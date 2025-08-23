Robot gia đình sắp được giảm giá mạnh

Roborock hiện chiếm vị trí số 1 toàn cầu về thị phần máy hút bụi thông minh, theo IDC Research. Nửa đầu năm nay, doanh thu của công ty tăng gần 79%, một nửa trong số đó đến từ thị trường ngoài Trung Quốc.

Chủ tịch Roborock, ông Toàn Cương, cho biết công ty sẽ không chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp, mà muốn đưa robot hút bụi tích hợp cánh tay AI xuống mức giá đại chúng. Mục tiêu là giúp nhiều hộ gia đình có thể tiếp cận, thay vì chỉ phục vụ số ít người có khả năng chi trả.

Tại Trung Quốc, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng robot hút bụi mới đạt 5,6%, trong khi ở Mỹ là hơn 22%. Theo Euromonitor, vài năm tới con số ở Mỹ có thể tăng nhẹ, còn ở Trung Quốc lại có xu hướng giảm. Điều đó cho thấy mức giá vẫn là rào cản lớn nhất.

Vào năm 2025, Roborock đã cho ra mắt máy hút bụi có cánh tay robot để hút tất và các vật cản khác ra khỏi đường đi.

Robot hút bụi có thể rẻ đi

Hiện Roborock đã bán mẫu Saros Z70 – robot hút bụi kèm cánh tay AI – với giá khoảng 2.600 USD trên Amazon. Dù có đánh giá tốt (4,6 sao), sản phẩm này vẫn bị chê là quá đắt so với công năng. Các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên chọn mẫu rẻ hơn, như Saros 10R với giá 1.600 USD.

Các nhà phân tích cho rằng điểm thành công của robot hút bụi là mức giá hợp lý so với tiện ích nó mang lại. Nhưng để robot hình người (humanoid) có thể phổ biến trong gia đình, cần sự kết hợp giữa công nghệ tiên tiến và mức giá đại trà. Hiện nay, robot hình người vẫn có giá hàng chục nghìn USD và chưa có ứng dụng thiết thực trong đời sống thường nhật.

Roborock gặp thách thức gì khi mở rộng toàn cầu?

Một trong những rào cản là thuế quan. Mẫu Z70 ban đầu có giá 1.899 USD, nhưng sau phải tăng thêm 700 USD vì thuế nhập khẩu. Để giải quyết, Roborock đã hợp tác với nhà cung ứng ở Việt Nam, đảm bảo đơn hàng cho thị trường Bắc Mỹ.

Roborock đang có kế hoạch niêm yết tại Hồng Kông để huy động vốn cho mở rộng toàn cầu. Tuy doanh thu tăng mạnh, công ty vẫn thua lỗ nặng do chi phí R&D gấp đôi. Chỉ riêng năm nay, họ tuyển thêm gần 200 chuyên gia AI, nhiều người trong số đó có kinh nghiệm quốc tế.

Ông Toàn Cương khẳng định thách thức lớn nhất không phải phần cứng, mà là thuật toán và dữ liệu. Công ty đã xây dựng phòng thí nghiệm AI tại Thượng Hải và viện nghiên cứu ở Thâm Quyến, với mục tiêu phát triển công nghệ cốt lõi để giảm giá thành robot trong tương lai.

Liệu “người máy giúp việc” có trở thành hiện thực?

Theo Roborock, robot tương lai sẽ hoạt động như một chiếc “điện thoại thông minh”, nơi mỗi chức năng có thể được cài đặt như ứng dụng. Với mảng dọn dẹp, Roborock tin mình sở hữu dữ liệu và kinh nghiệm vượt trội. Trong khi đó, một công ty khác có thể chuyên sâu về nấu ăn, hoặc hỗ trợ người già.

Dự báo của Morgan Stanley cho rằng thị trường người máy có thể đạt 5 nghìn tỷ USD vào năm 2050, riêng Trung Quốc chiếm 800 tỷ USD. Nhưng để đạt tới đó, công nghệ còn phải chứng minh robot có thể làm nhiều việc cùng lúc với mức giá hợp lý.

Như chuyên gia Jeff Burnstein nhận định: “Người tiêu dùng sẽ không cần 5 con robot riêng biệt. Chỉ cần một robot làm được nhiều việc – đó mới là bước ngoặt thực sự.”