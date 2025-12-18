Giá vàng và bạc bứt phá: Kim loại nào đang hút tiền mạnh hơn?

Giá vàng hiện chỉ còn cách đỉnh lịch sử chưa đầy 30 USD, trong khi bạc đã vượt 66 USD/ounce để lập mức cao mọi thời đại. Động lực chính đến từ thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt, căng thẳng địa chính trị kéo dài và những hạn chế mang tính cấu trúc về nguồn cung.

Tỷ lệ thất nghiệp Mỹ trong tháng 11 tăng lên 4,6%, mức cao nhất kể từ năm 2021, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm 2026. Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư gia tăng tìm kiếm các tài sản phòng hộ trước rủi ro suy giảm kinh tế và lo ngại phá giá tiền tệ.

Vì sao bạc tăng mạnh hơn vàng trong năm 2025?

Tính từ đầu năm, giá bạc đã tăng gần 130%, bỏ xa mức tăng khoảng 65% của vàng. Không chỉ hưởng lợi từ yếu tố tiền tệ, bạc còn được hậu thuẫn bởi tình trạng thiếu hụt nguồn cung kéo dài. Báo cáo World Silver Survey 2025 cho thấy thị trường bạc toàn cầu đã trải qua 5 năm liên tiếp thiếu hụt mang tính cấu trúc.

Sản lượng khai thác mỏ gần như giậm chân tại chỗ quanh mức 813 triệu ounce mỗi năm, trong khi nhu cầu công nghiệp, đặc biệt từ các lĩnh vực năng lượng tái tạo, xe điện và trung tâm dữ liệu tăng nhanh. Vai trò “hai trong một” của bạc, vừa là kim loại quý vừa là nguyên liệu công nghiệp, tạo ra nền tảng cung–cầu khác biệt so với vàng.

Điều gì bất thường đang diễn ra trên thị trường kỳ hạn Comex?

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai. Khối lượng giao dịch bạc trên Comex đã vọt lên khoảng 145.000 hợp đồng, tiệm cận mức 200.000 hợp đồng của vàng, một hiện tượng hiếm thấy trong lịch sử.

Thông thường, vàng luôn áp đảo bạc với tỷ lệ giao dịch từ 3:1 trở lên. Nay, tỷ lệ này co hẹp xuống dưới 1,4:1, cho thấy bạc đang được giới đầu tư và các doanh nghiệp công nghiệp sử dụng nhiều hơn để phòng ngừa rủi ro nguồn cung, chứ không chỉ là công cụ đầu cơ ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch tăng mạnh phản ánh nhu cầu phòng hộ thực sự từ các ngành sử dụng bạc, trong bối cảnh tồn kho thắt chặt. Khi chênh lệch khối lượng giữa vàng và bạc thu hẹp mạnh như vậy, thị trường thường đang chứng kiến một thay đổi mang tính cấu trúc, chứ không đơn thuần là cơn sốt đầu cơ.

Bạc ngày càng được nhìn nhận như một tài sản vĩ mô, thay vì chỉ là “phiên bản rủi ro cao” của vàng. Điều này giúp tạo một mặt bằng giá mới, vững chắc hơn cho kim loại trắng.

Tỷ lệ vàng - bạc đang gửi tín hiệu gì cho nhà đầu tư?

Tỷ lệ vàng - bạc hiện đã giảm mạnh từ đỉnh 108 vào năm 2020 xuống quanh mức 65, gần sát mức trung bình dài hạn sau năm 1971 là khoảng 66. Trong các chu kỳ tăng mạnh trước đây của bạc, tỷ lệ này từng rơi xuống dưới 40.

Nếu lịch sử lặp lại, bạc vẫn còn dư địa tăng tương đối so với vàng. Đây là cơ sở để một số nhà phân tích đưa ra kịch bản giá bạc có thể tiến tới mốc 100 USD/ounce trong năm 2026.

Việc Fed cắt giảm lãi suất và triển khai các chương trình mua nợ kho bạc đã bơm thêm thanh khoản vào hệ thống tài chính toàn cầu – môi trường vốn có lợi cho kim loại quý. Thị trường hiện đang định giá khoảng 59 điểm cơ bản nới lỏng thêm trong năm 2026.

Trong khi đó, rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao, từ căng thẳng liên quan đến dầu mỏ Venezuela đến những diễn biến khó lường trên các điểm nóng toàn cầu. Những yếu tố này tiếp tục củng cố vai trò của vàng và bạc như tài sản phòng thủ trong danh mục đầu tư.