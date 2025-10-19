Làm thầy giáo cho chó, kiếm trăm triệu một tháng

Dạy chó ngoan: Nghề “hot” kiếm tiền “khủng”

Bạn có thể kiếm tiền bằng những công việc gì nếu đã quá chán ngán môi trường văn phòng? Câu hỏi này hẳn đang xuất hiện trong tâm trí của không ít người trẻ. Và một trong những đáp án được nhiều người yêu thích gọi tên nghề “huấn luyện thú cưng”.

Ảnh: The paper.cn

Đúng như tên gọi, bạn sẽ có nhiệm vụ giúp chủ nuôi huấn luyện thú cưng, giúp chúng học và hình thành những thói quen tốt. Tại Trung Quốc, trong những năm gần đây, nghề này đã dần được hệ thống hóa và chuẩn hóa. Người dân xứ Trung có thể học và thi để lấy được các chứng chỉ chuyên ngành liên quan do Bộ Nhân lực và An sinh xã hội của nước này cấp.

Cui Yun He là một huấn luyện viên thú cưng chuyên nghiệp. Anh đã bước vào ngành này từ khá sớm. Năm 2018, anh đã biết đến nghề này thông qua chị gái anh, người vốn là một nhân viên chăm sóc thú cưng. Sau đó, Yun He đã đăng ký tại một học viện để học những kiến ​​thức về trấn an tâm lý cho thú cưng và các kiến thức về tâm lý khác.

Sau khi nhận được chứng chỉ do học viện cấp, anh đã tìm được công việc đầu tiên tại một cơ sở huấn luyện chó.

Ảnh: The paper.cn

Theo Yun He chia sẻ, thời điểm mới vào nghề, anh thường nhận được những câu hỏi về kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm nuôi chó. Yun He cho biết, sẽ rất khó để thuyết phục người khác tin rằng bạn có thể huấn luyện chó hiệu quả nếu bạn chưa từng nuôi chúng.

Hiện nay, khi ứng tuyển vào vị trí huấn luyện viên thú cưng, ngoài yêu cầu về kinh nghiệm làm việc, nhiều chủ cơ sở huấn luyện chó còn đánh giá thêm nhiều khía cạnh như phương pháp huấn luyện, nơi theo học, chất lượng của chứng chỉ.

Ảnh: The paper.cn

Giống như Yun He, Gao Yun - một cựu lập trình viên hiện cũng đang là huấn luyện viên thú cưng. Anh vốn có một con chó Labrador, khi mới nuôi, nó thường cắn dây điện trong nhà. Thậm chí có lần nó nghịch ngợm đến nỗi Gao Yun không kiềm chế được mà đã đánh thú cưng của mình. Nhìn ánh mắt tội nghiệp của chú chó nhỏ, Gao Yun bất chợt nhớ lại hồi nhỏ anh cũng từng phạm lỗi và bị đòn. Từ lần đó, anh bắt đầu tự học kiến thức về huấn luyện thú cưng và cuối cùng chính thức bước vào nghề.

Ở vị trí ngược lại, một huấn luyện viên thú cưng khác tên là Ma Tian Xing lại bỏ ra hơn 7.000 euro (201 triệu đồng) để theo học một khóa đào tạo huấn luyện viên thú cưng kéo dài 18 tháng tại Đức.

Vào tháng 5 năm 2024, Ma Tian Xing rời Đức và trở về Trung Quốc để khởi nghiệp. Anh đã mở một trường huấn luyện chó tại quê nhà. Hệ thống đào tạo tập trung vào các kỹ năng xã hội để chó có thể hòa nhập vào gia đình và cộng đồng.

Tiền lương cao ngất ngưởng cho nghề “dạy chó”

Ảnh: The paper.cn

Sau khi trở thành huấn luyện viên thú cưng toàn thời gian, Gao Yun đã huấn luyện không dưới 300 chú chó.

Gao Yun cho biết, anh không bao giờ la mắng hay đánh chó trong quá trình huấn luyện mà chỉ thực hiện đào tạo tích cực dựa trên việc phát phần thưởng cho chúng.

Trong nhiều năm qua, Gao Yun đã nghiên cứu một cách có hệ thống về liệu pháp cảm xúc và hành vi động vật, đồng thời đã đạt được nhiều chứng chỉ chuyên môn trong và ngoài nước. Anh có thể giúp chó con phát triển những thói quen tốt, chẳng hạn như huấn luyện chúng cách đi vệ sinh đúng chỗ, giảm sự nhạy cảm, biết kiểm soát cảm xúc, qua đó giúp chủ nuôi dễ dàng chăm sóc chúng hơn trong tương lai.

Có rất nhiều người tìm đến Gao Yun để mong được hỗ trợ huấn luyện chó giúp họ. Những vấn đề phổ biến thường gặp là chó quậy phá, sủa và tấn công bừa bãi, không đi vệ sinh đúng nơi quy định.

Nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ ra từ 500 - 700 NDT (1,7 - 2,4 triệu đồng)/giờ chỉ để thuê huấn luyện viên cho chó. Chen Zhuo (40 tuổi), chủ nhân của chú chó Forty từng chi gần 20.000 NDT (gần 70 triệu đồng) trong 3 tháng chỉ để giúp thú cưng của mình rèn được thói quen tốt. Không chỉ huấn luyện thú cưng, các nhà huấn luyện còn hỗ trợ hướng dẫn chủ nuôi cách hiểu và thay đổi hành vi của chúng.

Ngoài cung cấp dịch vụ huấn luyện viên cho thú cưng, một số trung tâm còn mở thêm các lớp học cho chủ nuôi với học phí từ 400 - 800 NDT (1,3 - 2,7 triệu đồng)/người/lớp. Đây cũng là một mô hình nắm bắt xu hướng, mang lại lợi nhuận cao. Ma Tian Xing - người từng du học ở Đức sau đó về Trung Quốc mở trung tâm huấn luyện thú cưng, nay thu được lợi nhuận ròng khoảng 40.000 - 50.000 NDT (140 - 175 triệu đồng)/tháng.

Với các huấn luyện viên thú cưng, mức lương khi mới vào nghề có thể vào khoảng vài nghìn NDT. Khi giàu kinh nghiệm hơn, họ có thể kiếm được từ 20.000 - 30.000 NDT (70 - 105 triệu đồng)/tháng.