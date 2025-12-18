Sáng 18-12, giá vàng nhẫn bất ngờ giảm

Sáng 18-12, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết mua vào 154,4 triệu đồng/lượng, bán ra 156,4 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua. Tập đoàn Phú Quý tiếp tục mua vào với giá thấp hơn, chỉ 153,4 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được doanh nghiệp giao dịch ở quanh mức 150,3 triệu đồng/lượng mua vào, 153,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Diễn biến này khá bất ngờ, bởi những ngày qua, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn thường biến động cùng nhịp. Biến động này cũng khiến giá vàng miếng cao hơn vàng nhẫn khoảng 3 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.335 USD/ounce, giảm nhẹ so với đầu phiên sáng, nhưng vẫn tăng rất mạnh so với sáng hôm qua.

Giá vàng trong nước biến động trái chiều

Diễn biến đáng chú ý là giá vàng tăng tiếp dù đồng USD phục hồi. Chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế đang được giao dịch ở mức 98,41 điểm, tăng trở lại 0,2% so với phiên trước.

Theo giới phân tích, giá vàng hiện tại không chỉ hưởng lợi từ chính sách nới lỏng tiền tệ của Mỹ và các nước, nhu cầu mua vào vàng của nhiều ngân hàng trung ương mà còn tới từ tâm lý tìm đến vàng như kênh trú ẩn. Mới nhất, căng thẳng Mỹ - Venezuela leo thang góp phần thúc đẩy giá vàng tăng tiếp khi nhà đầu tư gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn.

Dù vàng đã tăng khoảng 65% trong năm 2025 nhưng dự báo mới nhất của BMO Capital Markets (Canada) cho thấy giá vàng sẽ đạt đỉnh điểm trong nửa đầu năm sau, với mức giá trung bình là 4.600 USD/ounce.

Trước đó, một số dự báo nêu giá vàng có thể lên tới 5.000 USD/ounce vào năm 2026. Ngược lại, cũng không ít cảnh báo cho rằng nhà đầu tư nên bắt đầu chuẩn bị cho một đợt điều chỉnh kéo dài nhiều năm sau khi giá vàng đã có chuỗi tăng nóng suốt thời gian qua.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết đang vào khoảng 138 triệu đồng/lượng.