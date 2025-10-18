Sàn giao dịch Kitco dự báo giá vàng có thể đạt 30.000 Đô la Mỹ

Trong khi cuộc khảo sát sản xuất của Cục Dự trữ Liên bang Philadelphia, Mỹ đã gây ra cảnh báo suy thoái trên khắp Phố Wall vào thứ năm, thì câu chuyện thực sự về tình trạng khó khăn kinh tế đang diễn ra trong các kho tiền, nhà máy lọc dầu và đường băng sân bay của thị trường kim loại quý toàn cầu.

Giới phân tích tại Kitco đưa ra dự báo chấn động - giá vàng có thể đạt 30.000 USD.

Khi giá bạc giao ngay tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là 53 đô la một ounce, một dự báo đáng kinh ngạc đã xuất hiện đối với kim loại chị em của nó: vàng có thể đạt mức 30.000 đô la.

Đó là dự đoán của Josh Phair, CEO của Scottsdale Mint, người cho rằng cuộc khủng hoảng chưa từng có đang diễn ra trên thị trường bạc vật chất hiện nay là trận chiến lớn đầu tiên trong "cuộc chiến kim loại" địa chính trị , cuối cùng sẽ buộc phải định giá lại vàng so với nợ nước ngoài của Hoa Kỳ.

Trong một cuộc phỏng vấn sâu rộng với người dẫn chương trình Jeremy Szafron của Kitco News, Phair đã kết nối các điểm giữa sự hỗn loạn đang diễn ra ngày nay và viễn cảnh kết thúc lâu dài khi vai trò của đồng đô la Mỹ bị thách thức bởi các tài sản cứng.

"Bạn thậm chí không muốn biết con số đó, hay chúng ta có thể đang hướng tới đâu", Phair nói với Kitco News trước khi đưa ra lý do giá vàng sẽ tăng hơn 600% so với mức giá hiện tại là trên 4.200 đô la một ounce .

Tỷ lệ Fair Sinclair: Phép tính 30.000 đô la

Dự báo của Phair dựa trên một thước đo mà ông gọi là 'Tỷ lệ Fair Sinclair', một sự tôn vinh dành cho nhà giao dịch huyền thoại Jim "Mr. Gold" Sinclair, người đã sử dụng nó để dự đoán thành công đỉnh điểm của thị trường vàng tăng giá năm 1980 và 2011. Công thức này tính toán mức giá vàng cần đạt được để đảm bảo toàn bộ phần nợ công của Hoa Kỳ do các quốc gia nước ngoài nắm giữ.

Dựa trên dữ liệu mới nhất từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ, các chủ nợ nước ngoài nắm giữ khoảng 8,5 nghìn tỷ đô la nợ của Hoa Kỳ. Nếu so sánh với dự trữ vàng được công bố của quốc gia này là 261,5 triệu ounce vàng, giá vàng sẽ ở mức hơn 32.500 đô la .

"Nếu tính cả nợ nước ngoài của Hoa Kỳ - không phải nợ trong nước, mà là nợ nước ngoài, tức là lượng vàng dự trữ của nước này - thì con số đó là hơn 30.000", Phair giải thích. "Tỷ lệ này đã đạt đến hai lần trong đời tôi. Tại sao nó lại không thể đạt được lần nữa?".

Giải phẫu của một sự cố: Toàn bộ chuỗi cung ứng đang bị đình trệ

Phair lập luận rằng thị trường bạc đang cung cấp một nghiên cứu điển hình theo thời gian thực về cách thức đánh giá lại này bắt đầu: với sự thất bại hoàn toàn của chuỗi cung ứng vật lý từ mỏ đến xưởng đúc bạc.

1. Sự đổ vỡ tài chính: Cuộc khủng hoảng bắt đầu khi lãi suất cho thuê bạc - chi phí để vay kim loại này - tăng vọt từ mức thông thường là 1-2% lên "hơn một trăm phần trăm hàng năm", khiến các doanh nghiệp không thể phòng ngừa rủi ro cho hoạt động của mình.

2. Nhà máy lọc dầu đóng cửa: Điều này ngay lập tức làm tê liệt ngành lọc dầu, vốn tái chế phế liệu và sản xuất các thỏi vàng chất lượng đầu tư mới. Với lượng tồn đọng xử lý đã lên đến "hai đến bốn tháng trở lên", các nhà máy lọc dầu không đủ khả năng chi trả chi phí tài chính. Kết quả là sự đình trệ hoàn toàn.

"Một số nơi lãi suất đang tăng cao, họ chỉ nói 'Chúng tôi thậm chí không thể lấy kim loại'", Phair nói. "Rất nhiều ngành công nghiệp hiện đang bị đóng băng."

3. Áp lực lên thợ mỏ: Việc đóng băng này tạo ra một nút thắt cho các công ty khai thác. Thông thường, một ngân hàng sẽ mua thỏi Doré bán tinh luyện của thợ mỏ và xử lý quá trình tinh luyện. Giờ đây, với việc tinh luyện mất nhiều thời gian hơn, "ngân hàng sẽ phải điều chỉnh lại tỷ giá và về cơ bản là tính phí cho công ty khai thác." Điều này làm giảm lợi nhuận của thợ mỏ và làm chậm dòng chảy kim loại mới.

4. Nút thắt chiến lược: Cuộc khủng hoảng phơi bày một điểm yếu nghiêm trọng: Hoa Kỳ chỉ có hai nhà máy tinh luyện bạc được LBMA và COMEX công nhận , và cả hai đều thuộc sở hữu của Nhật Bản. Sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng trong nước này đồng nghĩa với việc bất kỳ sự gián đoạn toàn cầu nào cũng sẽ tác động rất lớn đến thị trường Bắc Mỹ.

5. Nỗi tuyệt vọng về mặt hậu cần: Tình trạng thiếu hụt ở London đã buộc các thương nhân phải thực hiện hành động tốn kém và không bền vững là vận chuyển bạc - một loại kim loại nặng, đặc - qua Đại Tây Dương.

"Để đưa một thứ gì đó lên máy bay... ví dụ từ New York đến London, chi phí hiện tại khoảng 75.000 đô la", Phair giải thích chi tiết. "Thông thường, chỉ cần đưa nó lên thuyền, và chi phí chỉ vài xu".

Trò chơi kết thúc địa chính trị: Một thế giới phân đôi

Phair nói với Kitco News rằng cuộc tranh giành này là một phần trong động thái có chủ đích của các quốc gia BRICS nhằm tạo ra một hệ thống tài chính song song nằm ngoài tầm kiểm soát của Hoa Kỳ, một xu hướng được thúc đẩy bởi việc phương Tây tịch thu tài sản của Nga.

"Tôi nghĩ những gì các nước BRICS đang thực sự làm với vàng là họ đang xây dựng các kho dự trữ ở... những quốc gia khác nhau này... và họ sẽ cung cấp một lớp bảo vệ," ông giải thích. "Đối với tôi, chúng ta sẽ thấy một thương mại phân đôi. Sẽ có hai thế giới: phe Trục và phe Đồng minh."

Bán lẻ thức tỉnh, đổ thêm dầu vào lửa

Trong nhiều tháng, đà tăng giá được thúc đẩy bởi các tổ chức "có bàn tay ẩn" và các ngân hàng trung ương. Giờ đây, công chúng cũng đang tham gia vào cuộc chiến. Điều này được chứng minh bằng các báo cáo từ Nhật Bản, nơi nhà bán lẻ lớn nhất nước này, Tanaka, đã ngừng hoàn toàn việc bán các thỏi vàng nhỏ do cái mà họ gọi là "mua điên cuồng".

Phair kết luận: "Tôi đã nói rằng nếu chúng ta rơi vào tình huống mà chính phủ, ngân hàng và cả... nhà bán lẻ cùng vào cuộc và mọi người đều kêu gọi cùng một lúc, chúng ta sẽ chứng kiến những điều bùng nổ, và đó chính là những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay".

Với mọi trụ cột nhu cầu hiện đang hoạt động cùng lúc - trong một thị trường có chuỗi cung ứng bị phá vỡ cơ bản - thì đây chính là thời điểm chuẩn bị cho một giai đoạn biến động chưa từng có.