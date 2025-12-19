Bị "thổi bay" gần 1.300 tỷ đồng, đại gia Đào Hữu Huyền còn bao nhiêu tiền?

Đại gia Đào Hữu Huyền bị “thổi bay” gần 1.300 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chứng kiến những rung lắc trong phiên giao dịch ngày 18/12, kết phiên, chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 3,32 điểm để đóng cửa ở mức 1.676,98 điểm. Thanh khoản thị trường ghi nhận hơn 677 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị giao dịch hơn 18.580 tỷ đồng, giảm gần 1.000 tỷ đồng so với phiên giao dịch gần nhất.

Trái ngược với đà phục hồi của VN-Index sau phiên giảm liền trước, khối tài sản của đại gia Đào Hữu Huyền - Chủ tịch CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) tiếp tục giảm mạnh khi mã cổ phiếu này có phiên "lau sàn" thứ 3 liên tiếp, tương đương mức giảm gần 21% về mức 74.900đ/cổ phiếu. Thanh khoản giảm mạnh chỉ còn hơn 1 triệu cổ phiếu được các nhà đầu tư sang tay với giá trị hơn 76,5 tỷ đồng. Gần 22 triệu cổ phiếu chất bán giá sàn và trắng bên mua. Vốn hóa thị trường của DGC cũng "bốc hơi" nhanh chóng gần 6.900 tỷ đồng sau 3 phiên giao dịch.

Khối tài sản trên sàn chứng khoán của đại gia Đào Hữu Huyền giảm gần 1.300 tỷ đồng sau 3 phiên giao dịch gần nhất

Đà giảm mạnh của cổ phiếu DGC không chỉ khiến các nhà đầu tư lo lắng, mức giảm này cũng khiến khối tài sản của Chủ tịch Đào Hữu Huyền bốc hơi hàng nghìn tỷ đồng.

Hiện Chủ tịch Đào Hữu Huyền đang trực tiếp nắm giữ gần 70 triệu cổ phiếu DGC, tương đương tỷ lệ nắm giữ chiếm 18,38%. Với mức giảm gần 21% chỉ sau 3 phiên giao dịch gần nhất (từ 16-18/12), khối tài sản của đại gia 69 tuổi ghi nhận mức giảm hơn 1.263 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, khối tài sản của Chủ tịch Đào Hữu Huyền tại DGC giảm về mức hơn 5.227 tỷ đồng.

Không chỉ DGC, các mã cổ phiếu PAT của CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam và TBS của CTCP Ắc quy Tia Sáng, những công ty con của DGC cũng biến động mạnh. Trong đó, PAT ghi nhận mức giảm 17% sau 3 phiên gần nhất; TBS cũng ghi nhận mức giảm gần 23% sau 3 phiên, với mức giảm này, khối tài sản của đại gia Đào Hữu Huyền tại 2 doanh nghiệp ghi nhận mức giảm thêm hơn 36 tỷ đồng nữa.

Tính theo giá thị trường, chỉ sau 3 phiên giao dịch gần nhất, khối tài sản của đại gia Đào Hữu Huyền ghi nhận mức giảm hơn 1.299 tỷ đồng về mức 5.404 tỷ đồng.

Khi nào Hóa chất Đức Giang lên tiếng về việc cổ phiếu giảm sàn?

Theo quy định, các doanh nghiệp khi giá cổ phiếu giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố thông tin. Nếu chuỗi giảm này kéo dài đến phiên thứ 5, Đức Giang sẽ buộc phải lên tiếng giải trình với cơ quan quản lý về những biến động bất thường của cổ phiếu.

Cú rơi tự do của DGC như "gáo nước lạnh" dội vào kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư, bởi từ trước đến nay đây vẫn được xem là cổ phiếu cơ bản "ngôi sao" của ngành hóa chất với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ổn định.

Thậm chí mới đây doanh nghiệp đã thông báo tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2025 tỷ lệ 30%, 1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng, tổng mức thanh toán 1.140 tỷ đồng. Ngày 25/12 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông và ngày 15/1/2026 thực hiện thanh toán.

Cùng với đó, cổ phiếu DGC cũng chịu tác động khi đang đối mặt với rủi ro thuế xuất khẩu phốt pho tăng lên cũng như khả năng bị loại khỏi rổ chỉ số VN30.

Nghị định 199/2025/NĐ-CP mới đây chính thức nâng thuế xuất khẩu phốt pho vàng từ 5% lên 10% kể từ 1/1/2026 và 15% kể từ 1/1/2027. Nghị định dự kiến tác động đáng kể tới hoạt động của Hóa chất Đức Giang khi đây là nhà xuất khẩu phốt pho vàng lớn nhất thế giới, chi phối 1/3 tổng lượng phốt pho vàng xuất khẩu trên toàn cầu.

Trong khi nhiều nhà đầu tư đang "mắc kẹt" không thể bán DGC khi mã cổ phiếu này trải qua 3 phiên liên tiếp trắng bên mua, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý đã bán ròng 200.000 cổ phiếu DGC, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5%, chính thức rời ghế cổ đông lớn kể từ ngày 13/11. Sau giao dịch này, nhóm quỹ ngoại không cần phải công bố thông tin theo quy định nếu tiếp tục bán ra cổ phiếu DGC.