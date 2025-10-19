Giá vàng hôm nay 19-10: Lao dốc cuối tuần, vẫn được dự báo bất ngờ

Sáng chủ nhật, 19-10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 8,2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước. Đây là mức tăng khó tin của giá vàng miếng trong một tuần.

Dù vậy, giá vàng miếng vẫn thấp hơn 2 triệu đồng so với mức đỉnh trong tuần tại 153 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng sốc 10,7 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước, lên mức 148 - 150,3 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Riêng vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu nhảy vọt lên kỷ lục mới sát 160 triệu đồng khi được mua vào 156,5 triệu đồng và bán ra 159,5 triệu đồng, tăng 18,1 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Trên thị trường tự do, dù đã có ngày rớt thẳng đứng từ mốc đỉnh 177 triệu đồng/lượng xuống còn khoảng 166 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), giá vàng miếng SJC tại các cửa hàng vàng nhỏ vẫn đang ở mốc cao không tưởng.

Giá vàng trong nước biến động dữ dội tuần qua do ảnh hưởng từ giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.252 USD/ounce, tăng rất mạnh khoảng 234 USD/ounce (tương đương 7,4 triệu đồng) so với cuối tuần trước.

Giá vàng hôm nay được dự báo tăng tiếp

Dù vậy, nếu so với mốc đỉnh lịch sử 4.380 USD/ounce thiết lập trong tuần qua, giá kim loại quý đã mất gần 130 USD trước áp lực chốt lời mạnh mẽ từ nhà đầu tư.

Tuy nhiên, kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới cho thấy cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư vẫn tin tưởng giá vàng sẽ tăng trở lại.

Cụ thể, trong số 15 chuyên gia phân tích Phố Walls tham gia khảo sát, có 60% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; 27% dự đoán giá sẽ giảm; và 13% cho rằng giá đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 265 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người lạc quan với xu hướng tăng trở lại của giá vàng với 68%; chỉ 18% dự báo giá vàng giảm và 14% còn lại nêu quan điểm giá vàng đi ngang.

Trả lời Kitco, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, nhận định dù giá vàng bị bán tháo trong phiên cuối tuần nhưng xu hướng tăng vẫn rõ ràng. Đồng USD suy yếu, lãi suất Mỹ được dự đoán sẽ giảm, tình hình chính phủ Mỹ vẫn tạm thời đóng cửa… đều là những yếu tố hỗ trợ giá vàng tăng cao.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 135 triệu đồng/lượng.