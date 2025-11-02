Huấn "Hoa Hồng" đang góp vốn và làm chủ những doanh nghiệp nào?

Huấn "Hoa Hồng" góp vốn lập công ty có vốn gần 100 tỷ đồng

Bùi Xuân Huấn (tên thường gọi là Huấn "Hoa Hồng") sinh năm 1985, quê Yên Bái cũ. Huấn "Hoa Hồng" được nhiều người biết đến, nhất là giới trẻ, thông qua các video livestream, kênh YouTube. Trang Facebook của Huấn "Hoa Hồng" hiện có hơn 3,6 triệu người theo dõi. Ngoài ra, Huấn cũng sở hữu kênh YouTube, TikTok có hàng triệu người theo dõi.

Là một trong những người nổi tiếng trên mạng xã hội, Huấn "Hoa Hồng" và vợ thường xuyên livestream bán hàng nước hoa, mỹ phẩm... mang thương hiệu riêng do Huấn "Hoa Hồng" giới thiệu là người sáng lập và điều hành. Đáng chú ý, nhiều mẫu nước hoa chiết có giá chỉ vài chục nghìn đồng.

Ngoài livestream bán hàng nước hoa, mỹ phẩm... Huấn "Hoa Hồng" còn là chủ của một hệ sinh thái gồm nhiều doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau. Quy mô vốn điều lệ các doanh nghiệp lên tới cả trăm tỷ đồng.

Huấn "Hoa Hồng" thường xuyên khoe hình ảnh bên số tiền lớn

Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group được thành lập từ tháng 2/2022. Huấn "Hoa Hồng" giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật.

Vốn điều lệ doanh nghiệp là hơn 99,99 tỷ đồng, trụ sở đặt tại phường Dương Nội, TP Hà Nội. 3 cổ đông sáng lập gồm Bùi Xuân Huấn góp hơn 54,9 tỷ đồng (tương đương 55% vốn) và Phạm Thị Ngọc Linh góp 39,9 tỷ đồng (40% vốn), cổ đông còn lại là Nguyễn Văn Tâm góp hơn 4,9 tỷ đồng, nắm giữ 5%.

Công ty này có 10 mã ngành nghề kinh doanh, trong đó có bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ trở xuống), đại lý ô tô và xe có động cơ khác, bán phụ tùng ô tô... Ngành nghề chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm... Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Bùi Xuân Huấn còn là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Dịch vụ 168 thành lập vào tháng 3/2018, có trụ sở tại phường An Lạc, TPHCM. Ngành nghề chính là vệ sinh nhà cửa, vốn điều lệ 2 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông bao gồm Bùi Xuân Huấn góp 600 triệu đồng (30% vốn), Nguyễn Duy Nhất góp 1 tỷ đồng (50% vốn) và Tăng Thị Kim Liên góp 400 triệu đồng (20% vốn). Đến tháng 4/2019, công ty tăng vốn lên 20 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ góp vốn không được công bố.

Ngoài ra, Huấn "Hoa Hồng" cũng góp vốn thành lập Công ty cổ phần dịch vụ FB châu Á, trụ sở tại phường An Lạc, TPHCM. Doanh nghiệp thành lập tháng 7/2018, ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo. Vợ ông Huấn - bà Phạm Thị Ngọc Linh (sinh năm 1997), hiện là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 8 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Duy Nhất góp 4 tỷ đồng (50% vốn), Bùi Xuân Huấn góp 2,4 tỷ đồng (30% vốn) và Tăng Thị Kim Liên góp 1,6 tỷ đồng (20% vốn). Tuy nhiên, hiện nay, doanh nghiệp này cũng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Huấn "Hoa Hồng" lấn sân sang lĩnh vực BĐS và cây cảnh

Đáng chú ý, Huấn "Hoa Hồng" còn góp vốn thành lập công ty kinh doanh bất động sản. Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Bất động sản Hoa Hồng Land được thành lập vào tháng 9/2022, trụ sở tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Vườn tùng của Huấn "Hoa Hồng" có những cây giá lên tới cả tỷ đồng

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó Bùi Xuân Huấn góp 800 triệu đồng (40% vốn), ông Vũ Bình Long góp 120 triệu đồng (6% vốn), bà Nguyễn Thị Thu Hằng góp 480 triệu đồng, nắm giữ 24%, ông Đào Vũ Định góp 100 triệu đồng (5% vốn) và bà Nguyễn Thị Thái nắm giữ 25% vốn còn lại. Bà Thái cũng là Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc của công ty.

Ngoài ra, Huấn "Hoa Hồng" còn góp 1,1 tỷ đồng (tương đương 55% vốn) để thành lập Công ty cổ phần Huấn Hoa Hồng (xã Gia Lâm, TP Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo từ tháng 2/2023. Doanh nghiệp do ông Vũ Bình Long (SN 1984) làm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Tháng 5/2025, Huấn Hoa Hồng khai trương vườn tùng Chiến Huấn JP tại Hoài Đức (Hà Nội). Vườn tùng cung cấp đa dạng các loại tùng Nhật Bản, mỗi cây có giá đến cả tỷ đồng. Pháp nhân đứng sau là Công ty TNHH Vườn tùng Nhật Chiến Huấn JP, thành lập vào tháng 4/2024, do ông Đặng Hoàng Anh Chiến làm Chủ tịch HĐTV kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tại thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 9 tỷ đồng. Theo danh sách thành viên góp vốn, Đặng Hoàng Anh Chiến và Bùi Xuân Huấn mỗi người góp 4 tỷ đồng (tỷ lệ 44,445%), Nguyễn Thị An Trang và Phạm Thị Ngọc Linh mỗi người góp 500 triệu đồng (tỷ lệ 5,555%).