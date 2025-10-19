Kinh tế 24h: Thanh tra tiệm vàng tại TP HCM và Đồng Nai

Thanh tra tiệm vàng tại TP HCM và Đồng Nai

Ngày 17/10, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2 (TP HCM và Đồng Nai) yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp thanh tra, kiểm tra các tiệm vàng, đặc biệt tại khu vực kinh doanh sôi động hoặc có dấu hiệu bất thường về giao dịch, hóa đơn.

Các cơ quan như Thanh tra tỉnh, Sở Công Thương, Công an, Cục Thuế, Sở Khoa học - Công nghệ được đề nghị kiểm tra hoạt động mua bán vàng miếng, sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, giám sát việc tuân thủ quy định niêm yết giá, nguồn gốc vàng và mua bán ngoại tệ, nhằm ngăn chặn đầu cơ, thao túng thị trường hoặc trục lợi từ chênh lệch giá.

Ảnh minh hoạ

Từ cuối tháng 8/2025, giá vàng thế giới và vàng miếng SJC trong nước tăng mạnh, liên tục lập kỷ lục mới do ảnh hưởng từ kinh tế toàn cầu, chiến tranh thương mại, chính sách thuế quan của Mỹ và đồng USD suy yếu. Nguồn cung vàng khan hiếm, người dân xếp hàng dài để mua vài phân hoặc một chỉ vàng tại các thương hiệu lớn. Tâm lý kỳ vọng giá vàng tiếp tục tăng, kết hợp với lãi suất thấp, thúc đẩy nhu cầu mua vàng. Ngân hàng Nhà nước nhận định, một số doanh nghiệp và cá nhân có thể lợi dụng biến động thị trường để đầu cơ, thao túng giá, gây bất ổn. Việc thanh tra nhằm đảm bảo thị trường vàng minh bạch, ổn định và tuân thủ pháp luật.

Kế hoạch thu phí khí thải tàu biển đổ bể vì ông Trump

Nỗ lực thiết lập phí carbon toàn cầu cho tàu biển tại Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã đổ bể do sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc họp IMO tại London kết thúc ngày 17/10 mà không thông qua quy định nào, hoãn lại ít nhất một năm, thay vì chỉ là thủ tục như kỳ vọng.

Đầu năm, các quốc gia hàng hải lớn thống nhất bộ quy định áp phí lên đến 480 USD/tấn phát thải carbon, nhằm đạt net-zero vào 2050. Tuy nhiên, ngày 10/10, chính quyền Trump đe dọa cấm tàu cập cảng Mỹ, hạn chế visa, áp thuế và trừng phạt các nước ủng hộ. Trên Truth Social ngày 15/10, ông Trump kêu gọi "bỏ phiếu phản đối" loại "thuế lừa đảo xanh toàn cầu". Saudi Arabia và một số nước khác cũng phản đối, khiến nhiều quốc gia như Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Argentina, Australia dao động.

Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez bày tỏ thất vọng, cho rằng địa chính trị cản trở tiến triển. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ca ngợi là "thắng lợi lớn" của ông Trump, ngăn "tăng thuế khổng lồ" lên người tiêu dùng Mỹ. Ngược lại, Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu Vanuatu Ralph Regenvanu gọi đây là thất bại của IMO trong chống biến đổi khí hậu, nhưng cam kết tiếp tục đấu tranh.

Phát thải từ vận tải biển chiếm 3% toàn cầu, dự báo tăng lên 10% vào giữa thế kỷ, chủ yếu từ nhiên liệu hóa thạch. IMO đã xây dựng Khung Net-Zero với tiêu chuẩn nhiên liệu và cơ chế định giá phát thải. Chuyên gia Emma Fenton (Opportunity Green) nhận định, nhiều chính phủ chọn thỏa hiệp chính trị thay vì công lý khí hậu, bỏ rơi các nước dễ bị tổn thương. Alison Shaw (Transport & Environment) cho rằng trì hoãn gây bất định cho ngành, nhưng mong muốn làm sạch vẫn tồn tại dù bị Mỹ chèn ép.