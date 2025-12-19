Việc nhẹ lương cao: Chụp 1 bức ảnh, ẵm ngay 61 triệu đồng

Một cú bấm máy “đổi vận” trị giá hàng chục triệu đồng

Vào tháng 9 hàng năm, khi vùng đồng bằng rêu Siberia mất đi màu xanh tươi mát ngắn ngủi của mùa hè, cuộc di cư về phía nam của đàn sếu trắng Siberia (sếu tuyết) sẽ bắt đầu.

Ảnh: Jimu News

Một trong những điểm dừng chân của chúng trên hành trình này là hồ Long Gan ở huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Nơi đây có rất nhiều thực vật thủy sinh và chim chóc, đóng vai trò là "trạm tiếp nhiên liệu" và "nơi trú ẩn" quý giá dọc theo tuyến đường di cư của đàn sếu. Vào thời kỳ cao điểm, có tới 160.000 con chim di cư ghé thăm nơi này.

Ảnh: Jimu News

Ngày 14/12, cuộc thi ảnh quốc gia Trung Quốc về chim di cư tại hồ Long Gan chính thức khai mạc tại huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc. Các thí sinh được mời tham gia bữa tiệc của những đàn chim di cư, ghi lại nhịp sống tự nhiên qua ống kính, để mỗi khung hình trở thành minh chứng bất diệt cho vẻ đẹp của hệ sinh thái.

Ảnh: Jimu News

Được biết, giải thưởng cao nhất (giải vàng) có giá trị lên đến 16.800 NDT (61,2 triệu đồng) kèm theo cúp danh dự. Ngoài ra còn có hai giải bạc với giá trị 3.000 NDT (10,9 triệu đồng)/người kèm cúp danh dự, ba giải đồng với giá trị 1.000 NDT(3,6 triệu đồng)/người kèm theo cúp danh dự.

Đặc biệt, có 10 giải thượng phụ dành cho “Tác phẩm xuất sắc nhất”, “Giải tác phẩm được yêu thích nhất trên mạng”, mỗi giải trị giá 500 NDT (1,8 triệu đồng) kèm giấy chứng nhận tham gia cuộc thi.