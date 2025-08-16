Đi vào lịch sử bóng đá Hàn Quốc và PSG, Lee Kang-in đang kiếm tiền thế nào?

Lee Kang-in ghi tên vào lịch sử bóng đá Hàn Quốc và PSG

Rạng sáng 14/8, PSG đã có cuộc lội ngược dòng thành công trước Tottenham để lần đầu tiên giành chức vô địch Siêu cúp châu Âu.

Ở trận đấu này, Tottenham đã dẫn trước 2-0 trong suốt hơn 80 phút, nhưng đại diện Premier League đã không bảo vệ được lợi thế khi để PSG cân bằng tỷ số 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức.

Ở loạt sút luân lưu cân não, PSG đã giành thắng lợi với tỷ số 4-3 để lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch giải đấu này. Đây cũng là danh hiệu thứ 5 của PSG trong mùa giải sau chức vô địch Ligue 1, Champions League, Siêu cúp Pháp và Cúp quốc gia Pháp.

Lee Kang-in ghi dấu ấn lớn trong cuộc lội ngược dòng của PSG ở trận tranh Siêu cúp châu Âu

Trong cuộc lội ngược dòng ấn tượng của PSG, Lee Kang-in ghi dấu ấn lớn với bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 84, trước khi Goncalo Ramos gỡ hòa 2-2 và PSG thắng 4-3 trên chấm phạt đền.

Thống kê cho thấy, Lee Kang-in cũng mới là cầu thủ Hàn Quốc thứ hai góp mặt trong một trận Siêu cúp châu Âu sau Park Ji-sung, người từng cùng Manchester United thua Zenit St. Petersburg 1-2 vào năm 2008. Tuy nhiên, Lee Kang-in lần này đã để lại dấu ấn đậm nét hơn người đàn anh.

Theo đó, với bàn thắng rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2 và thực hiện thành công quả sút luân lưu mang về chiến thắng 4-3 cho PSG, Lee Kang-in khắc tên mình vào lịch sử bóng đá Hàn Quốc và PSG.

Theo Football-Asian, ở tuổi 24, Lee Kang-in giành được 8 danh hiệu cùng PSG, bao gồm 2 Ligue 1, 2 Coupe de France, 2 Trophée des Champions, 1 Champions League và nay là Super Cup. Anh đang trên hành trình đuổi kịp kỷ lục 11 danh hiệu của Park Ji-sung tại Manchester United.

Lee Kang-in được định giá bao nhiêu, đang kiếm tiền thế nào?

Trước khi ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Hàn Quốc và PSG nhờ màn trình diễn ấn tượng ở trận tranh Siêu cúp châu Âu vừa qua, Lee Kang-in đang là một trong những cái tên nhận được sự chú ý của giới truyền thông trong thời gian gần đây.

Theo đó, Lee Kang-in ký hợp đồng 5 năm với PSG vào mùa hè năm 2023, cùng mức lương 70.000 euro mỗi tuần, tương đương 3,64 triệu euro mỗi năm.

Mức lương của ngôi sao người Hàn Quốc đã tăng mạnh kể từ khi chuyển đến thi đấu cho PSG. Trước đó, ngôi sao người Hàn Quốc chỉ nhận mức lương 620.000 euro mỗi năm tại Valencia và mức lương 250.000 euro mỗi năm trong màu áo CLB Mallorca tại La Liga.

Lee Kang-in hưởng mức lương cao khi chuyển đến thi đấu cho PSG

Capology ước tính, từ mùa giải 2018-19 đến mùa giải 2024/25, ngôi sao 24 tuổi người Hàn Quốc đã kiếm được số tiền hơn 9,2 triệu euro từ các CLB từng thi đấu. Nếu thực hiện nốt 3 năm còn lại trong hợp đồng với PSG, ngôi sao người Hàn Quốc sẽ bỏ túi thêm hơn 10,92 triệu euro nữa.

Tuy nhiên, mũi nhọn người Hàn Quốc gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thời gian thi đấu trong màu áo PSG ở nửa sau mùa giải vừa qua. Hiện Lee Kang-in đang là một trong những cái tên nhận được sự quan tâm của hàng loạt đội bóng tại Premier League.

Theo RMC, với màn trình diễn ấn tượng ở trận tranh Siêu cúp châu Âu với Tottenham vừa qua, loạt CLB tại gồm Manchester United, Crystal Palace, Nottingham Forest và Aston Villa đã liên hệ với PSG để hỏi về tiền vệ người Hàn Quốc.

Về phần PSG, CLB nước Pháp sẵn sàng để Lee Kang-in rời đội nếu thu về được khoản tiền từ 30-40 triệu euro. Các nguồn tin tiết lộ với Le Parisien rằng đại diện của Lee Kang-in tiến hành thảo luận với nhiều đội bóng tại Premier League và cầu thủ này cũng hào hứng với khả năng chuyển đến Anh chơi bóng.