Nghề “hot” lương 72 triệu/tháng vẫn không tuyển được người

Thợ sửa "xe xanh": Nghề "hái ra tiền", lương vài chục triệu/tháng

Những năm gần đây, ngành sản xuất xe năng lượng mới đang bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, những khó khăn đi kèm về mặt sửa chữa thiết bị cũng ngày càng rõ rệt.

Chẳng hạn như tại Trung Quốc, tính tới cuối năm 2024, số lượng “xe xanh” sẽ đạt 31,4 triệu chiếc. Nhưng số lượng công ty sửa chữa “xe xanh” chưa đến 20.000, số lượng thợ sửa chữa lành nghề thậm chí chưa đến 100.000 người.

Ảnh: CCTV2

Tình trạng này dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng nhân lực trong ngành sửa chữa và bảo dưỡng xe năng lượng mới. Mức lương của những thợ sửa chữa này thậm chí có thể cao gấp đôi so với thợ sửa xe xăng thông thường.

Chủ một cửa hàng sửa xe năng lượng mới ở Thâm Quyến cho biết, kể từ đầu năm nay, cửa hàng ngày càng đắt khách. Hiện tại mỗi ngày, nơi này tiếp nhận trung bình 6 chiếc xe cần sửa hoặc bảo trì.

Ảnh: CCTV2

Theo Fan Yi Ming, trưởng phòng kinh doanh về năng lượng mới tại một trung tâm hậu mãi ô tô, số lượng khách hàng bảo dưỡng “xe xanh” đã vượt quá 2,7 triệu vào năm 2024, tăng 105% so với năm 2023.

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh, công ty của Fan Yi Ming thường trả lương cao hơn cho thợ sửa và bảo trì xe năng lượng mới. Trước đây, mức lương của thợ sửa xe thông thường dao động từ 5.000 - 10.000 NDT (18 - 36 triệu đồng)/tháng. Trong khi mức lương của thợ sửa xe năng lượng mới dao động từ 8.000 - 15.000 NDT (28,7 - 54 triệu đồng)/tháng. Đặc biệt ở một số thành phố hạng nhất ở Trung Quốc, mức lương có thể lên đến 20.000 NDT (gần 72 triệu đồng)/tháng.

Dù mức thu nhập rất cao, song ngành này vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực. Yêu cầu về kỹ thuật của nghề cũng cao hơn, phức tạp hơn so với thợ sửa xe truyền thống.

Ảnh: CCTV2

Anh Kong Di Liang, 40 tuổi, là giám sát kỹ thuật tại Công ty TNHH Dịch vụ ô tô Tĩnh Giang Quảng Châu. Anh đã có 22 năm kinh nghiệm trong ngành sửa chữa ô tô. Sáu năm trước, anh đã bỏ việc tại một chuỗi hệ thống sửa chữa lớn, sau đó tự đi học lấy bằng thợ điện. Năm 2019, anh gia nhập một đại lý xe năng lượng mới do công ty vận hành trực tiếp, trở thành một trong những kỹ thuật viên đầu tiên trong ngành đón đầu xu hướng năng lượng mới.

Sau khi chuyển ngành, mức lương của anh đã tăng đáng kể. Trước đây mức lương của anh là 6.000 NDT (21,5 triệu đồng)/tháng, giờ đây lương khởi điểm là 12.000 NDT (43 triệu đồng), các chế độ phúc lợi cũng tốt hơn trước.

Anh Liang chia sẻ, mức lương cao trong ngành cũng thu hút một số kỹ thuật viên từng hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa thiết bị gia dụng và điện thoại di động chuyển sang làm. Tuy nhiên, người thợ sẽ phải cập nhật kiến thức thường xuyên bởi xe năng lượng mới có tốc độ “thông minh hóa” ngày càng cao.

Cũng theo anh Liang cho biết, bộ phận bảo dưỡng và hậu mãi xe năng lượng mới đều có chương trình đào tạo hàng tuần. Nội dung phân bổ rộng, từ quản lý pin đến hệ thống máy tính trên xe, việc học tập không bao giờ kết thúc.