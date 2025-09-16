Thủ tướng: Khẩn trương bình ổn thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giá với thế giới

Tại Công điện số 165/CĐ-TTg ngày 16/9/2025 về việc tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn, nâng cao đời sống nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước.

NHNN cần điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Mục tiêu là thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, đồng thời hướng tới tăng trưởng nhanh nhưng bền vững.

Thủ tướng yêu cầu thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết, quyết liệt đã có quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng.

Đồng thời, NHNN chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí để có dư địa giảm lãi suất cho vay; tăng cường hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để hướng nguồn vốn tín dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế; kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả, xử lý nghiêm dòng vốn tín dụng đi vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Triển khai quyết liệt, hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, nhất là cho nhà ở xã hội, ngành nông nghiệp xuất khẩu, cho người trẻ mua nhà và sinh viên học tập…

NHNN Việt Nam đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng hoạt động không lành mạnh; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, NHNN quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối và thị trường vàng; điều hành tỷ giá linh hoạt, hài hòa, cân bằng hợp lý với lãi suất, ổn định giá trị đồng Việt Nam; có giải pháp hữu hiệu tăng dự trữ ngoại hối đáp ứng yêu cầu nhập khẩu cho sản xuất, kinh doanh; phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng can thiệp tổng hòa các công cụ nghiệp vụ ngân hàng khi cần thiết để bình ổn thị trường.

Thủ tướng cũng yêu cầu NHNN Việt Nam khẩn trương, theo thẩm quyền, thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết, quyết liệt đã có quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm theo pháp luật các vi phạm liên quan đến thị trường vàng, nhất là hành vi lợi dụng chính sách, găm hàng, đội giá, buôn lậu…

Khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng để sớm triển khai trong thực tiễn, nhằm phát triển thị trường vàng ổn định, minh bạch, lành mạnh, bền vững, theo đúng quy luật thị trường.

Đối với thị trường bất động sản, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các giải pháp để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, theo quy luật thị trường.

Cần có giải pháp kịp thời, hiệu quả để tăng nguồn cung bất động sản, đa dạng phân khúc, đa dạng sản phẩm, hạn chế sự chênh lệch cung – cầu trong cơ cấu sản phẩm bất động sản. Phấn đấu năm 2025 hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội và kịp thời đưa vào thị trường tiêu thụ…