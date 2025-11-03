Giá vàng đảo chiều bất ngờ, nhiều người vét sạch két mua vàng, chưa nhận được hàng đã lỗ nặng

Vào những ngày giữa tháng 10, trong khi giá vàng ngày càng tăng như “tên bắn”, lên mốc cao chưa từng có, với tâm lý FOMO – sợ bỏ lỡ cơ hội, nhiều người rồng rắn thi nhau đi mua vàng.

Cùng lúc đó, hàng loạt cửa hàng có thương hiệu lớn đồng loạt báo hết vàng, các cửa hàng nhỏ lẻ và “chợ đen” lại đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục. Không những thế, nhiều người phải thanh toán tiền trước, cửa hàng viết giấy hẹn trả hàng sau.

Giá vàng tăng tốc rồi giảm "sốc" khiến nhiều người lỗ hàng chục triệu đồng chỉ trong ít ngày.

Người mua không những phải chịu rủi ro khi chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra từ 3-5 triệu đồng/lượng mà còn phải chịu mức chênh lệch lên tới 20-25 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới.

Tuy nhiên, giá vàng bất ngờ đảo chiều, liên tục giảm hàng chục triệu đồng chỉ sau vài ngày đã khiến nhiều người mất ăn mất ngủ.

Từng vét sạch két đi mua 2 lượng vàng với giá 167 triệu đồng/lượng vào ngày 17/10/2025, anh Trí Đức (Ninh Bình) suốt nửa tháng qua “không cần ăn uống cũng không thấy đói”.

Người dân xếp hàng mua vàng vào ngày 17/10/2025 tại một cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội).

“Tầm này thì không cần ăn uống cũng không thấy đói mọi người ạ. E, vừa ra tiệm vàng cập nhật giá mới nhất có 137 triệu thôi. Xin mọi người cho em lời khuyên vì trước vào nhóm xin tư vấn, ai cũng khuyên nên mua…”, người này viết kèm hoá đơn mua vàng với số tiền 334 triệu đồng.

Không chỉ mua vàng với giá cao kỷ lục, anh Đức còn phải thanh toán tiền trước, cửa hàng vàng viết giấy hẹn 15 ngày sau đến lấy vàng. Chưa được nhận vàng trong tay, anh Đức đã lỗ tới 60 triệu đồng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Chưa nhận được vàng trên tay nhưng người này đã lỗ tới 60 triệu đồng chỉ sau vài ngày.

Tương tự, chia sẻ trên một diễn đàn đầu tư vàng vật chất, tài khoản Nguyễn Ngọc cho biết, bản thân chị trước đây chưa từng mua vàng. Tuy nhiên, đến thời điểm vàng 169 triệu đồng/lượng thì lại đi mua luôn 5 lượng.

“Thấy khắp nơi bàn tán chủ đề vàng, ai cũng khoe lãi, nhiều người còn bảo vàng còn có thể lên tới 200 triệu đồng một lượng nên tôi tất tay mua 5 lượng vàng. Đi khắp các cửa hàng không có nên mua sang tay với giá 169 triệu đồng một lượng. Giờ thì mất ăn mất ngủ mặc dù là tiền nhàn rỗi”, chị Ngọc cho hay.

Vào những ngày giá vàng liên tục tăng, hàng trăm người vẫn đổ xô đi xếp hàng mua vàng mặc dù cửa hàng thông báo hết vàng.

Dưới bài viết của chị Ngọc, có hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Trong đó, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, cho biết họ cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi trót mua vàng ở giá cao. Một số lại có ý kiến cho rằng, vàng là tài sản trú ẩn, mua để tích luỹ chứ không phải để đầu tư, lướt sóng. Nếu đầu cơ thì phải chấp nhận lỗ hoặc lãi.

Chia sẻ tại Diễn đàn Kinh doanh 2026, ông Lê Bảo Nguyên – Phó Tổng Giám đốc SSID cho rằng, một chiến lược đầu tư luôn chiến thắng đó là không vay nợ để đầu tư và coi đây là khoản tích luỹ đều đặn, điều này áp dụng với cả tài sản mã hoá, chứng khoán hay vàng bạc.

Tâm lý đám đông đã khiến nhiều người xếp hàng mua vàng ở mức đỉnh và chịu khoản lỗ nặng khi giá vàng bất ngờ đảo chiều giảm mạnh.

“Mỗi tuần, mỗi tháng chúng ta đều đặn mua một lượng nhất định để tích luỹ, nếu áp dụng được trong khoảng 10 năm trở lại thì không ai thua, bản thân tôi cũng thắng”, ông Nguyên nói.

Tính đến 18 giờ ngày 2/11/2025, giá vàng miếng SJC được các đơn vị kinh doanh niêm yết ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn 1-5 chỉ của SJC niêm yết ở mức 143,6-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán); Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 146,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua – bán); Vàng nhẫn DOJI niêm yết ở mức 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng (mua – bán).