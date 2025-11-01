Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 146,400 Bán 148,400

PNJ Mua 145,300 Bán 148,300

Tỷ giá

USD Mua 26,077 Bán 26,347

EUR Mua 29,659 Bán 31,223

Giá vàng hôm nay, 1-11: Sụt giảm rất mạnh

Sự kiện: Giá vàng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau phiên tăng vọt hàng trăm USD, giá vàng hôm nay bất ngờ lao dốc khi đồng USD mạnh lên liên tiếp 3 ngày qua.

Giá vàng hôm nay lao dốc hàng chục USD/ounce

Giá vàng hôm nay lao dốc hàng chục USD/ounce

Đầu ngày 1-11 (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế đóng cửa cuối tuần 4.003 USD/ounce, giảm mạnh 42 USD so với mức thấp trong phiên đêm qua 4.045 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng giảm 23 USD, đóng cửa ở mức 4.016 USD /ounce.

Nguyên nhân chính là đồng USD tiếp tục tăng giá ngày thứ ba liên tiếp, gây áp lực lớn lên các tài sản định giá bằng USD như vàng. Lãi suất trái phiếu Mỹ cũng nhích lên, làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Cuộc họp của FED mới đây đã chứng kiến việc cắt giảm lãi suất 25 điểm %, đưa mức lãi suất cơ bản xuống phạm vi 3,75% - 4%. Kết quả này tuy mang lại phần nào sự nhẹ nhõm cho thị trường, nhưng bình luận sau cuộc họp của Chủ tịch Fed Jerome Powell về xu hướng lãi suất trong thời gian tới, đã tác động nhất định đến giá vàng hôm nay.

Ngoài ra, do giá vàng thế giới có thời điểm lên tới 4.045 USD/ounce nên tại mức giá này, không ít nhà đầu tư đã nhanh tay bán ra, thu về lợi nhuận.Giá vàng hôm nay đương nhiên giảm mạnh.

Giá vàng hôm nay, 1-11: Sụt giảm rất mạnh - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/11/2025 07:08 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giá vàng
Xem thêm
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN