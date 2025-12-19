Kinh tế 24h: Các ngân hàng trung ương xoay chuyển cục diện giá vàng

Các ngân hàng trung ương xoay chuyển cục diện giá vàng

Giá vàng năm 2025 tăng mạnh nhất trong nhiều thập kỷ, tăng gấp đôi sau hai năm và lập đỉnh 4.381 USD/ounce, chủ yếu nhờ lực mua bền bỉ từ các ngân hàng trung ương. Khác các chu kỳ trước, đà tăng lần này được đánh giá có nền tảng vững chắc hơn khi xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm phụ thuộc vào USD đã kéo dài nhiều năm.

Các tổ chức lớn như JP Morgan, Bank of America và Metals Focus dự báo giá vàng có thể tiến tới 4.500–5.000 USD/ounce vào năm 2026. JP Morgan ước tính nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương và nhà đầu tư có thể đạt bình quân 585 tấn mỗi quý trong năm tới, cao hơn nhiều so với mức cần thiết để giữ giá ổn định.

Ngoài yếu tố ngân hàng trung ương, vàng còn được hỗ trợ bởi thâm hụt ngân sách Mỹ, chính sách đồng USD yếu, lo ngại về Fed và rủi ro địa chính trị. Dù một số dự báo cho rằng đà tăng năm 2026 sẽ chậm lại khi kinh tế toàn cầu ổn định hơn, vàng đang dần trở thành tài sản chiến lược dài hạn trong danh mục đầu tư.

Hàng loạt công ty có liên quan ông Trịnh Văn Quyết - FLC rời sàn chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết nhiều doanh nghiệp liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết – cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC – đang lần lượt bị hủy tư cách công ty đại chúng và rời sàn chứng khoán. Mới nhất, Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã AMD) bị hủy tư cách đại chúng từ 17/12/2025. Trước đó, các công ty trong hệ sinh thái FLC như Nông dược HAI (HAI), Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (GAB) và Xuất nhập khẩu CFS (KLF) cũng chung số phận.

Như vậy, phần lớn trong khoảng 7 doanh nghiệp từng niêm yết gắn với FLC đã hoặc đang rời sàn sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị xử lý hình sự về tội thao túng chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, cổ phiếu ROS của FLC Faros đã rời sàn, còn ART của Chứng khoán BOS bị hủy niêm yết bắt buộc.

Đáng chú ý, các cổ phiếu này từng có giá rất cao khi còn “nóng” trên thị trường, nhưng khi rời sàn chỉ còn vài nghìn đồng mỗi cổ phiếu, cho thấy sự sụt giảm mạnh của hệ sinh thái FLC trên thị trường chứng khoán.

Giá xăng về dưới 20.000 đồng một lít

Từ 15h ngày 18/12, giá xăng dầu trong nước đồng loạt giảm, đưa giá xăng về dưới 20.000 đồng mỗi lít. Xăng RON 95-III giảm 460 đồng, còn 19.620 đồng/lít; xăng E5 RON 92 giảm 380 đồng, xuống 19.230 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng đi xuống: diesel còn 17.470 đồng/lít (giảm 680 đồng), dầu hỏa 17.930 đồng/lít (giảm 710 đồng) và mazut 13.160 đồng/kg (giảm 230 đồng).

Theo Bộ Công Thương, giá nhiên liệu thế giới giảm do tác động từ diễn biến địa chính trị và biến động tồn kho dầu của Mỹ. Tính từ giữa tháng 11, xăng dầu trong nước đã có 6 kỳ giảm liên tiếp, giúp giảm chi phí đầu vào cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, dù gây khó khăn cho một số doanh nghiệp đầu mối trong cân đối nguồn cung.

Xăng sinh học E10 dự kiến được bán rộng rãi từ tháng 6/2026; thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu năm 2026 giữ nguyên như năm 2025.

Chứng khoán bật tăng những phút cuối phiên

Phiên 18/12, VN-Index phần lớn thời gian giao dịch dưới tham chiếu và giằng co mạnh trước khi bật tăng nhẹ vào những phút cuối nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng và các cổ phiếu bluechip. Chỉ số có lúc lùi về sát 1.665 điểm nhưng phục hồi dần từ sau 14h, chốt phiên quanh 1.677 điểm, tăng hơn 3 điểm.

Dù tăng điểm, thị trường vẫn ở trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng” khi số mã giảm (150) nhiều hơn mã tăng (141), cho thấy xu hướng chung còn yếu và thiếu đồng thuận. VJC là cổ phiếu đóng góp tích cực nhất khi tăng 4,8%, cùng với GEE. Nhóm ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ với HDB, TCB, VPB, MBB, SHB.

Ở chiều ngược lại, FPT, DGC, CTG, BCM gây áp lực giảm điểm, trong đó DGC giảm sàn phiên thứ ba liên tiếp và dư bán lớn.

Thanh khoản HoSE đạt gần 17.800 tỷ đồng, giảm so với phiên trước, phản ánh tâm lý thận trọng. Khối ngoại quay lại bán ròng mạnh hơn 850 tỷ đồng, tập trung ở DXS và VIC, trong khi mua ròng đáng kể nhất là MBB.

Giới phân tích cho rằng VN-Index vẫn chịu áp lực tại vùng kháng cự 1.680–1.695 điểm, rủi ro điều chỉnh ngắn hạn còn hiện hữu. Nhà đầu tư được khuyến nghị giao dịch thận trọng, ưu tiên quan sát và hạn chế mua đuổi.