Tập đoàn FPT của đại gia Trương Gia Bình kinh doanh ra sao?

FPT xác định 5 công nghệ chiến lược đầu tư

Trong bối cảnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là xung lực tạo ra những đột phá để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Tập đoàn FPT của đại gia Trương Gia Bình đã thành lập Ban Chỉ đạo Công nghệ chiến lược, với 5 đơn vị: Viện Quantum AI và Cyber Security (QACI), FPT UAV, Công nghệ Đường sắt FPT (FMT), FPT Cyber Security và DC5. Đây là bước đi chiến lược của FPT với mục tiêu làm chủ công nghệ lõi, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong lĩnh vực công nghệ lượng tử & AI, FPT thành lập Viện Nghiên cứu Quantum AI & Cyber security (QACI), tập trung vào các hoạt động chính gồm nghiên cứu, phát triển giải pháp; đào tạo tiến sỹ, chuyên gia cấp cao và hợp tác quốc tế.... FPT sẽ đầu tư 100 triệu USD cho Viện Nghiên cứu Quantum AI & Cyber Security.

FPT của đại gia Trương Gia Bình xác định 5 công nghệ chiến lược đầu tư trong thời gian tới

Trong lĩnh vực UAV có quy mô ước tính 10 tỷ USD năm 2035, thời gian qua, FPT đã tích cực thúc đẩy sự hình thành và phát triển nền kinh tế tầm thấp tại Việt Nam thông qua việc cùng các tổ chức công nghệ, tài chính, hàng không thành lập Liên minh Kinh tế Tầm thấp; xúc tiến hợp tác giữa Hiệp hội Thúc đẩy Công nghiệp Hàng không Không người lái Nhật Bản (JUIDA) và Mạng lưới Hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái Việt Nam (AUVS VN).

Trong lĩnh vực Công nghệ đường sắt, doanh nghiệp của đại gia Trương Gia Bình thành lập FPT Railway Mobility Technology. Trước đó FPT đã có thành tích nổi bật trên toàn cầu ở mảng thiết kế, chế tạo, phần mềm ô tô, bán dẫn, IoT, SCADA, hỗ trợ vận hành các hệ thống lớn hoạt động liên tục 24/7 của nhiều ngành công nghiệp đòi hòi tính an toàn cao như hàng không, năng lượng, dầu khí.

Trong lĩnh vực dữ liệu, FPT DC5 đặt mục tiêu xây dựng nền tảng dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”, mang lại giá trị tốt hơn cho quốc gia và trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

Trong lĩnh vực an ninh mạng, FPT Cyber Security sẽ chú trọng đầu tư nghiên cứu và hình thành hệ sinh thái an ninh mạng, hướng tới một môi trường số an toàn, tự chủ và phát triển bền vững.

FPT đang kinh doanh ra sao?

Trước khi công bố 5 công nghệ chiến lược được đầu tư mạnh thời gian tới, FPT của đại gia Trương Gia Bình đã ghi nhận kết quả tích cực trong 10 tháng đầu năm 2025. Báo cáo của doanh nghiệp cho biết trong 10 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu đạt 55.897 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 10.800 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Lợi nhuận sau thuế 10 tháng đạt 9.335 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 7.822 tỷ đồng, tăng gần 19,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính riêng trong tháng 10/2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 6.010 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế đạt 1.098 tỷ đồng. Lãi ròng đạt 955 tỷ đồng, tăng gần 18,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 10 tháng đầu năm, mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt doanh thu 28.601 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 12,1%. Trong đó, thị trường chính Nhật Bản tiếp tục giữ mức tăng trưởng 25,9%, đạt doanh thu 12.595 tỷ đồng. Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài cho thấy sức phục hồi tốt, đạt 33.385 tỷ đồng, tăng 21,5%.

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của mảng Dịch vụ Viễn thông đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, lần lượt đạt 10,8% và 21,1%. Trong mảng giáo dục, đầu tư và khác, doanh thu tăng trưởng 1,8% lên 5.173 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế ghi nhận 2.351 tỷ đồng, tăng trưởng gần 26% so với cùng kỳ.