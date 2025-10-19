“Đế chế” Taylor Swift: Khi một ngôi sao nhạc pop tạo ra cả một nền kinh tế riêng

Taylor Swift được xem là “một mình một đế chế”

Trong giới tỷ phú và ngôi sao nhạc pop, không ai giống Taylor Swift. Cô không chỉ bán album, mà còn tạo dựng cả một hệ sinh thái kinh tế xoay quanh âm nhạc của mình.

Taylor Swift hiện là ca sĩ kiêm nhà sản xuất phim, biểu tượng toàn cầu và còn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện bóng bầu dục Mỹ nhờ mối tình với vận động viên Travis Kelce. Năm 2023, cô chính thức gia nhập hàng ngũ tỷ phú.

Theo Bloomberg Billionaires Index, trong vòng hai năm qua, tài sản của Swift đã tăng thêm khoảng 1 tỷ USD, lên mức 2,1 tỷ USD. Sự tăng trưởng này đến từ ba nguồn chính: doanh thu từ tour diễn “Eras Tour” và bộ phim ăn theo, biến động thị trường thuận lợi, cùng việc cô mua lại quyền sở hữu toàn bộ các album đầu tay của chính mình.

Trong khi nhiều nghệ sĩ trước đây phải chia phần lớn lợi nhuận cho các hãng đĩa và giới điều hành, Swift lại chủ động giành quyền kiểm soát. Cô công khai tuyên bố muốn “thay đổi ngành công nghiệp âm nhạc”, dẫn tới sự ra đời của khái niệm “Swiftonomics” – nền kinh tế xoay quanh Taylor Swift.

Giới học thuật cho rằng đây là bước ngoặt quan trọng: thay vì chỉ dựa vào doanh thu album, Swift biến mỗi sản phẩm mới thành một trung tâm kết nối các ngành phụ trợ như thời trang, lưu trú, điện ảnh và hàng lưu niệm. Nhờ đó, cô không chỉ kiếm được nhiều tiền hơn mà còn làm chủ được hình ảnh và thương hiệu cá nhân ở mức hiếm ai đạt tới.

Cô đã làm gì để “càn quét” phòng vé toàn cầu?

Phim hòa nhạc “Taylor Swift: The Eras Tour” đã tạo nên một cơn sốt khi thu về 261,7 triệu USD trên toàn cầu - mức doanh thu chưa từng có với một phim ca nhạc, theo dữ liệu IMDB. Chỉ vài giờ sau khi mở bán vé, doanh thu đặt trước đã phá kỷ lục do “Spider-Man: No Way Home” nắm giữ trước đó.

Đáng chú ý, Swift tự đàm phán phát hành phim trực tiếp với chuỗi rạp AMC, bỏ qua các hãng phim truyền thống, nhờ đó giữ lại phần lớn lợi nhuận. Mô hình này được giới phân tích đánh giá là “tái định nghĩa cách dùng rạp chiếu để quảng bá âm nhạc”.

Tháng 10 này, cô tiếp tục ra mắt một phim hòa nhạc mới mang tên “The Official Release Party of a Showgirl”, dự kiến thu về 30–35 triệu USD nội địa chỉ trong một cuối tuần.

Tour diễn của Taylor Swift đã tác động kinh tế ra sao?

Eras Tour là tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử, với 2,2 tỷ USD tiền bán vé tại Bắc Mỹ. Nhưng điều đặc biệt là hiệu ứng lan tỏa: theo công ty Question Pro, người hâm mộ chi tổng cộng khoảng 5 tỷ USD tại Mỹ để đi tour, bao gồm vé máy bay, khách sạn, ăn uống và mua sắm.

Hiệp hội Du lịch Mỹ cho biết, mỗi khán giả Eras Tour chi trung bình 1.300 USD - tương đương mức chi của người dự Super Bowl. Nhiều trung tâm thành phố ở các điểm dừng tour ghi nhận lượng khách tăng đột biến và công suất khách sạn lập kỷ lục.

Theo giáo sư kinh tế Kara Reynolds, dù phát hành album không tác động đến GDP như tour diễn, Swift vẫn giúp kích cầu tiêu dùng địa phương: từ quán bar tổ chức tiệc nghe nhạc, cửa hàng quần áo cho đến rạp chiếu phim. Giá trị âm nhạc mà Swift tạo ra từ năm 2019 đến nay được Bloomberg ước tính khoảng 400 triệu USD, con số này sẽ còn tăng khi cô kiểm soát toàn bộ bản quyền các album đầu tay.

Swift đang dẫn đầu mô hình kinh doanh mới trong âm nhạc

Kỷ nguyên streaming khiến doanh số album không còn là nguồn thu chính của nghệ sĩ. Swift nhanh chóng thích nghi và dẫn đầu xu hướng: mỗi album mới là một “cửa ngõ” mở ra hàng loạt ngành kinh doanh ăn theo như bán hàng lưu niệm, băng cassette, đĩa than, tour diễn và phim.

Những đợt phát hành của cô cũng khiến lượt nghe các ca khúc cũ tăng mạnh - mang về thêm nguồn thu khổng lồ. Trong hai năm qua, Swift là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất toàn cầu trên Spotify, với hơn 100 chứng nhận đĩa bạch kim (bán trên 1 triệu bản mỗi album), chưa kể các đĩa đơn và sản phẩm ngoài album.