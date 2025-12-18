Kinh tế 24h: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

Ngày 17/12/2025, giá vàng trong nước đảo chiều tăng mạnh sau phiên giảm trước đó. Hầu hết các thương hiệu lớn đồng loạt nâng giá vàng miếng và vàng nhẫn, phản ánh sự phục hồi rõ rệt của thị trường.

Theo cập nhật đến tối 17/12, giá vàng miếng SJC tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM được niêm yết ở mức 154,2 triệu đồng/lượng mua vào và 156,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên trước. Đây là mức tăng đáng chú ý, đưa giá vàng quay lại vùng trên 156 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp lớn như DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng miếng lên cùng mặt bằng 154,2 – 156,2 triệu đồng/lượng, với mức tăng tương tự 600.000 đồng/lượng. Sự đồng thuận tăng giá cho thấy lực cầu trên thị trường đã cải thiện sau những biến động mạnh gần đây.

Giá vàng trong nước ngày tăng trở lại rõ rệt, khẳng định xu hướng biến động mạnh vẫn tiếp diễn và nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến thị trường.

Apax Holdings của 'Shark' Thủy sắp rời sàn chứng khoán

Cổ phiếu IBC của Apax Holdings sẽ bị hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM từ ngày 22/12, sau thời gian dài bị đình chỉ do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Ngày giao dịch cuối cùng là 19/12, trước đó doanh nghiệp cũng đã bị hủy tư cách công ty đại chúng.

Apax Holdings là đơn vị đứng sau hệ thống Anh ngữ Apax Leaders, thuộc hệ sinh thái giáo dục Egroup do ông Nguyễn Ngọc Thủy (“Shark” Thủy) sáng lập. Hiện ông Thủy đang bị truy tố vì các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ, liên quan đến hoạt động huy động vốn.

Theo cơ quan điều tra, Apax và các công ty liên quan chủ yếu dùng mô hình lấy tiền nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không phục vụ hoạt động kinh doanh thực chất. Giai đoạn 2015–2023, hơn 10.000 nhà đầu tư bị chiếm đoạt khoảng 7.677 tỷ đồng.

Apax Holdings không công bố báo cáo tài chính từ năm 2022, không tổ chức đại hội cổ đông từ 2023. Cổ phiếu IBC hiện chỉ còn 1.700 đồng, giảm hơn 93% so với đỉnh năm 2017.

Sacombank không còn cổ đông lớn

Sacombank hiện không còn cổ đông lớn khi quỹ đầu tư PYN Elite Fund (Phần Lan) vừa bán thêm 4 triệu cổ phiếu STB, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống 4,86%, thấp hơn ngưỡng 5% theo quy định. Trong hai tháng qua, quỹ này đã bán tổng cộng khoảng 15 triệu cổ phiếu Sacombank, trong bối cảnh thị giá STB giảm mạnh từ đỉnh 61.000 đồng giữa tháng 10 xuống quanh 47.000 đồng/cổ phiếu.

PYN Elite Fund cho biết hiệu suất đầu tư tháng 11 giảm 5,8%, chủ yếu do cổ phiếu STB đi xuống. Trước đây, STB từng chiếm khoảng 20% danh mục của quỹ, nhưng đến cuối tháng 11 chỉ còn khoảng 17%. Dù không còn tư cách cổ đông lớn, PYN Elite Fund vẫn là nhà đầu tư sở hữu nhiều cổ phần nhất tại Sacombank với tỷ lệ khoảng 4,68%. Chủ tịch HĐQT Sacombank Dương Công Minh xếp sau với 3,32% vốn điều lệ, tương đương hơn 62 triệu cổ phiếu.

Theo quy định, cổ đông lớn là tổ chức hoặc cá nhân nắm giữ từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên và phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin khi thay đổi tỷ lệ sở hữu đáng kể.

Về triển vọng cổ phiếu, Chứng khoán SSI cho biết STB đang giao dịch với P/B dự phóng khoảng 1,28 lần, cao hơn mức bình quân 5 năm. Do lo ngại chất lượng tài sản và áp lực trích lập dự phòng, SSI khuyến nghị “trung lập”, song vẫn dự báo giá mục tiêu quanh 58.200 đồng/cổ phiếu. Trong 9 tháng đầu năm, Sacombank lãi trước thuế gần 11.000 tỷ đồng và được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong cả năm.

Bộ Xây dựng: Giá nhà ở tăng bình quân 10-15% mỗi năm

Theo Bộ Xây dựng, giá nhà ở tại Việt Nam những năm gần đây tăng bình quân 10–15% mỗi năm, cá biệt có giai đoạn lên tới 30%, cao hơn nhiều so với mức tăng thu nhập của người dân. Thông tin được nêu tại phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ngày 17/12.

Bộ Xây dựng cho biết cả nước hiện có 3.297 dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và đất nền với quy mô gần 5,9 triệu căn. Từ năm 2022 đến nay, thị trường bất động sản dần phục hồi, lượng giao dịch đạt 537.000–785.000 mỗi năm. Tuy nhiên, giá chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền liên tục leo thang, đặc biệt tại các đô thị lớn.

Tại Hà Nội, giá chung cư trung bình 70–80 triệu đồng/m², nhà liền kề và biệt thự phổ biến 100–200 triệu đồng/m². Ở TP HCM, giá căn hộ giai đoạn 2018–2024 tăng từ 35 triệu lên hơn 91 triệu đồng/m², nhiều dự án trung tâm đạt 120–150 triệu đồng/m². Trong khi đó, thu nhập bình quân chỉ tăng 6–7% mỗi năm, khiến khả năng tiếp cận nhà ở ngày càng khó.

Bộ Xây dựng nhận định giá nhà đất trong nhiều trường hợp chưa phản ánh đúng cung – cầu, còn chịu tác động mạnh từ đầu cơ và tâm lý thị trường. Dù vậy, dòng vốn vào bất động sản vẫn tăng, gồm tín dụng, trái phiếu và FDI. Chính phủ yêu cầu minh bạch hóa dữ liệu thị trường, tháo gỡ vướng mắc pháp lý, kiểm soát giá đầu vào và phát triển thị trường bất động sản ổn định, bền vững.