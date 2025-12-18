Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
SEA Games 33

Giá vàng

SJC Mua 154,400 Bán 156,400

PNJ Mua 151,000 Bán 154,000

Tỷ giá

USD Mua 26,118 Bán 26,408

EUR Mua 30,120 Bán 31,708

Giá vàng hôm nay 18-12: Tăng rất mạnh khi nhu cầu trú ẩn vốn nóng lên

Sự kiện: Giá vàng

Giá vàng hôm nay tăng mạnh khi địa chính trị toàn cầu nóng lên, thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn vốn.

Giá vàng hôm nay tăng lên hàng chục USD/ounce

Giá vàng hôm nay tăng lên hàng chục USD/ounce

Khoảng 6 giờ ngày 18-12 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch tại 4.339 USD/ounce, tăng 38 USD so với mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.301 USD/ounce.

Nguyên nhân chính đẩy giá vàng lên cao xuất phát từ áp lực mạnh tay của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào chính quyền Venezuela. Ông Trump đã tăng cường hiện diện quân sự, cho rằng Venezuela sử dụng nguồn thu dầu mỏ để tài trợ cho các hoạt động mang tính bạo lực. Đồng thời, ông ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. 

Động thái này nhằm cắt đứt nguồn thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela, góp phần gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá dầu thô tương lai tăng gần 2% lên khoảng 56-57 USD/thùng.

Cùng lúc, Mỹ đang chuẩn bị vòng trừng phạt mới nhắm vào ngành năng lượng Nga. Theo hãng tin Bloomberg, các biện pháp này có thể được công bố ngay trong tuần nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Giới phân tích nhận định trong bối cảnh địa chính trị bất ổn, từ xung đột Nga - Ukraine đến căng thẳng Mỹ - Venezuela, vàng vẫn là lựa chọn hàng đầu cho nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn. Đà tăng của giá vàng có thể tiếp diễn nếu các rủi ro leo thang thêm.

Giá vàng hôm nay 18-12: Tăng rất mạnh khi nhu cầu trú ẩn vốn nóng lên - 2

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-18/12/2025 06:32 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Giá vàng
Xem thêm
Tin liên quan
Giá vàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN