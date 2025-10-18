Tại Việt Nam, sức nóng của giá vàng thế giới nhanh chóng lan tỏa. Ghi nhận sáng 17/10, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu được niêm yết quanh mức 155 – 158 triệu đồng/lượng, trong khi nhiều cửa hàng tự do thậm chí đẩy giá bán ra lên tới 180 triệu đồng/lượng.

So với giá quy đổi quốc tế, vàng trong nước đang cao hơn khoảng gần 20 triệu đồng mỗi lượng, mức chênh lệch lớn nhất trong vòng hơn 10 năm qua.

Không khí tại các tiệm vàng ở Hà Nội những ngày này khác hẳn bình thường. Nhiều người dân xếp hàng mua vàng từ sáng sớm. Có người mang tiền tiết kiệm tích cóp nhiều năm, có người chỉ mua vài chỉ “cho chắc ăn”. Ai cũng nói một điều: “Thấy giá cứ tăng, không mua thì sợ lỡ mất”.

Chị Hạnh (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ thấy vàng tăng nhanh thế này. Mới tháng trước mua 130 triệu, giờ đã lời mấy chục triệu.”