Đằng sau cơn “sốt bạc” lịch sử: Dấu hiệu cảnh báo từ quá khứ các cú sốc hàng hóa

Giá bạc tăng dựng đứng trong thời gian qua

Giá bạc giao ngay từng chạm đỉnh 54,485 USD/ounce, mức cao kỷ lục trong lịch sử, trước khi giảm gần 5% và hiện giao dịch quanh 51,70 USD/ounce. Dù điều chỉnh, bạc vẫn tăng khoảng 3% trong tuần, phản ánh sức hấp dẫn mạnh mẽ của kim loại này trong bối cảnh giới đầu tư chốt lời.

Theo bà Roukaya Ibrahim, Giám đốc chiến lược tại BCA Research, đợt tăng này được thúc đẩy phần lớn bởi thanh khoản hạn chế trên thị trường bạc vật chất, do các vấn đề trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhu cầu mạnh mẽ đối với bạc vật chất khiến kho dự trữ của Hiệp hội Thị trường Vàng bạc London (LBMA) cạn kiệt, trong khi kho bạc tại New York lại đầy ắp. Nhiều ngân hàng kim loại ngần ngại vận chuyển bạc ra nước ngoài vì lo ngại Mỹ áp thuế nhập khẩu, do bạc có vai trò lớn trong các ngành công nghiệp.

Theo bà Ibrahim, đà tăng của bạc phần nào đến từ hiện tượng short squeeze, khi người bán khống bị buộc phải mua lại để cắt lỗ, đẩy giá lên nhanh chóng. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy những đợt tăng như vậy thường không bền vững.

“Những cơn sốt giá do short squeeze có thể kéo dài một thời gian, nhưng hầu hết đều kết thúc bằng một cú đảo chiều mạnh,” bà nói. “Trong sáu tháng sau đỉnh, giá hàng hóa thường giảm sâu và không quay lại mức kỷ lục.”

Hiện, mức chênh lệch giữa giá bạc giao ngay và giá hợp đồng tương lai CME đang thu hẹp, khi lượng bạc bắt đầu được chuyển ngược về London. Điều này cho thấy các cơ hội chênh lệch giá (arbitrage) đang dần biến mất, dấu hiệu thị trường có thể hạ nhiệt.

Những chỉ báo kỹ thuật nói gì về đà tăng của bạc?

Bà Ibrahim cảnh báo, các chỉ báo kỹ thuật đang ở mức rủi ro cao.Giá bạc hiện cao hơn 43% so với đường trung bình động 200 ngày, mức từng báo hiệu các đợt giảm giá mạnh trong quá khứ. Chỉ số RSI (Relative Strength Index) đạt 85, cho thấy bạc đang trong trạng thái “quá mua”.

Về cơ bản, bà cho rằng nhu cầu bạc vẫn tích cực nhờ vai trò trong điện khí hóa toàn cầu và năng lượng sạch, nhưng đà tăng hiện tại đã vượt xa giá trị thực, khiến khả năng điều chỉnh trong ngắn hạn là khó tránh.

Yếu tố chính trị nào đang tác động đến thị trường bạc?

Một phần hỗ trợ cho giá bạc đến từ căng thẳng thương mại toàn cầu, đặc biệt là chính sách thuế của Mỹ.

Tháng 8 vừa qua, Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) đã đưa bạc vào danh sách dự thảo khoáng sản chiến lược năm 2025, do tầm quan trọng của nó trong quá trình điện hóa nền kinh tế toàn cầu.

Tuy nhiên, việc công bố danh sách chính thức bị hoãn vì chính phủ Mỹ đang đóng cửa tạm thời.

Nếu cuộc điều tra theo Mục 232 về thuế nhập khẩu bạc của Mỹ đi đến kết luận, kết quả này có thể là “chất xúc tác” cho sự đảo chiều giá bạc tại cả London và New York.

Bà Ibrahim cho rằng chừng nào rủi ro thuế vẫn còn, việc tích trữ bạc tại Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng, khiến nguồn cung toàn cầu mất cân đối.