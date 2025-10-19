Nghề lạ: Tuyển người “ngồi chơi xơi nước”, bao ăn uống, chỉ cần… đủ già

Nghề lạ “ngồi mát ăn bát vàng”, người trẻ lẫn già đều ao ước

Mới đây, một khu du lịch ở TP. Ninh Hương, Hồ Nam, Trung Quốc đã đăng tin tuyển dụng đặc biệt, thu hút sự quan tâm của rất nhiều người cao tuổi.

Cận cảnh khu du lịch có nội dung tuyển dụng "độc nhất vô nhị"

Cụ thể, nơi này tuyển gấp 100 người đóng vai “Khương Thái Công” (Khương Tử Nha, nhân vật được mệnh danh là khai quốc công thần thời nhà Chu thế kỷ 12 ở Trung Quốc). Nhân vật này nổi tiếng với cách câu cá kỳ lạ - cần câu không có lưỡi, mồi cầu đặt cách xa mặt nước.

Yêu cầu công việc như sau: độ tuổi từ 60 trở lên, sức khỏe tốt, biết câu cá. Bạn có thể ngủ, thư giãn, trò chuyện trong giờ làm, được bao ăn uống. Mức lương theo giờ là 20 NDT (gần 69.000đ)/giờ. Thời gian làm việc từ 2-4 giờ/ngày.

Thông tin tuyển dụng của khu du lịch

Ngay sau khi công việc "tuyệt vời" này được công bố, rất nhiều người đã đến tìm hiểu và đăng ký. Nhân viên khu du lịch này cho biết, nhu cầu tuyển dụng là có thật và số lượng ứng viên hiện tại đã vượt quá yêu cầu.

Giám đốc khu du lịch cho biết, nhiệm vụ của “Khương Thái Công” là câu cá ở các khu vực khác nhau để tạo nên bầu không khí nhập vai tự nhiên. Do hình tượng Khương Thái Công vốn là một ông già nên ứng viên “càng lớn tuổi sẽ càng dễ được chọn”.

Trước công việc nhàn hạ, được ngủ, được chơi trong giờ làm mà vẫn được trả lương, không ít cư dân mạng Trung Quốc “thiết tha” mong nhà tuyển dụng có thể… nới lỏng yêu cầu về độ tuổi. Thậm chí có người ở độ tuổi 30 cũng chia sẻ sẵn lòng hóa trang cho già đi để được làm công việc “trong mơ” này.