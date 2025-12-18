Giá vàng được dự báo tăng vọt vào năm 2026, vượt trội so với USD và trái phiếu Mỹ

Trong báo cáo mới nhất trước thềm năm mới, các chuyên gia của Société Générale cho biết họ giữ nguyên tỷ trọng vàng ở mức 10% trong danh mục đầu tư đa tài sản. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh ngân hàng cắt giảm mạnh mức độ tiếp xúc với các tài sản khác, bao gồm đưa trái phiếu Mỹ chống lạm phát về 0% và giảm một nửa tỷ trọng trái phiếu doanh nghiệp xuống còn 5%.

Theo SocGen, trong một năm mà thị trường thu nhập cố định gặp nhiều khó khăn và đồng USD suy yếu làm giảm lợi suất thực của các tài sản định giá bằng USD, chiến lược phân bổ cân bằng – trong đó có vàng – đã mang lại hiệu quả tích cực.

Xu hướng thị trường nào đang ủng hộ giá vàng?

Các nhà phân tích nhận định xu hướng “mở rộng độ lan tỏa của hiệu suất tài sản” sẽ tiếp tục trong thời gian tới, khi lãi suất tại Mỹ bước vào chu kỳ giảm. Điều này đồng nghĩa với việc lợi thế không chỉ tập trung ở một vài nhóm tài sản, mà lan sang nhiều thị trường cổ phiếu và các tài sản thay thế như vàng.

Trong bối cảnh đó, vàng được xem là một trong những tài sản hưởng lợi rõ rệt nhất khi lãi suất giảm và đồng USD suy yếu, giúp cải thiện sức hấp dẫn của kim loại quý này trên phạm vi toàn cầu.

Société Générale tái khẳng định dự báo giá vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce vào cuối năm 2026. Theo ngân hàng này, nhà đầu tư cá nhân đang ngày càng đa dạng hóa tài sản và gia tăng nắm giữ vàng thông qua vàng miếng, tiền xu và các quỹ ETF.

SocGen khuyến nghị “mua khi giá điều chỉnh”, nhấn mạnh rằng các ngân hàng trung ương không liên kết với Mỹ sẽ tiếp tục giảm tỷ trọng tài sản bằng USD trong dự trữ ngoại hối. Bên cạnh đó, vàng được đánh giá là công cụ phòng vệ hiệu quả trước nhiều loại rủi ro, trong đó có khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chuyển sang lập trường nới lỏng hơn.

Chính sách tiền tệ của Fed tác động thế nào đến triển vọng vàng?

SocGen cho rằng Fed sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ mang tính “ôn hòa” hơn trong thời gian tới. Dù lạm phát được kỳ vọng hạ nhiệt vào năm sau, ngân hàng này vẫn nhìn thấy những rủi ro ngày càng rõ trong thị trường lao động Mỹ.

Hiện lãi suất điều hành của Fed đã giảm từ 5,5% xuống 4%, nhưng lãi suất thực vẫn ở mức cao, cho thấy điều kiện tiền tệ vẫn còn khá thắt chặt. Các chuyên gia của SocGen dự báo Fed có thể tiếp tục cắt giảm thêm khoảng 0,5 điểm phần trăm trước tháng 4 năm tới, đưa chính sách tiến gần hơn trạng thái trung tính và qua đó nới lỏng dần các điều kiện tài chính.

Theo SocGen, “nhiệm vụ kép” của Fed – kiểm soát lạm phát và đảm bảo việc làm – cùng với áp lực chính trị trong việc ổn định giá cả, đặc biệt là giá lương thực trước các kỳ bầu cử, sẽ khiến Fed duy trì mặt bằng lãi suất ở mức thấp hơn trong giai đoạn đến năm 2026.

Những yếu tố này làm gia tăng khả năng Fed sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách nếu tăng trưởng kinh tế gặp trở ngại, qua đó củng cố thêm luận điểm tích cực đối với giá vàng.

Ngoài kỳ vọng tăng giá, Société Générale nhấn mạnh vai trò của vàng như một công cụ đa dạng hóa danh mục. Hiện mức độ tương quan giữa thị trường cổ phiếu Mỹ và trái phiếu vẫn cao hơn mức trung bình lịch sử, làm giảm hiệu quả phòng vệ của trái phiếu.

Trong bối cảnh đó, vàng được xem là lựa chọn thay thế quan trọng, giúp nhà đầu tư giảm rủi ro tổng thể và tăng tính ổn định cho danh mục dài hạn.