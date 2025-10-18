Kinh tế 24h: Nhộn nhịp giao dịch vàng trên thị trường 'chợ đen'

Nhộn nhịp giao dịch vàng trên thị trường 'chợ đen'

Thị trường vàng "chợ đen" tại Việt Nam nhộn nhịp do nguồn cung chính thức khan hiếm. Người dân mua bán vàng với giá cao hơn thị trường chính thức từ vài triệu đến 20 triệu đồng/lượng. Anh Hùng (TP HCM) bán 2 lượng vàng miếng SJC giá 170 triệu đồng/lượng, cao hơn 20 triệu so với giá chính thức, giao dịch nhanh gọn qua hội nhóm online. Các hội nhóm này, với hàng chục nghìn thành viên, rao bán vàng nhẫn 24K (160-165 triệu đồng/lượng) và thu mua vàng miếng, nhẫn trơn, thậm chí vàng 18K, giá tốt hơn thị trường.

Theo ông Huỳnh Trung Khánh (VGTA), thị trường chợ đen phát triển do cung cầu bất đối xứng, đặc biệt khi giá vàng lập đỉnh 4.300 USD/ounce. Ngân hàng Nhà nước không bán vàng bình ổn, doanh nghiệp thiếu nguyên liệu do không được nhập khẩu. Người dân đổ xô mua vàng, xếp hàng dài tại các tiệm như Bảo Tín Minh Châu, nhưng thường chỉ mua được vài phân do giới hạn. Nhiều người chuyển sang mua vàng 18K tích trữ.

Thị trường chợ đen thuận mua vừa bán nhưng tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt khi giao dịch không giấy tờ. Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo thận trọng, chỉ mua bán vàng miếng tại 22 ngân hàng và 16 doanh nghiệp được cấp phép như SJC, DOJI, PNJ. Vi phạm có thể bị phạt 10-20 triệu đồng (cá nhân) hoặc 300-400 triệu đồng (doanh nghiệp). Nữ trang chưa bị cấm mua bán, nhưng người dân cần cân nhắc rủi ro khi đầu tư vàng trong bối cảnh giá biến động mạnh.

Ngân hàng đề xuất được thuê gia công sản xuất vàng miếng

Các ngân hàng như Vietcombank, Techcombank đề xuất Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho phép thuê gia công sản xuất vàng miếng trong và ngoài nước, theo dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 232. Họ cho rằng, việc xóa bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng cần kèm khung pháp lý cho thuê gia công, giúp giảm áp lực khi các ngân hàng chưa tự xây dựng được dây chuyền sản xuất. Tuy nhiên, khi thuê gia công nước ngoài, việc giám sát trực tiếp khó khăn, nên cần hướng dẫn cụ thể về quản lý chất lượng.

NHNN phản hồi rằng gia công vàng miếng đã được quy định trong Luật Thương mại 2005 và Luật Quản lý ngoại thương. Các ngân hàng, doanh nghiệp chịu trách nhiệm công bố tiêu chuẩn, khối lượng, hàm lượng vàng miếng. BIDV đề xuất mua bán vàng tài khoản nước ngoài để cân bằng trạng thái vàng vật chất, trong khi Agribank muốn giao dịch phái sinh vàng. Tuy nhiên, NHNN chỉ tiếp thu ý kiến của BIDV để sửa đổi Thông tư 40 nếu cần.

Vietinbank yêu cầu làm rõ tài liệu chứng minh nguồn gốc vàng, như hóa đơn, giấy tờ nhập khẩu, để tránh hiểu nhầm. MB đề xuất dùng vàng nguyên liệu trong nước để sản xuất vàng miếng, nhưng không được chấp thuận. DOJI nêu vấn đề tạm xuất vàng nguyên liệu gia công trang sức nước ngoài, song NHNN khẳng định Nghị định 232 không cho phép xuất khẩu vàng nguyên liệu.

Nghị định 232 (hiệu lực từ 10/10) bỏ độc quyền sản xuất vàng miếng, cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và xuất nhập khẩu vàng miếng cho các đơn vị đủ điều kiện, nhằm tăng cạnh tranh, ổn định giá vàng trong nước. Hiện NHNN chưa công bố danh sách đơn vị được cấp phép sản xuất vàng miếng.

TP HCM hợp tác sàn Nasdaq phát triển trung tâm tài chính

TP HCM ký thỏa thuận hợp tác với sàn Nasdaq (Mỹ) ngày 17/10 tại New York để phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Hai bên sẽ hợp tác về quản trị, xây dựng năng lực, niêm yết chéo, phát triển sản phẩm tài chính, chia sẻ kinh nghiệm khung pháp lý, quản trị rủi ro và thu hút đầu tư. Nasdaq hỗ trợ công nghệ, dịch vụ kỹ thuật, đào tạo nhân lực trong chứng khoán, trái phiếu, phái sinh, tài sản số, tín chỉ carbon, đồng thời kết nối cộng đồng tài chính Việt Nam - Mỹ - quốc tế. Nhóm công tác chung sẽ họp định kỳ hai lần/năm, với Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP HCM tiếp quản sau khi thành lập.

TP HCM được Quốc hội chọn xây dựng trung tâm tài chính quốc tế cùng Đà Nẵng theo Nghị quyết ngày 27/6, với cơ chế quản lý thống nhất nhưng phát triển sản phẩm đặc thù. Trung tâm tại TP HCM tập trung vào thị trường ngân hàng, quản lý tài sản, quỹ, fintech, và hàng hóa phái sinh. Mục tiêu vận hành trong năm nay, hoàn thiện trong 5 năm. TP HCM hiện xếp hạng 95 về chỉ số trung tâm tài chính toàn cầu, trong khi New York dẫn đầu.

Tại Diễn đàn Mùa thu TP HCM - Mỹ 2025, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Công Vinh nhấn mạnh mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế vào 2045. Trung tâm tài chính được xem là hạt nhân, thúc đẩy dòng vốn, quản trị dữ liệu, và đổi mới sáng tạo. Các chuyên gia đề xuất học hỏi từ New York, Singapore để phát triển mô hình tài chính số. Nhiều thỏa thuận hợp tác được ký, bao gồm vi mạch bán dẫn, AI, y học, và dự án Trung tâm dữ liệu 500 triệu USD.

Bảo hiểm sẽ chi trả khoảng 10 tỷ sửa đập thủy điện Bắc Khê 1

Công ty Cổ phần Thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn) lên kế hoạch sửa chữa đập thủy điện Bắc Khê 1 sau sự cố vỡ một phần vai đập, với kinh phí khoảng 10 tỷ đồng, do bảo hiểm chi trả. Ông Ngô Thế Quang, Giám đốc công ty, cho biết kế hoạch sửa chữa đã được gửi lên Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn để phê duyệt. Công việc bao gồm đổ bê tông và xây lại các hạng mục hư hỏng. Hiện nước đã rút, khu vực vỡ không mở rộng thêm.

Sự cố xảy ra vào 13h ngày 7/10, khi áp lực nước lớn khiến một đoạn đập dài 4-5m, sâu 3-4m bị vỡ, làm sập phòng điều khiển trung tâm và hư hỏng nhiều thiết bị. Nước tràn xuống hạ du, ảnh hưởng đến các xã Tân Tiến, Thất Khê và Tràng Định. Ông Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương, xác nhận đã nhận kế hoạch sửa chữa, nhưng thời gian thi công phụ thuộc vào bản kết quả tư vấn sửa chữa từ đơn vị tư vấn.

Công ty đã mua bảo hiểm cho công trình trước đó, đảm bảo chi phí sửa chữa được bảo hiểm chi trả. Việc sửa chữa nhằm khắc phục thiệt hại, đảm bảo an toàn và khôi phục hoạt động của thủy điện Bắc Khê 1.