Điều gì khiến iPhone cũ bất ngờ được được săn đón?

Trước áp lực chi tiêu và lo ngại giá iPhone mới có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, nhất là khi Apple đối mặt rủi ro chuỗi cung ứng và biến động chính sách thuế, thị trường iPhone đã qua sử dụng trở nên sôi động.

Theo phân tích từ Rosenblatt Securities, nếu Mỹ áp dụng mức thuế mới với các nước, Apple có thể tăng giá bán iPhone tới 43% nhằm bù đắp chi phí thuế. Điều này được dự báo có thể ảnh hưởng đến doanh số của iPhone.

Trong khi đó, thị trường điện thoại iPhone cũ đang tăng trưởng mạnh. Báo cáo từ CCS Insight ghi nhận Apple chiếm tới 60% thị phần toàn cầu trong mảng smartphone đã qua sử dụng. Sức hút của iPhone đã qua sử dụng (Like New) đến từ mức giá rẻ hơn so với máy mới, nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định, được Apple duy trì cập nhật phần mềm và kèm theo chế độ bảo hành từ hệ thống bán lẻ.

Khách lo ngại thuế mới của Mỹ sẽ đẩy giá bán iPhone tăng cao

Người tiêu dùng Việt Nam ngày càng thận trọng hơn trong việc chi tiêu cho sản phẩm công nghệ, thể hiện qua số liệu từ Counterpoint Research: thị trường smartphone Việt Nam giảm 15% trong giai đoạn tháng 1 đến 5-2025. Thay vì chi trả khoản tiền lớn cho máy mới, nhiều khách hàng lựa chọn mua iPhone cũ - vừa có mức giá dễ tiếp cận, vừa đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập và công việc.

Theo ghi nhận từ Di Động Việt, 2 tuần đầu tháng 8, lượng khách hàng mua iPhone Like New đã tăng 10% so với cùng kỳ tháng trước. Trong đó, các dòng iPhone flagship như iPhone 14 Pro cũ, iPhone 15 Pro Max cũ được khách hàng quan tâm nhiều nhất.

Tận dụng xu hướng máy cũ lên ngôi, nhiều hệ thống bán lẻ tại Việt Nam đã đẩy mạnh các chương trình giảm giá, ưu đãi cho iPhone cũ nhằm tăng thị phần.

Tại Di Động Việt, phân khúc iPhone flagship đã qua sử dụng ghi nhận đợt điều chỉnh giá bán lớn, khi có sản phẩm giá chỉ từ 7,79 triệu đồng.Theo đó, iPhone 15 Pro Max 256GB cũ giá chỉ từ 21,09 triệu đồng; iPhone 12 Pro Max cũ giá từ 10,39 triệu đồng, iPhone 11 Pro Max 256GB Like New giá chỉ từ 7,79 triệu đồng.

Ở phân khúc phổ thông, các dòng điện thoại Like New như iPhone 8 Plus cũ, iPhone Xs Max cũ, iPhone 11 cũ, iPhone 14 cũ cũng được khách hàng quan tâm nhiều nhờ giá bán dễ tiếp cận nhưng vẫn đảm bảo hiệu năng ổn định. Giá bán của iPhone 8 Plus cũ từ 2,89 triệu đồng, iPhone Xs Max cũ chỉ từ 6,29 triệu đồng, iPhone 11 từ 4,59 triệu đồng, iPhone 14 cũ chỉ từ 8,09 triệu đồng.

Ngoài ra, các hệ thống bán lẻ còn có chương trình "Thu cũ - đổi mới", giúp khách hàng dễ dàng lên đời iPhone mới với mức giá thu lại và trợ giá lên đến 4,5 triệu đồng.

Ngoài ra, đại diện hệ thống CellphoneS, ông Nguyễn Lạc Huy, cho biết do chính sách siết chặt việc bán hàng và xuất hoá đơn, nhiều đại lý nhỏ lẻ đã thu hẹp kinh doanh, thậm chí dừng hoạt động. Do đó, sức mua tại các hệ bán lẻ lớn đang tăng lên đáng kể, như CellphoneS ghi nhận mức tăng trưởng 2 con số ở mảng iPhone cũ trong thời gian qua.