Loạt ngân hàng tăng mạnh lãi tiết kiêm, lãi cao nhất các kỳ hạn là bao nhiêu?

Loạt ngân hàng tăng lãi tiết kiệm trở lại

Mới nhất, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã tăng lãi tiết kiệm thêm 0,1%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng với sản phẩm Tiết kiệm An Phú. Lãi suất tiết kiệm của sản phẩm Tiết kiệm truyền thống cũng được NCB tăng thêm 0,1%/năm với mọi kỳ hạn tiền gửi.

NCB cũng tăng lãi suất huy động đối với các sản phẩm Tiết kiệm tích luỹ và Tiết kiệm rút gốc linh hoạt trực tuyến, mức tăng là 0,1%/năm với các kỳ hạn tiền gửi.

Trong khi đó, Bac A Bank có lần thứ 2 tăng lãi tiết kiệm chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Theo biểu lãi suất tiền gửi mới nhất được Bac A Bank niêm yết cho tài khoản tiền gửi có số dư dưới 1 tỷ đồng, lãi suất kỳ hạn 1-2 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên 4,2%/năm; kỳ hạn 3 tháng tăng 0,25%/năm lên 4,55%/năm.

Lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn 4-5 tháng cùng được niêm yết 4,55%/năm, sau khi lần lượt tăng thêm 0,15%/năm và 0,05%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 6-36 tháng vẫn được giữ nguyên.

Mức điều chỉnh lãi suất huy động được Bac A Bank áp dụng tương tự với biểu lãi suất huy động dành cho tài khoản tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên. Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 1-2 tháng tăng thêm 0,2%/năm lên 4,4%/năm. Ngân hàng giữ nguyên lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6-36 tháng với biểu lãi suất áp dụng cho tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên.

Trước đó, ngày 26/9, lãi suất Bac A Bank tăng từ 0,1-0,2%/năm với các kỳ hạn tiền gửi từ 1-11 tháng.

Loạt ngân hàng tăng mạnh lãi tiết kiệm và ưu đãi để hút tiền nhàn rỗi của người dân

Ngoài Bac A Bank, từ đầu tháng 10 đến nay GPBank, Vikki Bank, Standard Chartered là những ngân hàng đã chính thức tăng lãi tiết kiệm.

Trong đó, Standard Chartered từ 9/10 tăng lãi suất huy động trực tuyến từ 0,1-0,3%/năm với các kỳ hạn 1-36 tháng. Sau điều chỉnh lãi suất huy động trực tuyến VND, lĩnh lãi cuối kỳ mới nhất như sau: kỳ hạn 1 tháng là 2,6%/năm, kỳ hạn 2 tháng là 2,75%/năm và kỳ hạn 3 tháng là 3,1%/năm. Lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 6 tháng được ngân hàng này tăng lên 3,8%/năm, trong khi kỳ hạn 9 tháng mới nhất là 4,4%/năm.

Mức lãi suất tiết kiệm trực tuyến cao nhất do Standard Chartered vừa công bố là 4,74%/năm sau khi điều chỉnh tăng thêm 0,3%/năm. Đây là mức lãi suất tiết kiệm áp dụng cho các kỳ hạn từ 12-36 tháng.

Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) cũng đã tăng thêm 0,1%/năm cho kỳ hạn 1-3 tháng, kỳ hạn 6 tháng tăng thêm 0,2%/năm và kỳ hạn 12-13 tháng tăng thêm 0,1%/năm. Sau điều chỉnh, lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất do Vikki Bank niêm yết áp dụng với kỳ hạn 1 tháng là 4,35%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 4,4%/năm và kỳ hạn 3 tháng là 4,45%/năm. Vikki Bank là ngân hàng duy nhất đang niêm yết lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 6 tháng ở mức 6%/năm và kỳ hạn 12-13 tháng lên đến 6,2%/năm.

Trước đó, Ngân hàng TM TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng (GPBank) trở thành ngân hàng đầu tiên điều chỉnh lãi suất huy động trong tháng 10/2025 với việc tăng lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng đến 36 tháng thêm 0,1%/năm. Mức lãi suất tiết kiệm mới nhất của kỳ hạn 6-8 tháng là 5,35%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 5,45%/năm và kỳ hạn từ 12-36 tháng là 5,65%/năm.

Ngân hàng cộng thêm lãi tiết kiệm cho người gửi tiền nhằm hút khách

Không chính thức tăng lãi suất tiết kiệm, nhưng thời gian gần đây một loạt ngân hàng như Vietcombank, MB, Woori Bank, Vikki Bank, SeABank, Techcombank... công bố tặng thêm lãi suất cho khách hàng gửi tiết kiệm để hút tiền nhàn rỗi. Trong đó, Techcombank cộng thêm lãi suất lên tới 1%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm “Phát Lộc Online” kỳ hạn 3, 6 và 12 tháng cho khoản tiền từ 20 triệu đồng, từ 1-31/10.

Ngân hàng Woori Bank, công bố tặng thêm lãi suất tới 1,5%/năm cho khách hàng gửi từ 5 tỷ đồng trở lên. Woori Bank cộng thêm lãi suất ưu đãi 0,2%/năm cho khách hàng gửi tiền đăng ký mới Internet/Mobile Banking trong vòng 3 tháng gần nhất; cộng thêm 0,3%/năm cho số tiền gửi ban đầu từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng; 0,6%/năm cho tiền gửi từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng; 0,9%/năm cho tiền gửi từ 1 tỷ đến dưới 2 tỷ đồng và 1,2%/năm cho tiền gửi từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng.

Ngân hàng MB còn tặng thêm lãi suất tiết kiệm tới 0,8%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng MB Bank trong thời gian từ 29/9 đến 14/10.

Với SeABank, nhà băng này tiếp tục duy trì chính sách cộng thêm lãi suất tiết kiệm lên tới 0,5%/năm khi gửi tiết kiệm trực tuyến số tiền từ 100 triệu đồng, các kỳ hạn 6, 12, 13 tháng.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) cho biết từ nay đến hết 31/12/2025, nhà băng này sẽ tặng quà hiện vật và tặng mã quay số trúng thưởng, giải đặc biệt trị giá tới 500 triệu đồng. Chương trình áp dụng với các sản phẩm tiền gửi của VietBank, kỳ hạn từ 1-36 tháng…

Lãi tiết kiệm cao nhất các kỳ hạn là bao nhiêu?

Sau động thái tăng lãi tiết kiệm của một loạt ngân hàng những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10, biểu lãi tiết kiệm ngân hàng đã tăng đáng kể so với trước.

Cụ thể, tại kỳ hạn 1 tháng, lãi tiết kiệm cao nhất lên mức 4.35%/năm thuộc về VCBNEO và VIKKI Bank, đứng ngay phía sau là Eximbank với mức lãi 4,3%/năm.

Trong khi đó, tại kỳ hạn 3 tháng biểu lãi tiết kiệm cao nhất lên mức 4,55%/năm được áp dụng tại BAC A Bank và VCBNEO. Đứng ngay phía sau là Eximbank với mức lãi 4,5%/năm và VIKKI Bank với mức lãi 4,45%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng đã xuất hiện mức lãi suất lên tới 6%/năm thuộc về VIKKI Bank, đứng ngay phía sau là VCBNEO với mức lãi 5,6%/năm và MBV với mức lãi 5,5%/năm cho kỳ hạn 6 tháng. Ở kỳ hạn 9 tháng, đứng sau VIKKI Bank là MBV với mức lãi 5,6%/năm và Bảo Việt Bank với mức lãi 5,5%/năm.

Với kỳ hạn 12 tháng, biểu lãi tiết kiệm cao nhất lên mức 6,2%/năm thuộc về VIKKI Bank, đứng ngay phía sau là MBV, Bảo Việt Bank và Vietbank với mức lãi 5,8%/năm.

Tương tự, VIKKI Bank cũng là ngân hàng có biểu lãi cao nhất kỳ hạn 18 tháng với mức lãi 6,2%/năm, đứng sau là HDBank với mức lãi 6,1%/năm. Có tới 4 ngân hàng niêm yết lãi tiết kiệm 5,9%/năm ở kỳ hạn này gồm MBV, Bảo Việt Bank, VietBank và BVBank.

Theo Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, tính đến ngày 7/10/2025, lãi suất tiền gửi tiết kiệm từ 1-3 tháng được các ngân hàng duy trì trong khoảng 1,6-4,3%/năm, kỳ hạn 6-9 tháng trong khoảng 2,9-5,45%/năm, kỳ hạn 12 tháng trong khoảng 3,7-5,6%/năm.

Trong quý IV/2025, các tổ chức tín dụng kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động vốn VND duy trì ổn định và huy động vốn toàn hệ thống tăng bình quân 3,8% và tăng 13,8% trong năm 2025. Kỳ vọng về tốc độ tăng trưởng huy động vốn theo năm duy trì xu hướng tăng từ kỳ điều tra quý III/2024, tuy nhiên đến kỳ điều tra này đã có sự điều chỉnh giảm nhẹ nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ các năm trước.