Phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh “sách lậu” trước thềm năm học mới

Ngày 22/8, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục QLTT Hà Tĩnh), nhằm góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh sách giáo khoa, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới, đơn vị đã ra quân kiểm tra một số nhà sách trên địa bàn phụ trách.

Kết quả, kiểm tra tại một nhà sách ở phường Vũng Áng, Đội Quản lý thị trường số 3 đã phát hiện cơ sở này tàng trữ nhiều đầu sách tham khảo không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Chủ cơ sở là bà V.T.X. thừa nhận số sách được mua trôi nổi trên thị trường. Đội QLTT số 3 đã lập hồ sơ xử phạt, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số sách vi phạm.

Cùng ngày, Đội Quản lý thị trường số 3 tiếp tục kiểm tra một nhà sách tại xã Cẩm Trung do bà P.T.Y. làm chủ và phát hiện hành vi tương tự. Toàn bộ số sách không rõ nguồn gốc bị lập biên bản và xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Hảo, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 cho biết, qua kiểm tra, sách giả, sách in lậu không chỉ kém chất lượng về hình thức mà còn sai lệch nội dung, thậm chí thiếu trang, mất trang, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học tập của học sinh.

"Trước thềm năm học mới, chúng tôi tăng cường kiểm tra, vừa xử lý nghiêm vi phạm, vừa tuyên truyền để phụ huynh và học sinh biết cách nhận diện sách giả, sách lậu; đồng thời, yêu cầu các cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong lĩnh vực này", ông Hảo nói.

Ngoài việc giám sát, lực lượng Quản lý thị trường cũng đang phối hợp với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để nắm rõ quy trình xuất bản, các dấu hiệu nhận biết sách giả; từ đó triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện và kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm.

Thông qua kiểm tra, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã vận động hộ kinh doanh ký cam kết "nói không" với hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Luật Xuất bản 2012, mọi xuất bản phẩm lưu hành trên thị trường phải có nguồn gốc hợp pháp. Các hành vi tàng trữ, kinh doanh xuất bản phẩm giả, không có hóa đơn chứng từ sẽ bị xử lý theo Nghị định 159/2013/NĐ-CP với mức phạt từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng, kèm biện pháp tịch thu, tiêu hủy tang vật.