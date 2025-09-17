Kinh tế 24h: Chính phủ yêu cầu ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch với giá thế giới

Chính phủ yêu cầu ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch với giá thế giới

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giá giữa trong nước và quốc tế qua Công điện 165 ngày 16/9/2025. NHNN được giao quản lý chặt thị trường ngoại hối và vàng, can thiệp khi cần thiết, tăng cường thanh tra để xử lý vi phạm như găm hàng, đội giá, buôn lậu. Thủ tướng cũng chỉ đạo sớm triển khai Nghị định 232, xóa bỏ độc quyền vàng miếng từ 10/10, thúc đẩy thị trường vàng minh bạch, bền vững.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh chống buôn lậu vàng, đề xuất NHNN mở trang thông tin giá vàng và nghiên cứu lập sàn vàng. NHNN đã phối hợp với các cơ quan thanh tra, kiểm tra đột xuất kinh doanh vàng, chuẩn bị ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 232. Gần đây, giá vàng biến động mạnh, từng chạm đỉnh 136 triệu đồng/lượng, chênh lệch 20 triệu so với thế giới, hiện ổn định quanh 132,3 triệu đồng/lượng ngày 16/9. Từ 9/9, Thanh tra Chính phủ chủ trì đoàn thanh tra các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp về kinh doanh vàng.

Về chính sách tiền tệ, NHNN điều hành linh hoạt, phối hợp với chính sách tài khóa để ổn định kinh tế, kiểm soát lạm phát. Các ngân hàng được yêu cầu giảm lãi suất, ưu tiên vốn cho sản xuất, nhà ở xã hội, đồng thời kiểm soát tín dụng rủi ro. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5%, vượt 25% thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, kiểm soát nợ công. Bộ Tài chính được giao miễn giảm thuế, hoàn thiện khung pháp lý thị trường vốn để hỗ trợ kinh tế dài hạn.

Ông Trump kêu gọi bỏ bắt buộc báo cáo quý cho công ty niêm yết

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất bỏ yêu cầu báo cáo tài chính hàng quý, thay bằng báo cáo 6 tháng/lần cho các công ty niêm yết, nhằm giảm chi phí và giúp nhà quản lý tập trung vào mục tiêu dài hạn. Ý tưởng này được ông đăng trên Truth Social ngày 15/9/2025, từng đề xuất từ năm 2018. Mỹ từng áp dụng báo cáo bán niên trước khi chuyển sang chế độ hàng quý từ năm 1970, và việc quay lại có thể phù hợp với Anh, EU. Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) đang ưu tiên xem xét đề xuất này để giảm gánh nặng pháp lý cho doanh nghiệp, theo phát ngôn viên SEC.

Năm 2018, SEC đã lấy ý kiến nhưng giữ nguyên quy định 90 ngày. Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo như Jamie Dimon, Warren Buffett và tổ chức như Phòng Thương mại Mỹ ủng hộ bỏ báo cáo quý, cho rằng nó gây "chủ nghĩa ngắn hạn" hại kinh tế. Chủ tịch Nasdaq Adena Friedman cũng đồng tình, cho rằng điều này giảm rào cản niêm yết. Ngược lại, một số nhà đầu tư lo ngại giảm minh bạch, tăng biến động thị trường, làm cổ phiếu Mỹ kém hấp dẫn, với P/E S&P 500 dự phóng 24,3, cao hơn STOXX 600 châu Âu (15,28).

Giáo sư M. Todd Henderson (Đại học Chicago) nhận định nhiều công ty có thể vẫn báo cáo quý tự nguyện do nhu cầu nhà đầu tư, và xu hướng ngắn hạn không phổ biến toàn diện.

Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập với tiền lương từ ngân sách

Bộ Công an đề xuất miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với tiền lương, tiền công từ ngân sách nhà nước trong góp ý cho dự thảo Luật Thuế TNCN (sửa đổi). Hiện tại, thu nhập từ lương, tiền công chịu thuế lũy tiến, không phân biệt nguồn chi trả. Bộ Công an viện dẫn Luật Ngân sách 2025, cho rằng việc Nhà nước chi lương rồi thu thuế lại gây phức tạp thủ tục. Tuy nhiên, Bộ Tài chính phản đối, khẳng định thuế TNCN áp dụng thống nhất, miễn thuế cho khu vực công là không công bằng và dễ gây tranh cãi. Bộ Tài chính đồng ý xem xét miễn thuế cho lương từ nhiệm vụ khoa học, công nghệ.

Bộ Công an cũng đề xuất miễn thuế cho tiền làm thêm giờ, trợ cấp khó khăn, thôi việc, vì đây là khoản động viên, bù đắp rủi ro, nhưng Bộ Tài chính cho rằng nội dung này đã được quy định trong luật hiện hành. Bộ Công Thương kiến nghị miễn thuế sinh hoạt phí, phụ cấp cho cán bộ Việt Nam ở nước ngoài, được Bộ Tài chính ghi nhận để nghiên cứu bổ sung qua nghị định.

Thuế TNCN là nguồn thu lớn thứ ba, sau VAT và thuế doanh nghiệp, năm ngoái đạt 189.000 tỷ đồng (tăng 20%), chiếm 9,3% tổng thu ngân sách, từ mức 5,3% năm 2011. Dự thảo Luật Thuế TNCN (sửa đổi) sẽ được Quốc hội xem xét vào tháng 10/2025.

Vietlott tìm thấy vé số trúng độc đắc gần 6,2 tỷ đồng

Trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.243 của loại hình xổ số Power 6/55, diễn ra vào tối ngày 16/9/2025, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã công bố những kết quả đáng chú ý, thu hút sự quan tâm của đông đảo người chơi trên cả nước.

Theo thông tin chính thức từ hội đồng quay thưởng của Vietlott, giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 đạt mức ấn tượng lên tới 132.914.971.200 đồng, tương đương gần 133 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong kỳ quay số này, không có người chơi nào may mắn sở hữu dãy số trùng khớp để giành được giải thưởng lớn nhất này, để lại sự tiếc nuối cho những ai kỳ vọng vào vận may.

Dù vậy, niềm vui vẫn đến với một người chơi khác khi hệ thống của Vietlott phát hiện một vé số trúng giải Jackpot 2, với giá trị lên tới 6.162.341.000 đồng, tương đương gần 6,2 tỷ đồng. Đây là một khoản tiền thưởng đáng kể, hứa hẹn mang lại sự thay đổi lớn trong cuộc sống của người sở hữu chiếc vé may mắn. Dãy số may mắn được công bố trong kỳ quay thưởng này bao gồm các con số 17 - 19 - 28 - 39 - 43 - 53, kết hợp với cặp số vàng 33, chính là chìa khóa mở ra giải Jackpot 2.

Thông tin này nhanh chóng lan truyền, tạo nên không khí hào hứng trong cộng đồng người chơi xổ số, đồng thời khơi dậy hy vọng cho các kỳ quay thưởng tiếp theo. Vietlott tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong việc tổ chức các hoạt động xổ số minh bạch, hấp dẫn, mang lại cơ hội đổi đời cho người tham gia.