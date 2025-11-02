Kinh tế 24h: Giá vàng hạ nhiệt, người lướt sóng lỗ nặng

Giá vàng hạ nhiệt, người lướt sóng lỗ nặng

Trong tuần từ 27/10 đến 2/11/2025, giá vàng toàn cầu duy trì quanh mức 4.000 USD/ounce, dù có nhiều biến động và chịu áp lực bán ra. Đầu tuần, giá vàng thế giới vẫn ổn định, nhưng cuối tuần trước, giá đã giảm mạnh, đặc biệt là ngày 28/10 khi mất gần 4 triệu đồng/lượng trong nước, khiến nhiều nhà đầu tư lỗ nặng. Trong nước, giá vàng trong nước giảm từ đầu tuần, nổi bật nhất là vàng SJC giảm tới gần 4 triệu đồng/lượng, khiến các người mua trước đó chịu thiệt hại lớn. Mặc dù sau đó có phục hồi phần nào, đa số vẫn còn lỗ, chưa thể gỡ lại khoản đã mất.

Giá vàng tuần qua chịu áp lực bán ra

Giá vàng thế giới mặc dù chịu áp lực giảm, nhưng vẫn giữ vững trên ngưỡng 4.000 USD/ounce, chủ yếu do giới đầu tư chờ tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách của Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào giữa tuần, nhưng Chủ tịch Jerome Powell không đảm bảo sẽ tiếp tục cắt giảm trong tháng 12. Điều này khiến dự đoán về giảm lãi suất thu hẹp từ 90% xuống còn 63%. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung giảm cũng làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn của vàng. Chốt tuần, giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.003 USD/ounce, hợp đồng tháng 12 đạt 4.013 USD/ounce.

Các chuyên gia dự báo thị trường vàng sẽ còn nhiều sự giằng co, khi các yếu tố trái chiều tác động. Tương lai, vàng dự kiến dài hạn vẫn sẽ được hỗ trợ từ các ngân hàng trung ương mua vào và nhu cầu phòng ngừa rủi ro, đặc biệt khi giá giảm qua mức 3.950 USD/ounce là cơ hội mua vào. Để lấy lại đà tăng rõ ràng, vàng cần vượt mức 4.175 USD/ounce. Các số liệu xấu về kinh tế có thể thúc đẩy vàng bật tăng trong thời gian tới, rồi duy trì xu hướng tích lũy dài hạn, dù ngắn hạn có thể còn biến động.

Lãi tăng mạnh, hệ sinh thái Đất Xanh vẫn loay hoay với chi phí và công nợ

Hệ sinh thái Đất Xanh phục hồi mạnh quý III/2025: DXG lãi 163 tỷ đồng (gấp >2 lần), DXS lãi 98 tỷ đồng (gấp gần 2 lần), dù doanh thu chưa bứt phá. Lũy kế 9 tháng: DXG lãi 511 tỷ (+109%, hoàn thành >60% kế hoạch); DXS lãi 458 tỷ (hoàn thành 81%).

DXG: Doanh thu thuần 1.068 tỷ (+5%), biên lợi nhuận gộp lên 56,1% nhờ môi giới tăng mạnh (9 tháng: 1.367 tỷ, +65%). Doanh thu tài chính gấp 3 lần (42 tỷ), chi phí tài chính giảm 41%. Tiền mặt vượt 4.000 tỷ, tổng tài sản 35.200 tỷ (+21%), nợ vay giảm còn 6.300 tỷ. Tiền khách trả trước tăng gấp 3 lên 2.900 tỷ – tín hiệu nhu cầu nhà hồi phục.

DXS: Doanh thu 864 tỷ (+49%), môi giới đóng góp 633 tỷ (+74%), biên lãi gộp 58%. Chi phí bán hàng +88%, quản lý +41%, lãi vay +18%. Phải thu ngắn hạn cao kỷ lục 10.500 tỷ (62% tài sản), trong đó ký quỹ dự án 6.000 tỷ; nợ phải trả 8.300 tỷ (+23%), vay 2.800 tỷ. Tiền khách trả trước tăng gấp đôi – thanh khoản cải thiện.

Lợi nhuận tăng mạnh nhờ môi giới, tái cấu trúc hiệu quả, dòng tiền dồi dào. Tuy nhiên, phải thu khổng lồ và chi phí vận hành tăng cao vẫn là rủi ro lớn, đòi hỏi quản trị chặt chẽ để duy trì đà phục hồi.

Kinh tế Mỹ có thể mất 14 tỷ USD vì chính phủ đóng cửa

Kinh tế Mỹ có nguy cơ mất vĩnh viễn từ 7 đến 14 tỷ USD – tương đương gần 2% GDP quý IV – do chính phủ liên bang đóng cửa từ ngày 1/10, theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO). Giám đốc CBO Phillip Swagel cho biết dù phần lớn thiệt hại GDP tạm thời sẽ được bù đắp sau khi chính phủ hoạt động trở lại, khoảng 7-14 tỷ USD sẽ mất mãi mãi do chi tiêu liên bang bị đình trệ, bao gồm lương nhân viên, mua sắm hàng hóa, dịch vụ và trợ cấp thực phẩm.

Cụ thể, nếu đóng cửa kết thúc trong tuần này, thiệt hại là 7 tỷ USD; kéo dài 6 tuần đến 12/11 sẽ mất 11 tỷ USD; và 8 tuần đến 26/11 sẽ lên tới 14 tỷ USD. Nguyên nhân chính là bế tắc ngân sách giữa đảng Dân chủ và Cộng hòa: phe Dân chủ đòi duy trì trợ cấp bảo hiểm y tế, trong khi phe Cộng hòa kiên quyết không nhượng bộ, khiến mọi nỗ lực đàm phán thất bại.

Khoảng 750.000 nhân viên liên bang bị nghỉ không lương, cắt giảm chi tiêu cá nhân, gây hiệu ứng lan tỏa tiêu cực. Nhiều hoạt động thiết yếu như cho vay, hoàn thuế bị tê liệt. Dù chính quyền Trump ưu tiên trả lương cho binh sĩ, cảnh sát và lực lượng nhập cư, hàng nghìn nhân viên khác vẫn phải làm việc không lương. CBO nhấn mạnh mức độ thiệt hại còn phụ thuộc vào các quyết định của chính quyền trong thời gian đóng cửa, trong bối cảnh đàm phán vẫn bế tắc và chưa có dấu hiệu sớm mở cửa trở lại.

Áp lực một năm chạy đua tự chủ đất hiếm của phương Tây

Thỏa thuận Trump-Tập tại APEC (30/10) chỉ cho phương Tây thêm một năm xoay xở trước chiến lược siết đất hiếm của Trung Quốc. Bắc Kinh hoãn kiểm soát chuỗi cung ứng thêm 12 tháng, đổi lại Mỹ giảm thuế nhập khẩu, nhưng giữ nguyên hạn chế tháng 4 đối với 7 loại đất hiếm và nam châm – vốn gây gián đoạn ôtô, quốc phòng.

Trung Quốc chiếm 70% khai thác, 90% chế biến toàn cầu; Mỹ nhập 70% từ đây (2020-2023). Các chuyên gia (Neha Mukherjee, Tim Zhang) đánh giá đây là chiến thuật tạm dừng, không đảo ngược chính sách dài hạn. Phương Tây phải tranh thủ đầu tư khẩn cấp: MP Materials, USA Rare Earth khởi động nam châm 2025-2026; Noveon sản xuất tại Texas; tái chế và khai thác phụ từ mỏ thép/zirconium.

Thỏa thuận Mỹ-Australia giúp đáp ứng nhu cầu quốc phòng nhỏ. Doanh nghiệp kêu gọi phong cách “Dự án Manhattan”: kết nối đồng minh, đổi mới tinh luyện, đa dạng hóa chuỗi cung. Giáo sư Ian Lange tin một năm đủ để giảm phụ thuộc nếu hành động quyết liệt. Cơ hội ngắn hạn, thách thức chiến lược vẫn nguyên.