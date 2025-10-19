Giá vàng ngày 19/10 giảm: Hàng loạt tiệm vàng có động thái bất ngờ, chị em rủ nhau lên “hốt hàng”

Động thái mới của loạt cửa hàng vàng

Những ngày vừa qua, giá vàng liên tục tăng nóng lên mức cao chưa từng thấy. Người dân khắp nơi "rủ nhau" rồng rắn kéo nhau đi mua vàng. Trong khi đó, hàng loạt cửa hàng vàng có thương hiệu lớn đều treo biển hết vàng, ngừng bán.

Vệc mua vàng thương hiệu trở nên khó khăn, các cửa hàng nhỏ lẻ đẩy giá cao hơn cả vàng thương hiệu hàng chục triệu đồng khiến nhiều người phải tìm đến “chợ đen” để mua vàng với giá cao.

Hàng trăm người xếp hàng trên phố vàng vào ngày 18/10 nhưng hàng loạt cửa hàng vàng báo hết hàng, chỉ có bạc.

Tuy nhiên, ngày 19/10, khi giá vàng quay đầu giảm thì nhiều cửa hàng lại mở bán trở lại, cảnh xếp hàng trước cửa hàng vàng đã giảm, không còn đông như những ngày trước đó.

Vừa mua được 5 chỉ vàng nhẫn với giá 15,85 triệu đồng/chỉ, chị Thu Huế (Hà Nội) cho biết, chị đưa con đi chơi ở Công viên Thống Nhất, đi qua phố vàng, thấy cửa hàng phát số mua vàng nên vào mua luôn.

Hôm nay, lượng người đứng xếp hàng mua vàng giảm đáng kể, cửa hàng bán cho mỗi người tối đa 5 chỉ vàng nhẫn.

“Mấy hôm trước tôi đi mua thì thấy họ treo biển hết vàng suốt, chờ cả ngày vẫn không bán. Hôm nay không định đi mua vàng nên tôi đi muộn, 9 giờ đi qua thấy họ phát số nên gọi cả đứa em lên mua. Khoảng 9 giờ 30 em gái tôi đến mà mới phát đến số 98 thôi, bên ngoài cũng không đông mấy. Mỗi người được mua tối đa 5 chỉ liền”, chị Huế cho hay.

Không chỉ một cửa hàng mở cửa bán vàng, sau khi mua 5 chỉ vàng ở cửa hàng trên, chị Huế cùng em gái còn xuống xếp hàng mua tiếp mỗi người 5 chỉ vàng ở cửa hàng bên dưới.

Nhiều người vui mừng khi mua được một lúc 5 chỉ vàng nhẫn trong ngày 19/10.

“Cửa hàng dưới, hôm nay họ phát ra 300 số, mỗi người cũng được mua tối đa 5 chỉ nên hôm nay hai chị em mua được hẳn 2 cây vàng. Đỡ phải xếp hàng mua từng chỉ”, chị Huế nói.

Cũng mua được 5 chỉ vàng và 5 lượng bạc, chị Dinh (Hà Nội) cho biết, suốt một tuần vừa qua chị “khốn khổ” vì đi xếp hàng không mua được vàng.

Một số người xếp hàng mua vàng vào sáng 19/10 khi cửa hàng bán cho mỗi người tối đa 5 chỉ vàng nhẫn.

“Ngày nào tôi đến đây cũng phải đi về tay không, cửa hàng nào cũng báo hết vàng. Muốn mua bạc thì phải đi lấy số từ 5-6 giờ sáng mới có suất. Như hôm qua, tôi lên đây lấy số từ 7 giờ sáng mà không còn số đấy. May quá hôm nay họ bán cả ngày, mỗi người được mua tối đa 5 chỉ vàng, bạc thì mua thoải mái vài cân cũng được”, chị Dinh nói.

Theo quan sát của phóng viên, số lượng người đến xếp hàng mua vàng trong ngày hôm nay giảm đáng kể so với vài ngày trước đây do hàng loạt cửa hàng đã mở bán trở lại. Không còn cảnh hàng trăm người xếp hàng chen chúc trước cửa hàng vàng từ sáng đến chiều như những ngày trước đây.

Ngày 19/10 Bảo Tín Mạnh Hải phát 300 số cho khách mua vàng.

Dự báo bất ngờ về giá vàng tuần tới

Chỉ trong vòng 1 tuần qua, từ ngày 12-19/10/2025, giá vàng miếng đã tăng tới 8,2 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn tăng từ 11-17 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.

Cụ thể, tại thời điểm 17h ngày 19/10, giá vàng miếng SJC được các đơn vị kinh doanh niêm yết ở mức 149,5-151 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 8,2 triệu đồng so với chốt phiên tuần trước (12/10).

Giá vàng giảm, nhiều người vui mừng vì mua được vàng dễ hơn.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 148-150,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 10,7 triệu đồng/lượng trong vòng 7 ngày qua.

Giá vàng nhẫn tại Doji niêm yết ở mức 149,5-150,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 11,1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên tuần trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 155,5-158,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng tới 17,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều chỉ sau một tuần.

Lượng khách đứng xếp hàng mua vàng đầu giờ sáng 19/10 giảm đáng kể so với một vài ngày trước đây.

Giá vàng trong nước tăng giảm theo chiều của giá vàng thế giới. Giá vàng thế giới chốt tuần ở mức 4.250 USD/ounce sau khi lập đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 135 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân giá vàng thế giới quay đầu giảm sau 9 tuần tăng liên tiếp là hoạt động chốt lời ồ ạt từ nhà đầu tư và những tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị ở một số khu vực trên thế giới.

Theo khảo sát của Kitco New, trong số 15 chuyên gia phân tích đã tham gia khảo sát thì có tới 9 chuyên gia (60%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 4 người (27%) cho rằng giá sẽ giảm và 2 người còn lại (13%) dự báo kim loại quý này sẽ đi ngang.

Trong khi đó, 265 phiếu đã được bỏ trong cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco, với nhà đầu tư Phố Chính (Main Street) vẫn giữ tâm lý lạc quan ổn định giữa những biến động mạnh của giá vàng.

Cụ thể, 180 nhà đầu tư cá nhân (68%) dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng vào tuần tới, 48 người (18%) cho rằng vàng sẽ mất giá, và 37 người (14%) còn lại kỳ vọng giá sẽ tích lũy, đi ngang trong thời gian tới.