Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bỏ túi hơn 12.700 tỷ đồng chỉ trong một ngày

Phiên giao dịch ngày 20/8, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến rung lắc mạnh. Theo đó, có thời điểm chỉ số VN-Index ghi nhận mức giảm tới 40 điểm về mốc 1.614,6 điểm. Tuy nhiên, dòng tiền đổ vào mạnh cuối phiên đã kéo VN-Index đóng cửa ở mức 1.664,36 điểm, tương đương mức tăng 10,16 điểm so với phiên liền trước. Đây tiếp tục là kỷ lục mới của chỉ số VN-Index, cùng với đó, thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 68.000 tỷ đồng với hơn 2,280 tỷ cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay.

Trong ngày chỉ số VN-Index tiếp tục thiết lập mức đỉnh mới trong năm 2025, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup ghi nhận tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu đang nắm giữ.

Theo thống kê của Forbes, chỉ tính riêng phiên giao dịch ngày 20/8, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận mức tăng 481 triệu USD (tương đương mức tăng hơn 12.756 tỷ đồng) lên mức 12,7 tỷ USD (hơn 336.804 tỷ đồng).

Với khối tài sản này, chủ tịch VIC đứng thứ 212 trên bảng xếp hạng các tỷ phú USD thế giới theo thời gian thực của Forbes.

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tổ chức triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia

Trong phiên giao dịch ngày 20/8, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup ghi nhận mức tăng 6.000đ/cổ phiếu, tương đương mức tăng 5,08% so với phiên liền trước, để đóng cửa ở mức giá 124.200đ/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường của VIC tăng lên hơn 474.898 tỷ đồng (khoảng 18 tỷ USD).

Không chỉ tăng mạnh về thị giá, thanh khoản của VIC cũng ghi nhận hơn 7,458 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 909 tỷ đồng.

Cùng với đó, mã cổ phiếu VHM của Vinhomes – “át chủ bài” trong lĩnh vực bất động sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng tăng mạnh, đóng góp lớn vào mức tăng của chỉ số VN-Index.

Kết phiên, VHM ghi nhận mức tăng hơn 5%, qua đó leo lên lập đỉnh mới với 99.000 đồng/cổ phiếu, gấp 2,5 lần hồi đầu năm. Vốn hóa thị trường của Vinhomes cũng theo đó lập kỷ lục mới gần 407.000 tỷ đồng (15,5 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giá trị vốn hóa của doanh nghiệp này vượt mốc 400.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIC và khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh sau khi Tập đoàn Vingroup vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tổ chức triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực đột phá và sự quyết liệt của tập thể cán bộ nhân viên Vingroup trong việc đưa Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia vào hoạt động sớm 15 tháng, chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và đóng góp đặc biệt vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

Sự kiện trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Vingroup nằm trong chương trình Lễ Khánh thành, Khởi công các dự án, công trình chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 – 02/09/2025) – tại điểm cầu Khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, khu vực đường cầu Tứ Liên, Đông Anh, Hà Nội ngày 19/8 vừa qua.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là công trình trọng điểm cấp Nhà nước, thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Dự án có tổng quy mô lên tới 900.000 m2, được kỳ vọng là điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu toàn cầu và là biểu tượng phát triển mới của Thủ đô.

Công trình được khởi công vào ngày 30/8/2024, bàn giao mặt bằng vào ngày 27/06/2025 - chỉ sau gần 10 tháng thi công, vượt tiến độ tới 15 tháng so với kế hoạch. Đây là tiến độ thi công thần tốc chưa từng có trong điều kiện thách thức về kỹ thuật xây dựng cũng như độ khó của kết cấu vòm khổng lồ từ thép siêu trường, siêu trọng.

Vingroup với vai trò là chủ đầu tư kiêm tổng thầu thi công đã tập trung tối đa mọi nguồn lực, từ chủ động lên phương án thiết kế, điều phối nhân lực, máy móc và vật tư đến đảm bảo chuỗi cung ứng, khớp nối các nhà thầu.

Song song với việc giải quyết hài hòa thách thức giữa thiết kế phức tạp, hệ kết cấu lớn và tiến độ hoàn thành, Vingroup luôn bám sát từng hạng mục, kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo độ an toàn, chất lượng và sự bền vững của công trình.

Một trong các động lực đặc biệt thúc đẩy kỳ tích thi công của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là sự kiện Triển lãm Thành tựu Đất nước – 80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc, tái hiện hành trình phát triển đất nước gần một thế kỷ sẽ diễn ra ngày 28/08/2025 đến ngày 05/09/2025.

Việc triển khai xây dựng thần tốc để kịp tổ chức Triển lãm đặc biệt trên không chỉ cho thấy tiềm lực tài chính vững mạnh, năng lực triển khai chuyên nghiệp và khả năng quản trị dự án hiệu quả của Tập đoàn Vingroup.