Cốc cà phê đắt nhất thế giới, nguyên liệu được trồng ở nơi không ngờ

Dubai, thủ phủ xa hoa của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), tiếp tục khẳng định vị thế "thiên đường xa xỉ" khi cốc cà phê đắt nhất hành tinh – giá hơn 25 triệu đồng – chính thức lên kệ.

Quán cà phê Julith, tọa lạc tại khu công nghiệp Al Quoz – nơi đang trở thành "thiên đường" của những tín đồ cà phê – bắt đầu phục vụ khoảng 400 cốc từ ngày 1/11. Mỗi cốc có giá 3.600 dirham (980 USD, hay khoảng 25,5 triệu đồng)

"Chúng tôi cảm thấy Dubai là nơi lý tưởng để đầu tư", đồng sáng lập quán, ông Serkan Sagsoz, chia sẻ với AFP.

Sản phẩm này có tên Nido 7 Geisha, được pha từ loại hạt cà phê hiếm có khó tìm đến từ Panama. Nido 7 Geisha được trồng với số lượng rất nhỏ tại Panama, trong những điều kiện rất đặc thù, đòi hỏi hàng thập kỷ chăm sóc và chuyên môn để hoàn thiện.

Hương vị đặc biệt, với mỗi ngụm là sự hòa quyện của hoa nhài, cam bergamot, mơ đào, và độ chua mạnh mẽ đã mang lại cho nó danh tiếng huyền thoại trong giới chuyên gia cà phê trên toàn thế giới.

Loại cà phê đắt nhất thế giới, Nido 7 Geisha, đã có mặt tại Dubai. Ảnh: Social Kandura

Tại cuộc đấu giá Best of Panama năm 2025, Nido 7 đã đạt 98 điểm, với 6 giám khảo chấm điểm tuyệt đối 100 – một thành tích gần như chưa từng có trong lịch sử cà phê đặc sản.

"Đất núi lửa giàu khoáng chất chính là bí quyết tạo nên hương vị tinh tế như trà thượng hạng cho cà phê Nido 7 Geisha", ông Sagsoz cho hay.

Julith đã chi 2,2 triệu dirham (khoảng 15,6 tỷ đồng) để mua 20 kg hạt cà phê Nido 7 Geisha tại một phiên đấu giá kéo dài hàng giờ ở Panama. Cuộc chiến giành hạt cà phê này thu hút hàng trăm nhà thầu, và Julith tuyên bố đã trả giá cao nhất từ trước đến nay cho bất kỳ lô cà phê nào.

Với số lượng có hạn như vậy, mỗi tách cà phê không chỉ là cà phê mà còn là một trải nghiệm hiếm có dành cho những ai may mắn được nếm thử.

Phản ứng từ khách hàng là "sốc nhưng đúng chất Dubai". "Thật là sốc nhưng đồng thời, đó là Dubai", cô Ines nói với AFP.

"Với người giàu có, đây chỉ là một trải nghiệm để khoe khoang", cô Maeva, một cư dân địa phương, nhận xét.

Tháng trước, quán Roasters lập kỷ lục với 17,7 triệu đồng/cốc. Julith nhanh chóng "phá đảo" chỉ sau 30 ngày.

Hiện tại, nhiều nhà sưu tầm hạt cà phê từ châu Á, các tín đồ Emirati và gia đình hoàng gia Dubai đã liên hệ để mua hạt Nido 7 Geisha. Tuy nhiên, Julith tuyên bố không chia sẻ – ngoại trừ một phần nhỏ dành riêng cho hoàng gia.