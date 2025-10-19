Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do giảm tới 11 triệu đồng mỗi lượng

Tối 18-10, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng vàng điều chỉnh giảm xuống chỉ còn 161 triệu đồng/lượng mua vào, 166 triệu đồng/lượng bán ra - giảm tới 11 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh hôm qua.

Đây là mức giảm sốc của giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do so với đà tăng nóng liên tục thời gian qua. Hôm qua 17-10, một số cửa hàng đã đẩy giá vàng miếng SJC lên tới 177 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tại các công ty và ngân hàng thương mại cũng giảm nhưng với tốc độ chậm hơn.

Đến cuối ngày 18-10, các công ty SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng mua vào 149,5 triệu đồng/lượng, bán ra 151 triệu đồng/lượng - giảm khoảng 2 triệu đồng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC ở các doanh nghiệp lớn thấp hơn thị trường tự do khoảng 15 triệu đồng/lượng – mức chênh lệch bất thường trong những ngày qua.

Cùng xu hướng đi xuống, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các công ty giao dịch quanh 148 triệu đồng/lượng mua vào, 150,2 triệu đồng/lượng bán ra - giảm khoảng 1,2 triệu đồng so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC lao dốc trên thị trường tự do

Giá vàng trong nước lao dốc, đặc biệt là trên thị trường tự do, theo đà đi xuống của giá vàng thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.252 USD/ounce, giảm tổng cộng 128 USD/ounce (tương đương 4 triệu đồng). Nếu so với mức thấp nhất trong phiên cuối tuần là 4.195 USD/ounce, mỗi ounce vàng "bốc hơi" gần 6 triệu đồng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 135 triệu đồng/lượng.

Nhiều người kỳ vọng giá vàng trong nước sẽ tiếp tục hạ nhiệt để thu hẹp khoảng cách với giá vàng thế giới. Trong khi đó, Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu thí điểm mô hình sàn giao dịch vàng quốc gia theo các phương án như: cho phép đưa vàng vào giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa; lập sàn giao dịch vàng trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

