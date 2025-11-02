Lúc giá vàng tăng vọt, người dân Ấn Độ chi tới 11 tỷ USD mua vàng để cầu may

Diwali, hay còn gọi là Lễ hội Ánh sáng, là dịp người dân Ấn Độ mua vàng để cầu may, thịnh vượng và khởi đầu tốt lành cho năm mới. Truyền thống này đã tồn tại hàng trăm năm, khiến nhu cầu vàng trong nước luôn tăng vọt mỗi tháng 10.

Năm nay, dù giá vàng leo thang kỷ lục, hình ảnh các con phố ở Mumbai chật kín người xếp hàng mua vàng vẫn tái diễn. Nhưng khác với trước, người dân giờ không còn mua để đeo, mà để đầu tư và tích sản – một sự chuyển mình đáng chú ý trong văn hóa tiêu dùng của quốc gia yêu vàng nhất thế giới.

Theo các hiệp hội vàng và kim hoàn lớn tại Ấn Độ, người dân nước này đã chi khoảng 700 tỷ đến 1.000 tỷ rupee (8–11 tỷ USD) cho vàng trong suốt năm ngày của lễ hội Diwali. Tuy nhiên, phần lớn giao dịch không còn tập trung vào trang sức, mà chuyển sang vàng thỏi và vàng xu.

Ông Mahavir Kothari – một nhà bán buôn kim loại quý tại khu chợ Zaveri Bazaar (Mumbai) – cho biết, trước đây, chỉ 1 trong 10 khách chọn mua vàng miếng, nhưng nay tỷ lệ này tăng mạnh. Ông Surendra Mehta, Tổng thư ký Hiệp hội IBJA, ước tính doanh số bán trang sức giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân chính là người dân coi vàng như một kênh đầu tư sinh lời, không chỉ là vật phẩm làm đẹp. Khi giá vàng tăng tới 66% giữa tháng 10 (và vẫn cao hơn 55% so với đầu năm), vàng trở thành “tấm vé” bảo toàn giá trị giữa bất ổn kinh tế.

Giá vàng quốc tế đã vượt mốc 4.000 USD/ounce đầu tháng 10, và nhiều chuyên gia dự báo có thể chạm 5.000 USD/ounce vào năm 2026. Ấn Độ – nước tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc – đang trở thành tâm điểm của “cơn sốt vàng” này.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu vàng của người Ấn Độ tăng mạnh trong các dịp lễ hội và mùa cưới (từ tháng 10 đến tháng 5 năm sau). Tuy nhiên, khác với trước đây, người dân nay mua vàng với tâm thế đầu tư, không phải chỉ để tiêu dùng.

Các chuyên gia tài chính nhận định, dù giá vàng tăng cao, nhu cầu mua vẫn gần như không giảm. Ông Rajesh Rokde, Chủ tịch Hội đồng Kim hoàn Toàn Ấn (GJC), cho biết lượng vàng bán ra trong năm nay chỉ thấp hơn 5% so với năm ngoái, bất chấp giá tăng mạnh.

Ai đang đẩy giá vàng toàn cầu tăng cao?

Theo báo cáo của Goldman Sachs, các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các thị trường mới nổi, đã tăng tốc mua vàng gấp 5 lần kể từ năm 2022 – thời điểm Nga bị đóng băng dự trữ ngoại hối sau xung đột Ukraine.

Các chuyên gia gọi đây là “sự thay đổi mang tính cấu trúc” trong chiến lược quản lý dự trữ quốc gia: thay vì nắm giữ ngoại tệ (USD, EUR), nhiều nước chọn vàng làm tài sản an toàn. Xu hướng này khiến giá vàng liên tục lập đỉnh mới.

Với người dân Ấn Độ, điều này càng củng cố niềm tin rằng vàng là “tài sản trú ẩn” dài hạn. Ông Mukesh Jindal – chuyên gia quản lý tài sản tại Alpha Capital – cho biết vàng là hàng rào chống lại sự mất giá của đồng rupee và rủi ro trên thị trường chứng khoán.

Người Ấn đầu tư vàng bằng cách nào?

Không chỉ dừng ở vàng vật chất, người Ấn Độ còn đa dạng hóa đầu tư thông qua quỹ ETF vàng và vàng kỹ thuật số. Dữ liệu từ Hiệp hội Quỹ đầu tư Ấn Độ cho thấy dòng tiền vào quỹ ETF vàng tháng 9 tăng hơn 6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Các chuyên gia tài chính khuyến nghị người dân phân bổ 5–10% danh mục đầu tư vào vàng. Trong khi đó, tỷ phú Ray Dalio (sáng lập Bridgewater Associates) thậm chí khuyên có thể dành tới 15% danh mục cho kim loại quý này.

Theo báo cáo của Morgan Stanley, khối tài sản hộ gia đình của Ấn Độ đang nắm giữ vàng trị giá tới 3.800 tỷ USD, tương đương 88,8% GDP của nước này – minh chứng cho sức ảnh hưởng sâu rộng của vàng trong văn hóa tài chính Ấn Độ.