Ông Trump “ra điều kiện” chọn Chủ tịch Fed: Hạ lãi suất mạnh tay

Theo ông Trump, lãi suất cao đang là rào cản lớn đối với tăng trưởng kinh tế Mỹ. Trong một bài phát biểu toàn quốc, ông cho biết Mỹ đang “phải chiến đấu với lãi suất”, và việc cắt giảm mạnh chi phí vay là điều cần thiết để kích thích đầu tư, tiêu dùng và việc làm.

Khi được Politico hỏi liệu quan điểm hạ lãi suất có phải là “tiêu chí bắt buộc” khi lựa chọn Chủ tịch Fed mới hay không, ông Trump trả lời ngắn gọn: “Có”. Điều này cho thấy Tổng thống muốn Fed hành động quyết liệt hơn so với cách tiếp cận thận trọng hiện nay.

Ông Trump đưa ra tiêu chí mới cho ứng viên chủ tịch Fed

Ông Trump nói gì về Chủ tịch Fed đương nhiệm Jerome Powell?

Tổng thống Mỹ tiếp tục công kích Chủ tịch Fed Jerome Powell, gọi ông là người “không thông minh” và cho rằng ông Powell “không thích Trump”. Đây là lần mới nhất trong chuỗi chỉ trích kéo dài nhiều tháng, phản ánh sự bất đồng sâu sắc giữa Nhà Trắng và Fed về hướng đi của chính sách tiền tệ.

Nhiệm kỳ của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026. Trong bối cảnh đó, chính quyền Trump đã bắt đầu quy trình phỏng vấn các ứng viên tiềm năng cho vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo, do Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent dẫn dắt.

Ai đang là ứng viên sáng giá cho ghế Chủ tịch Fed?

Theo các nguồn tin, danh sách rút gọn hiện gồm 5 cái tên: Thống đốc Fed Christopher Waller, Thống đốc Michelle Bowman, cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh, lãnh đạo đầu tư của BlackRock Rick Rieder, và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng Kevin Hassett.

Trong đó, ông Kevin Hassett được xem là ứng viên hàng đầu. Ông Trump gần đây cho biết “chúng tôi đã thu hẹp xuống còn một người”, ngầm xác nhận Hassett đang chiếm ưu thế. Hassett nhiều lần công khai ủng hộ việc giảm lãi suất, cho rằng Mỹ vẫn còn “rất nhiều dư địa” để nới lỏng tiền tệ trong bối cảnh nền kinh tế đang bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng.

Lập trường của Fed hiện nay khác gì mong muốn của ông Trump?

Tuần này, các nhà hoạch định chính sách của Fed nhóm họp cho kỳ quyết định lãi suất cuối cùng trong năm. Giới đầu tư và phân tích dự báo Fed sẽ cắt giảm 0,25 điểm phần trăm, lần giảm thứ ba trong năm.

Tuy nhiên, mức cắt giảm này nhiều khả năng vẫn chưa đủ để làm hài lòng Tổng thống Trump, người liên tục gây sức ép đòi Fed hạ lãi suất sâu và nhanh hơn. Sự khác biệt này tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn về ranh giới giữa chính trị và tính độc lập của ngân hàng trung ương Mỹ.