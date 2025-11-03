Bữa ăn chỉ 75.000đ, khách trả nhầm gần 7 triệu đồng, chủ quán kiểm tra camera càng “lo sốt vó”

Khách trả thừa tiền, chủ quán tìm khách trong vô vọng

Mới đây, một chủ nhà hàng lẩu ở Đạt Châu, Trung Quốc đã bị một phen hoảng hồn khi khách hàng trả tiền nhiều gấp hàng chục lần hóa đơn thực tế.

Ông Zhong, chủ nhà hàng lẩu ở Li Shu Ping cho biết, sự việc xảy ra vào tối ngày 19/10. Vị khách này đã đặt mua online một combo đồ ăn cho 4-5 người với giá 119 NDT (429.000đ) trên nhóm mua chung, sau đó họ còn đặt thêm một phần cơm chiên, đồ uống và 6 bát đựng, tổng cộng 21 NDT (75.000đ). Họ đặt mua trên mạng để có giá ưu đãi hơn và dùng bữa tại nhà hàng. Tuy nhiên khi thanh toán, khách hàng đã trả nhầm thành 1.921 NDT (6,9 triệu đồng).

Quán lẩu nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau khi phát hiện khách mua nhầm lẫn, ông Zhong đã cố gắng truy cập camera giám sát nhưng phát hiện nó bị hỏng. Điều này càng khiến ông lo lắng hơn. Ông cũng đã dựa vào thông tin trên hóa đơn mua hàng online của vị khách nhưng không tìm được thông tin liên lạc của người này. Và sau vài ngày, vị khách vẫn chưa quay trở lại nhà hàng.

Một nhân viên của nhà hàng nhớ lại rằng, gia đình vị khách này ngồi ở bàn số 1 cạnh quầy phục vụ. Anh đã dùng điện thoại để kiểm tra thông tin về phiếu thanh toán, thời gian xác minh phiếu thanh toán là 7:09 tối. Vì tối hôm đó có quá nhiều khách đến ăn nên quán cũng không nhận ra vị khách kia đã trả thừa tiền. Và có lẽ vị khách này cũng không nhận ra.

Hiện tại, ông Zhong chỉ mong rằng khách sẽ đến cửa hàng để lấy lại số tiền thừa không hề nhỏ, trị giá 1.900 NDT.