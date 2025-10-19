Cú xoay tài sản hàng chục nghìn tỷ của những người thừa kế gia tộc Samsung

Theo hồ sơ công bố với Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc, bà Hong Ra-hee – mẹ của Chủ tịch Samsung Electronics Jay Y. Lee – cùng hai con gái Lee Boo-jin và Lee Seo-hyun dự định bán 17,7 triệu cổ phiếu, tương đương 0,3% cổ phần của Samsung Electronics, với tổng giá trị khoảng 1,73 nghìn tỷ won (tức 1,22 tỷ USD).

Mục đích của thương vụ này là chi trả thuế thừa kế và hoàn trả các khoản vay, sau khi cố Chủ tịch Lee Kun-hee, cha của Jay Y. Lee, qua đời năm 2020. Gia đình Lee được cho là phải nộp tới 12 nghìn tỷ won (hơn 8,4 tỷ USD) tiền thuế thừa kế – một trong những khoản thuế cá nhân lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Theo hồ sơ, thương vụ bán cổ phiếu sẽ được ngân hàng Shinhan thực hiện dưới hình thức hợp đồng ủy thác và dự kiến hoàn tất trước tháng 4 năm sau.

Vì sao họ chọn thời điểm này để bán?

Thời điểm gia đình Lee đưa ra quyết định bán cổ phiếu trùng với giai đoạn cổ phiếu Samsung tăng mạnh nhất trong nhiều năm. Kể từ tháng 7, sau khi hãng ký thỏa thuận cung ứng chip cho Tesla, cổ phiếu Samsung đã tăng hơn 48%.

Không chỉ vậy, Samsung còn đạt được các hợp đồng cung ứng mới với OpenAI và được kỳ vọng sẽ trở thành nhà cung cấp bộ nhớ tốc độ cao (HBM) cho Nvidia – gã khổng lồ trong lĩnh vực AI.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, cổ phiếu Samsung đã tăng hơn 84%, đóng cửa phiên cuối tuần ở mức 97.900 won, tiến sát mốc 100.000 won – một cột mốc tâm lý quan trọng với giới đầu tư Hàn Quốc.

Việc bán cổ phiếu có ảnh hưởng gì đến thị trường?

Theo chuyên gia Park Ju-gun, Giám đốc công ty phân tích doanh nghiệp Leaders Index, việc gia đình Lee bán cổ phần không gây bất ngờ, vì Samsung từng thực hiện kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 10 nghìn tỷ won hồi năm ngoái để ổn định giá cổ phiếu, qua đó tạo thuận lợi cho việc nộp thuế thừa kế.

Park cho rằng, với giá cổ phiếu hiện đã gần 100.000 won, gia đình Lee có thể muốn hoàn tất nghĩa vụ thuế trước khi thị trường biến động. Tuy nhiên, ông cũng nhận định rằng động thái bán ra giữa lúc cổ phiếu tăng mạnh có thể gây lo ngại cho các nhà đầu tư cá nhân, vốn xem Samsung như “cổ phiếu quốc dân” của Hàn Quốc.

Hiện nay, Samsung Electronics có khoảng 5 triệu cổ đông nhỏ lẻ, nhiều người trong số đó đã nắm giữ cổ phiếu trong suốt nhiều năm, kỳ vọng vào đà tăng vững chắc của “gã khổng lồ công nghệ” này.

Giới phân tích cho rằng việc bán cổ phần chỉ mang tính kỹ thuật, không ảnh hưởng tới quyền kiểm soát hay chiến lược lâu dài của Samsung Electronics. Gia đình Lee vẫn nắm giữ phần lớn cổ phần kiểm soát, và việc hoàn tất nghĩa vụ thuế có thể giúp họ giảm áp lực tài chính, củng cố sự ổn định cho tập đoàn.

Trong khi đó, đà tăng giá cổ phiếu Samsung phản ánh niềm tin của thị trường vào mảng chip AI, lĩnh vực đang được xem là động lực tăng trưởng chính của hãng trong giai đoạn tới.