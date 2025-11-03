Trung Quốc chấm dứt ưu đãi thuế vàng: Thị trường vàng lớn nhất thế giới sắp biến động?

Chính phủ Trung Quốc quyết định dừng cho các nhà bán lẻ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (VAT) khi bán vàng mua từ Sàn vàng Thượng Hải. Quy định mới áp dụng với cả vàng đầu tư (như vàng thỏi, vàng miếng, vàng xu) và vàng tiêu dùng (trang sức, vàng công nghiệp).

Động thái này nhằm tăng nguồn thu ngân sách trong bối cảnh bất động sản lao dốc, kinh tế tăng trưởng chậm và áp lực tài khóa gia tăng. Trung Quốc đang tìm cách củng cố nguồn thu, đặc biệt khi nhiều lĩnh vực kinh tế suy yếu khiến dòng tiền ngân sách bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, quyết định này cũng đồng nghĩa người dân Trung Quốc có thể phải trả nhiều hơn để sở hữu vàng - mặt hàng vốn được xem là kênh trú ẩn truyền thống tại quốc gia này.

Biện pháp mới ảnh hưởng gì tới người mua vàng?

Việc bỏ ưu đãi thuế sẽ khiến chi phí mua vàng tăng lên, từ đó có thể ảnh hưởng tới nhu cầu tại thị trường vàng bán lẻ lớn nhất thế giới.

Trong thời gian gần đây, cơn sốt mua vàng trên toàn cầu, đặc biệt từ nhà đầu tư cá nhân, đã góp phần đẩy giá vàng lên đỉnh lịch sử và khiến thị trường quá nóng. Việc Trung Quốc tăng gánh nặng thuế có thể khiến nhu cầu hạ nhiệt, giảm bớt sức nóng trên thị trường.

Bên cạnh đó, tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư vàng đã phần nào hạ nhiệt khi Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận thương mại tạm thời, khiến nhu cầu vàng như “tài sản trú ẩn” giảm bớt.

Giá vàng liệu có đảo chiều sau quyết định này?

Dù thị trường vừa ghi nhận pha điều chỉnh mạnh nhất hơn một thập kỷ, vàng hiện vẫn giữ gần mốc 4.000 USD/ounce - mức chưa từng có trong lịch sử.

Các yếu tố hỗ trợ dài hạn cho giá vàng vẫn còn rất rõ: ngân hàng trung ương nhiều nước tiếp tục mua ròng vàng, kỳ vọng Mỹ cắt giảm lãi suất, và bất ổn địa chính trị kéo dài. Nhiều chuyên gia vẫn tin vàng có thể tiến gần mốc 5.000 USD/ounce trong vòng một năm.

Do đó, dù biện pháp thuế mới của Trung Quốc có thể khiến nhu cầu nội địa giảm tạm thời, thị trường vàng thế giới vẫn nhận nhiều động lực tăng giá từ môi trường kinh tế toàn cầu.