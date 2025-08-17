Sở hữu bộ sưu tập xế hộp hơn 300 tỷ đồng, tiền đạo Erling Haaland của Man City giàu thế nào?

Bộ sưu tập xế hộp khủng của Erling Haaland

Mới đây, tiền đạo Erling Haaland của Man City đã bổ sung thêm vào bộ sưu tập xe hơi của mình một chiếc bán tải đắt tiền.

Theo đó, sau buổi bập hôm 11/8 vừa qua, ngôi sao người Na Uy được nhìn thấy đã lái chiếc xế hộp mới của mình rời trung tâm huấn luyện Etihad Campus. Đây cũng có thể là món quà sinh nhật mà tiền đạo người Na Uy tự thưởng cho mình sau khi vừa bước sang tuổi 25 vào ngày 21/7. The Sun cho biết chiếc Shelby Super Snake F-150 của Haaland có giá lên tới 200.000 bảng.

Erling Haaland bổ sung thêm vào bộ sưu tập xe hơi của mình một chiếc bán tải đắt tiền

Chiếc Shelby Super Snake F-150 chỉ là một phần nhỏ trong bộ sưu tập xe trị giá hàng triệu bảng Anh của ngôi sao người Na Uy.

Theo đó, hồi tháng 2, Haaland từng được nhìn thấy lái chiếc Porsche 911 GT3 màu cam đến trung tâm huấn luyện của Man City với giá khoảng 160.000 bảng. Vài ngày sau, Haaland tục xuất hiện với chiếc Aston Martin DBX 707 có giá 350.000 bảng.

Hồi tháng 5, Haaland cũng gây chú ý khi lái chiếc Ferrari 812 Superfast màu vàng với giá 320.000 bảng.

Bộ sưu tập xế hộp của tiền đạo 25 tuổi người Na Uy còn có những chiếc siêu xe phiên bản giới hạn như Bugatti Tourbillon trị giá 4 triệu bảng, Mercedes Maybach (250.000 bảng), Mercedes AMG One (2,7 triệu bảng), Mercedes-Benz GLE Coupe AMG 63 S 4Matic (130.000 bảng) và Rolls Royce Cullinan (300.000 bảng). Tính theo tỷ giá, bộ sưu tập xế hộp của tiền đạo Haaland có giá hơn 300 tỷ đồng.

Tiền đạo Erling Haaland sở hữu tài sản khủng thế nào?

Bộ sưu tập xếp hộp trị giá hơn 250 tỷ đồng chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản khổng lồ của ngôi sao người Na Uy. Theo Celebritynetworth, ở tuổi 25, tiền đạo Erling Haaland đang sở hữu khối tài sản ròng lên tới 80 triệu USD, tương đương hơn 2.115 tỷ đồng.

Phần lớn khối tài sản khổng lồ của ngôi sao người Na Uy được hình thành khi Erling Haaland chuyển đến thi đấu trong màu áo CLB Borussia Dortmund tại Bundesliga và Man City tại Premier League.

Theo đó, khi gia nhập CLB Borussia Dortmund vào năm 2020, ngôi sao người Na Uy được cho rằng kiếm được khoảng 8 triệu euro mỗi năm (khoảng 8,7 triệu USD).

Erling Haaland sở hữu khối tài sản ròng lên tới 80 triệu USD ở tuổi 25

Mức thu nhập của Erling Haaland đã tăng mạnh khi ngôi sao người Na Uy chuyển đến thi đấu trong màu áo Man City năm 2022 kèm điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu euro (65 triệu USD).

Cụ thể, trong những năm đầu tiên gắn bó với đội chủ sân Etihad, Erling Haaland nhận mức lương 375.000 bảng/tuần (khoảng 480.000 USD), tương đương 19,5 triệu bảng mỗi năm (khoảng 25 triệu USD).

Hồi tháng 1/2025, Erling Haaland đã ký hợp đồng mới có thời hạn 10 năm với Man City kéo dài đến năm 2034, đây được cho là hợp đồng dài hạn nhất của một cầu thủ bóng đá tại châu Âu.

Mặc dù các chi tiết trong bản hợp đồng không được công bố, tuy nhiên hợp đồng của Erling Haaland đảm bảo cho anh mức lương cơ bản 525.000 bảng mỗi tuần. Cộng tiền thưởng thành tích thi đấu, thu nhập hàng tuần của anh có thể đạt 875.000 bảng, tổng thu nhập có thể lên đến 45,5 triệu bảng mỗi năm (hơn 60 triệu USD/năm). Những con số này khiến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất tại Premier League, vượt qua các ngôi sao như Mohamed Salah và Kevin De Bruyne.

Trong thời hạn hợp đồng cho đến năm 2034, tổng thu nhập của Haaland từ Manchester City có thể vượt quá 337 triệu bảng (457 triệu USD), phản ánh vị thế của một siêu sao toàn cầu.

Erling Haaland đang là cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Premier League

Ngoài ra, ngôi sao người Na Uy có hợp đồng quảng cáo, tài trợ với hàng loạt nhãn hàng lớn. Sportsdunia ước tính thu nhập từ các bản hợp đồng tài trợ mỗi năm mang về cho ngôi sao người Na Uy số tiền từ 12 đến 20 triệu USD.

Erling Haaland cũng sở hữu bất động sản ở Oslo, Manchester, Marbella và Na Uy. Erling Haaland cũng sở hữu bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ có giá trị hơn 1 triệu bảng gồm loạt thương hiệu cao cấp như Rolex, Patek Philippe...

Trong số các khoản đầu tư của Erling Haaland, anh nắm giữ cổ phần thiểu số trong thương hiệu du lịch Scandinavia DB, được mua lại vào tháng 6 năm 2025. Erling Haaland còn nắm cổ phần tại Hyperice, một công ty công nghệ phục hồi thể thao, mua từ tháng 5 năm 2021.

Thông qua Pillage 3 AS, Erling Haaland sở hữu 600.000 cổ phiếu của Maritime & Merchant Bank ASA, cùng với cổ phần tại Höegh Autoliners, Entra ASA, Akastor ASA và Nykode Therapeutics... với mục tiêu xây dựng một đế chế trị giá 1 tỷ bảng thông qua lương thưởng, hợp đồng quảng cáo và các dự án đầu tư.