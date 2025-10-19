Lãi tiết kiệm tăng mạnh, có 100 triệu đồng gửi ngân hàng nhận được bao nhiêu lãi?

Chênh lệch lãi tiết kiệm lớn ở kỳ hạn ngắn

VCBNeo là ngân hàng mới nhất công bố tăng lãi tiết kiệm trong tháng 10 với mức tăng từ 0,25%-0,3%/năm áp dụng với một số kỳ hạn tiền gửi. Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng tăng mạnh 0,3%/năm lên 5,9%/năm.

Lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng cũng tăng mạnh 0,3%/năm lên 5,8%/năm. Lãi suất huy động các kỳ hạn từ 13-60 tháng đồng loạt tăng thêm 0,25%/năm, niêm yết ở mức 5,8%/năm.

Trước đó, từ đầu tháng 10, một số ngân hàng như GPBank, Vikki Bank, Bac A Bank, NCB là những ngân hàng đã đồng loạt tăng mạnh lãi tiết kiệm, thậm chí đưa mức lãi 6%/năm xuất hiện ở kỳ hạn dưới 12 tháng.

Với việc nhiều ngân hàng công bố tăng lãi tiết kiệm trong tháng 10, khiến số tiền lãi nhận được cho khoản gửi tiết kiệm 100 triệu đồng mới tăng đáng kể so với các tháng liền trước.

Nhiều ngân hàng tăng mạnh lãi tiết kiệm trong tháng 10 nhằm hút tiền nhàn rỗi của người dân

Theo khảo sát, ở kỳ hạn 1 tháng, lãi tiết kiệm cao nhất được các ngân hàng niêm yết dao động từ 1,6%/năm đến 4,35%. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới kỳ hạn này, số tiền lãi khách hàng nhận được dao động từ 133.333đ-362.500đ. Trong đó, có tới 8 ngân hàng niêm yết lãi tiết kiệm từ 4%/năm trở lên ở kỳ hạn này. VIKKI Bank và VCBNEO là hai ngân hàng có biểu lãi cao nhất 4,35%/năm, đứng sau là Eximbank với mức lãi 4,3%/năm, Bắc Á Bank với mức lãi 4,2%/năm. Có 3 ngân hàng cùng niêm yết mức lãi 4,1%/năm ở kỳ hạn này gồm MBV, NCB và Vietbank.

Với kỳ hạn 3 tháng, lãi tiết kiệm cao nhất đang được các ngân hàng niêm yết từ 1,9%/năm đến 4,55%/năm. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới kỳ hạn này, số tiền lãi nhận được dao động từ 475.000đ-1,375 triệu đồng. Hiện có tới 15 ngân hàng niêm yết lãi tiết kiệm từ 4%/năm trở lên ở kỳ hạn này. Trong đó, những ngân hàng có biểu lãi cao nhất là VCBNEO và Bắc Á Bank với mức lãi 4,55%/năm, đứng sau là Eximbank với mức lãi 4,5%/năm, ngân hàng VIKKI Bank đưa ra mức lãi 4,45%/năm ở kỳ hạn này.

Mức lãi 6%/năm xuất hiện ở kỳ hạn 6 tháng

Sau đợt tăng lãi tiết kiệm của các ngân hàng trong nửa đầu tháng 10, mức lãi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng có sự chênh lệch rất lớn khi dao động từ 2,9%/năm đến 6%/năm. VIKKI Bank là ngân hàng có biểu lãi cao nhất ở mức 6%/năm, đứng ngay phía sau là VCBNEO với mức lãi 5,9%/năm, đứng thứ 3 là MBV với mức lãi 5,5%/năm. Ở kỳ hạn này có khoảng 20 ngân hàng niêm yết lãi tiết kiệm từ 5%/năm trở lên. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới trong tháng 10, số tiền lãi khách hàng nhận được dao động từ 1,45 triệu đồng đến 3 triệu đồng.

Tại kỳ hạn 9 tháng, biểu lãi tiết kiệm các ngân hàng niêm yết dao động từ 2,9%/năm đến 6%/năm. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới kỳ hạn này, số lãi khách hàng nhận được dao động từ 2,175 triệu đồng đến 4,5 triệu đồng.

Hiện, có khoảng 20 ngân hàng đưa ra mức lãi tiết kiệm từ 5%/năm trở lên ở kỳ hạn này, nhưng chỉ có 4 ngân hàng có mức lãi từ 5,5%/năm trở lên. Trong đó, VIKKI Bank là ngân hàng có mức lãi cao nhất kỳ hạn này là 6%/năm, đứng sau là MBV với mức lãi 5,6%/năm, NCB đưa ra mức lãi 5,55%/năm và Bảo Việt Bank có mức lãi 5,5%/năm.

Ở kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng VIKKI Bank có biểu lãi cao nhất lên tới 6,2%/năm, đứng ngay phía sau là MBV, Bảo Việt Bank, VCBNEO và Vietbank với mức lãi suất 5,8%/năm. Đứng nhóm cuối là SCB với mức lãi tiết kiệm chỉ 3,7%/năm và Vietcombank với mức lãi suất 4,6%/năm. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới kỳ hạn này, số tiền lãi khách hàng nhận được dao động từ 3,7 triệu đồng đến 6,2 triệu đồng. Hiện có khoảng 16 ngân hàng niêm yết lãi tiết kiệm từ 5,5%/năm trở lên ở kỳ hạn này.

Với kỳ hạn 18 tháng, biểu lãi tiết kiệm được các ngân hàng niêm yết dao động từ 3,9%/năm đến 6,2%/năm. Với 100 triệu đồng gửi tiết kiệm mới, số tiền lãi khách hàng nhận được dao động từ 5,85 triệu đồng đến 9,3 triệu đồng. Hiện, có 2 ngân hàng niêm yết lãi tiết kiệm từ 6%/năm trở lên ở kỳ hạn này gồm VIKKI Bank với mức lãi 6,2%/năm và đứng phía sau là HDBank với mức lãi 6,1%/năm.

Theo Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, trong quý IV/2025, các tổ chức tín dụng kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động vốn VND duy trì ổn định và huy động vốn toàn hệ thống tăng bình quân 3,8% và tăng 13,8% trong năm 2025. Kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng huy động vốn theo năm duy trì xu hướng tăng từ kỳ điều tra quý III/2024, tuy nhiên đến kỳ điều tra này đã có sự điều chỉnh giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ các năm trước.