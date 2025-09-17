Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra doanh nghiệp vàng

Chiều 16-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và các bộ ngành về điều hành chính sách tiền tệ, quản lý thị trường vàng 9 tháng đầu năm và định hướng thời gian tới.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trần Mạnh

Theo báo cáo của NHNN, trong 9 tháng đầu năm 2025, cơ quan này đã triển khai đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường vàng.

Vừa qua, NHNN cũng đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Về thanh tra, kiểm tra thị trường vàng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã chỉ đạo NHNN chi nhánh một số khu vực chủ trì phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố, cơ quan công an, cơ quan thuế trên địa bàn để tiến hành thanh tra, kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng, chế độ kế toán, thuế, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ; các quy định về phòng, chống rửa tiền của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức trên địa bàn.

NHNN cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính, UBND một số tỉnh, thành phố phối hợp tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng, các chủ thể khác tham gia thị trường trong việc chấp hành các quy định về hoạt động kinh doanh vàng, để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định, gây bất ổn thị trường.

Trong thời gian tới, NHNN sẽ khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP, trong đó hướng dẫn cụ thể hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại để thực hiện thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng, đảm bảo các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại nhanh chóng tham gia thị trường vàng, sớm đưa Nghị định số 232/2025/NĐ-CP vào thực tiễn.

Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Tài chính để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đồng bộ khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vàng trong nước.

NHNN cũng cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng trên địa bàn.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc lưu ý về một số vấn đề khi chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới. Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan chức năng tập trung chống buôn lậu đối với mặt hàng vàng, ngăn chặn tình trạng nhập khẩu vàng lậu; tiến hành thanh tra hoạt động kinh doanh vàng theo đúng các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN mở ngay trang thông tin điện tử về giá vàng để minh bạch giá vàng; nghiên cứu để thành lập sàn vàng; trong tháng 9 phải ban hành thông tư hướng dẫn Nghị định 232/2025/NĐ-CP…