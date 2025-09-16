Cuối ngày 16-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục tăng

Cuối ngày 16-9, giá vàng miếng SJC tiếp tục được các doanh nghiệp lớn như PNJ, SJC, DOJI điều chỉnh lên mức 130,3 triệu đồng/lượng mua vào, 132,3 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 300.000 đồng so với buổi sáng.

Trong 1 ngày, giá vàng miếng SJC đã tăng 1,2 triệu đồng/lượng - ngắt mạch giảm những ngày trước đó. Dù vậy, so với vùng đỉnh được các công ty lớn niêm yết, giá vàng miếng đã giảm khoảng 5,5 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được điều chỉnh lên quanh mức 126,6 triệu đồng/lượng mua vào, 129,3 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 300.000 đồng so với buổi sáng và tăng tổng cộng 1,6 triệu đồng trong ngày.

Giá vàng còn tăng mạnh hơn trên thị trường tự do. Chiều tối 16-9, một số cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM thay bảng giá giao dịch mới, nâng giá vàng miếng SJC lên 134,5 triệu đồng/lượng mua vào, 136,5 triệu đồng/lượng bán ra - tăng tổng cộng khoảng 5-7 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tăng tiếp

Với diễn biến này, cách biệt giữa giá vàng miếng SJC tự do và tại các công ty lớn đang giãn rộng. Dù vậy, so với mốc cao nhất - lên tới 143,5 triệu đồng/lượng vào tuần trước, mỗi lượng vàng miếng trên thị trường tự do đã giảm khoảng 7 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng trở lại theo đà đi lên mạnh mẽ của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, mốc mới của giá vàng đã được thiết lập. Hiện giá kim loại quý này được giao dịch ở mức 3.694 USD/ounce, tăng thêm khoảng 13 USD/ounce so với buổi sáng. So với phiên trước, giá vàng tăng tới khoảng 65 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên khi nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất trong tháng 9 và có thêm một số lần điều chỉnh vào cuối năm nay, đầu năm 2026. Lãi suất giảm, đồng USD suy yếu hỗ trợ giá vàng tăng mạnh mẽ. Giá vàng đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá tại Vietcombank vào khoảng 117,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục thu hẹp so với mức khoảng 20 triệu đồng những ngày trước.

Giá vàng bật tăng sau chuỗi giảm liên tiếp