếm 1,97% cổ phần. Tính theo giá thị trường, khối tài sản ông Quân nắm giữ có giá trị hơn 5.700 tỷ đồng.

Trong khi đó, bà Kim Ngọc Cẩm Ly - vợ ông Quân cũng đang trực tiếp nắm giữ hơn 286 triệu cổ phiếu VPB, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 3,6124% cổ phần. Tính theo giá thị trường, khối tài sản bà Ly đang nắm giữ có giá trị hơn 10.475 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Bùi Hải Quân còn nắm giữ hơn 10% vốn điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư Việt Hải, trong khi đó bà Ly cũng nắm giữ 9% vốn điều lệ tại doanh nghiệp này.

Ông Bùi Hải Quân cũng đang là cổ đông lớn khi góp 42,5 tỷ đồng, tương đương 42,5% vốn góp tại Công ty cổ phần ván công nghệ cao Bison. Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập tháng 9/2016 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, ngành nghề đăng ký chính là sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.