Phát biểu với truyền thông Bồ Đào Nha mới đây, HLV Jose Mourinho khiến nhiều người bất ngờ khi thừa nhận việc nhận lời dẫn dắt Benfica khiến ông lỗ vốn so với việc ở nhà tận hưởng hoặc đi du lịch cùng gia đình.

"Nếu tôi ngồi nhà đến cuối mùa, tôi còn kiếm được nhiều hơn so với khi làm việc ở Benfica", Mourinho nói với truyền thông Bồ Đào Nha ngày 22/9. "Đơn giản vậy thôi. Ở nhà, tận hưởng cùng gia đình, đi London, đưa họ đến Algarve, tham quan đây đó, tôi sẽ có nhiều thứ hơn. Tôi thậm chí bị lỗ khi nhận lời dẫn dắt Benfica".

HLV Mourinho thừa nhận “mất tiền” khi trở lại cầm quân tại Benfica

Theo ESPN và báo Fanatik của Thổ Nhĩ Kỳ, Mourinho hưởng lương 11 triệu USD mỗi năm sau thuế, khi còn dẫn dắt Fenerbahce và nhận đền bù 17 triệu USD khi bị sa thải hồi cuối tháng 8/2025.

Theo tìm hiểu, với việc nhận lời dẫn dắt Benfica, "Người đặc biệt" bỏ túi khoảng 7 triệu USD mỗi năm, kém xa thời gian làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Sự chênh lệch này có thể là lý do khiến ông cho rằng ngồi nhà hưởng thụ còn có lợi hơn dẫn dắt Benfica.

Tổng số tiền đền bù "Người đặc biệt" nhận được sau các lần bị sa thải lên tới hơn 125 triệu USD, con số kỷ lục trong giới cầm quân bóng đá. Cụ thể, HLV Mourinho từng nhận 35 triệu USD từ Chelsea sau hai lần chia tay sân Stamford Bridge, năm 2007 và 2015.

Khi bị Real Madrid chấm dứt hợp đồng, ông bỏ túi thêm 23 triệu USD. Tại Man United, mức đền bù lên tới 28 triệu USD. Tottenham phải trả 20 triệu USD khi sa thải HLV người Bồ Đào Nha trước chung kết Cup Liên đoàn 2021. Lần đền bù ít giá trị nhất của Mourinho là ở AS Roma, nơi ông "chỉ" nhận 4 triệu USD.

Bộ sưu tập danh hiệu của HLV Jose Mourinho

Với mức lương và số tiền đền bù lớn nhận được trong thời gian cầm quân từ tháng 9/2000 - đến nay, HLV Jose Mourinho đang là một trong những HLV bóng đá giàu nhất thế giới. Theo Celebritynetworth, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang sở hữu khối tài sản ròng lên đến 120 triệu USD, tương đương hơn 3.169 tỷ đồng.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha được trao mức lương cao nhất khi dẫn dắt CLB Man United. Theo đó, khi được bổ nhiệm dẫn dắt Man United vào năm 2016, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha được trao mức lương lên tới 27 triệu USD/năm. Tuy nhiên, đến tháng 12/2028, đội chủ sân Old Trafford đã mua lại hợp đồng của HLV Jose Mourinho với số tiền 28 triệu USD.

Thống kê cho thấy, kể từ khi bắt đầu sự nghiệp cầm quân, vị chiến lược gia 62 tuổi đã giành được tổng cộng 26 danh hiệu lớn nhỏ, bao gồm 2 chức vô địch Champions League và 3 chức vô địch Premier League.

HLV Mourinho đang là một trong những HLV bóng đá giàu nhất thế giới

Trong đó, chức vô địch đầu tiên của HLV Jose Mourinho là UEFA Cup cùng CLB Porto vào mùa giải 2002/03, đến mùa giải năm sau HLV Mourinho cùng các học trò vô địch Champions Leauge. Trong khi đó, danh hiệu gần đây nhất vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha giành được là chức vô địch UEFA Europa Conference League mùa giải 2021/22 cùng CLB AS Roma.

Cùng với đó, vị chiến lược gia 62 tuổi cũng đã giành được hàng chục giải thưởng cá nhân trong sự nghiệp cầm quân của mình. Theo đó, HLV Jose Mourinho đã được vinh danh là HLV xuất sắc nhất năm 2005; HLV xuất sắc nhất thế giới của FIFA năm 2010; HLV xuất sắc nhất Premier League mùa giải (2004/05, 2005/06, and 2014/15); HLV xuất sắc nhất của UEFA (2002/03 và 2003/04); Huấn luyện viên Xuất sắc nhất Thế giới của Tạp chí World Soccer (2004, 2005 và 2010)…