Giá vàng giảm: Người thận trọng, kẻ lạc quan “ôm vàng” chờ cơ hội

Giá vàng tuần vừa qua chứng kiến biến động dữ dội. Mở đầu ở khoảng 4.104 USD/ounce, vàng nhanh chóng rơi xuống mốc thấp nhất 3.886 USD chỉ trong hai ngày đầu tuần. Nguyên nhân chính là giới đầu tư chốt lời sau giai đoạn tăng nóng và tâm lý thận trọng trước tín hiệu mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuy nhiên, vàng sau đó bật tăng trở lại, nhiều lần vượt ngưỡng 4.000 USD và dao động quanh mức này khi thị trường khép lại tuần giao dịch. Diễn biến này cho thấy lực mua hỗ trợ vẫn mạnh, giúp vàng không rơi sâu như nhiều dự báo bi quan.

Tại sao vàng trồi sụt mạnh dù Fed và Mỹ - Trung đang lắng dịu?

Sau cuộc họp gần nhất, Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 12 không phải điều chắc chắn, khiến kỳ vọng nới lỏng chính sách giảm từ 93% xuống khoảng 62%. Tín hiệu thận trọng này tạo áp lực lên vàng.

Bên cạnh đó, quan hệ thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu cải thiện, làm giảm nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn. Tuy vậy, các yếu tố rủi ro như nguy cơ đóng cửa chính phủ Mỹ, biến động chính sách thuế và lo ngại lạm phát vẫn hỗ trợ giá vàng về trung hạn.

Giới chuyên gia cho rằng chính sự pha trộn giữa yếu tố rủi ro và kỳ vọng thận trọng khiến vàng “không rơi, nhưng cũng khó bay cao”.

Các chuyên gia dự báo gì cho tuần tới?

Khảo sát của Kitco cho thấy giới phân tích Phố Wall chia rẽ hơn bao giờ hết: 21% dự báo vàng tăng, 21% dự báo giảm, 57% cho rằng vàng đi ngang.

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân tỏ ra lạc quan hơn: 64% tin vàng sẽ tăng, chỉ 18% dự báo giảm.

Nhiều chuyên gia nhận định vàng có thể tiếp tục giao dịch trong vùng 3.800 – 4.300 USD trong vài tuần tới, trước khi xác lập xu hướng mới. Lý do: thị trường cần thêm dữ liệu kinh tế và rõ ràng hơn về chính sách của Fed.

Yếu tố nào sẽ quyết định xu hướng giá vàng tới đây?

Tuần tới, thị trường sẽ theo dõi loạt dữ liệu quan trọng như PMI sản xuất – dịch vụ Mỹ, báo cáo việc làm tư nhân và quyết định lãi suất của Ngân hàng Anh. Ngoài ra, tâm điểm còn là diễn biến đàm phán Mỹ - Trung và tình hình ngân sách chính phủ Mỹ.

Các chuyên gia cảnh báo, vàng có thể tiếp tục “lình xình” nếu Fed chần chừ trong việc hạ lãi suất. Tuy nhiên, về dài hạn, kịch bản đồng USD suy yếu và áp lực nợ công toàn cầu tiếp tục được xem là bệ đỡ đáng kể cho vàng.

Dù hai tuần liên tiếp sụt giảm, vàng vẫn giữ được mức hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD. Nhiều chuyên gia nhận định chu kỳ tăng giá chưa kết thúc: căng thẳng địa chính trị, xu hướng mua vàng của ngân hàng trung ương và nhu cầu phòng hộ rủi ro vẫn duy trì.

Một số lưu ý cho nhà đầu tư: Vàng có thể cần thời gian tích lũy trước khi lập đỉnh mới. Giai đoạn điều chỉnh hiện tại được xem là “khoảng nghỉ” trong xu hướng tăng dài hạn. Thời điểm cuối năm thường là mùa vàng tăng giá theo yếu tố mùa vụ.