Giá vàng hôm nay 18-12: Tăng rất mạnh khi nhu cầu trú ẩn vốn nóng lên

Giá vàng hôm nay tăng lên hàng chục USD/ounce

Khoảng 6 giờ ngày 18-12 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch tại 4.339 USD/ounce, tăng 38 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.301 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đẩy giá vàng lên cao xuất phát từ áp lực mạnh tay của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào chính quyền Venezuela. Ông Trump đã tăng cường hiện diện quân sự, cho rằng Venezuela sử dụng nguồn thu dầu mỏ để tài trợ cho các hoạt động mang tính bạo lực. Đồng thời, ông ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Động thái này nhằm cắt đứt nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela, góp phần gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá dầu thô tương lai tăng gần 2% lên khoảng 56-57 USD/thùng.

Cùng lúc, Mỹ đang chuẩn bị vòng trừng phạt mới nhắm vào ngành năng lượng Nga. Theo hãng tin Bloomberg, các biện pháp này có thể được công bố ngay trong tuần nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Giới phân tích nhận định trong bối cảnh địa chính trị bất ổn, từ xung đột Nga - Ukraine đến căng thẳng Mỹ - Venezuela, vàng vẫn là lựa chọn hàng đầu cho nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn. Đà tăng của giá vàng có thể tiếp diễn nếu các rủi ro leo thang thêm.